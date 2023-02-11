Пригожин назвал сроки завершения спецоперации на Украине

По словам основателя ЧВК "Вагнер", все зависит от того, на какие границы нужно выйти

11 февраля 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Освобождение республик Донбасса может занять до двух лет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то ещё хотя бы годика полтора-два надо поработать", – сказал он в интервью журналистку Семёну Пегову, который спросил у него о возможных сроках завершения спецоперации на Украине.

Напомним, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл её целью защиту населения Донбасса, которое подвергается нападкам со стороны киевского режима.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что спецоперация на Украине завершится до конца 2023 года.