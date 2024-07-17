НОВОСТИОбщество

В бийских парках и скверах запретят выгуливать собак

Теперь выгуливать собак придется в тех местах, где не привлекут к ответственности

17 июля 2024, 14:10, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске в парках и скверах, наиболее популярных у горожан для выгула животных, установят таблички, запрещающие выгул собак, пишет "Бийский рабочий".

"На табличке написано: "Закон Алтайского края о содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края". Штраф в размере от 2000 до 5000 рублей", – отмечает издание.

Уточняется, что многие владельцы собак ходят в парк, потому что там и удобно, и питомец может побегать. При этом и альтернатив в городе нет.

Теперь выгуливать собак в Бийске придется в тех местах, где не привлекут к ответственности, или там, где маловероятно, что привлекут.

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НОВОСТИОбщество
Бийск Собаки

Комментарии 11

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Мусик

14:30:49 17-07-2024

оч.хор.
просто для общего развития - а кто будет исполнять? ППС? или волонтеры? или как?

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Гость

14:33:05 17-07-2024

Наконец то, появятся специализированные площадки для выгула собак)

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Гость

14:56:53 17-07-2024

Гость (14:33:05 17-07-2024) Наконец то, появятся специализированные площадки для выгула ...
В том то и прикол, что не появятся.

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Гость

15:22:33 17-07-2024

Гость (14:56:53 17-07-2024) В том то и прикол, что не появятся.... Это была ирония.
Интересно а за стаи бездомных собак кого будут штрафовать?

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Мусик

16:31:04 17-07-2024

Гость (15:22:33 17-07-2024) Это была ирония.Интересно а за стаи бездомных собак кого... сказали же пару дней назад - губера. он же хозяин в крае? ну и вот.
такая вот ирония.

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Ура

15:26:50 17-07-2024

Наконец то можно будет природой любоваться, а не какающими собаками

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Гость

16:17:28 17-07-2024

Собак водят на пришкольные территории

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гость

17:29:29 17-07-2024

площадки для собак свечками застроят. Ибо скотинку держать - прихоть , а не необходимость. хорошо хоть в барнауле живем на окраине, гуляй в сквере хоть всколькиром))))

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Гость

17:49:32 17-07-2024

Когда в Барнауле запретят? Или нашим слабо?

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Гость

18:00:43 17-07-2024

Содержание собак в МКД вообще должно быть под запретом. Кошка гадит в вашей квартире, а собака в ОБЩЕМ дворе.

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Гы-гы...

18:32:55 17-07-2024

Гость (18:00:43 17-07-2024) Содержание собак в МКД вообще должно быть под запретом. Кошк... А давайте запретим вам запиливать свой хоботок в чужие дела?

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