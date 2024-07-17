В бийских парках и скверах запретят выгуливать собак
Теперь выгуливать собак придется в тех местах, где не привлекут к ответственности
17 июля 2024, 14:10, ИА Амител
Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Бийске в парках и скверах, наиболее популярных у горожан для выгула животных, установят таблички, запрещающие выгул собак, пишет "Бийский рабочий".
"На табличке написано: "Закон Алтайского края о содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края". Штраф в размере от 2000 до 5000 рублей", – отмечает издание.
Уточняется, что многие владельцы собак ходят в парк, потому что там и удобно, и питомец может побегать. При этом и альтернатив в городе нет.
Теперь выгуливать собак в Бийске придется в тех местах, где не привлекут к ответственности, или там, где маловероятно, что привлекут.
14:30:49 17-07-2024
оч.хор.
просто для общего развития - а кто будет исполнять? ППС? или волонтеры? или как?
14:33:05 17-07-2024
Наконец то, появятся специализированные площадки для выгула собак)
14:56:53 17-07-2024
Гость (14:33:05 17-07-2024) Наконец то, появятся специализированные площадки для выгула ...
В том то и прикол, что не появятся.
15:22:33 17-07-2024
Гость (14:56:53 17-07-2024) В том то и прикол, что не появятся.... Это была ирония.
Интересно а за стаи бездомных собак кого будут штрафовать?
16:31:04 17-07-2024
Гость (15:22:33 17-07-2024) Это была ирония.Интересно а за стаи бездомных собак кого... сказали же пару дней назад - губера. он же хозяин в крае? ну и вот.
такая вот ирония.
15:26:50 17-07-2024
Наконец то можно будет природой любоваться, а не какающими собаками
16:17:28 17-07-2024
Собак водят на пришкольные территории
17:29:29 17-07-2024
площадки для собак свечками застроят. Ибо скотинку держать - прихоть , а не необходимость. хорошо хоть в барнауле живем на окраине, гуляй в сквере хоть всколькиром))))
17:49:32 17-07-2024
Когда в Барнауле запретят? Или нашим слабо?
18:00:43 17-07-2024
Содержание собак в МКД вообще должно быть под запретом. Кошка гадит в вашей квартире, а собака в ОБЩЕМ дворе.
18:32:55 17-07-2024
Гость (18:00:43 17-07-2024) Содержание собак в МКД вообще должно быть под запретом. Кошк... А давайте запретим вам запиливать свой хоботок в чужие дела?