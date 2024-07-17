В бийских парках и скверах запретят выгуливать собак

Теперь выгуливать собак придется в тех местах, где не привлекут к ответственности

17 июля 2024, 14:10, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске в парках и скверах, наиболее популярных у горожан для выгула животных, установят таблички, запрещающие выгул собак, пишет "Бийский рабочий".

"На табличке написано: "Закон Алтайского края о содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края". Штраф в размере от 2000 до 5000 рублей", – отмечает издание.

Уточняется, что многие владельцы собак ходят в парк, потому что там и удобно, и питомец может побегать. При этом и альтернатив в городе нет.

Теперь выгуливать собак в Бийске придется в тех местах, где не привлекут к ответственности, или там, где маловероятно, что привлекут.