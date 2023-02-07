"Запад встанет на колени". Кадыров назвал срок завершения спецоперации на Украине

По мнению главы Чечни, европейские государства осознают неправильность своих действий

07 февраля 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что спецоперация на Украине завершится до конца 2023 года. Об этом он сказал в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

"Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией", – говорит руководитель республики в видео, которое опубликовали в Telegram-канале Ахмеда Дудаева. Напомним, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает перерастание конфликта на Украине в третью мировую войну. По его словам, попытки в принудительной форме заставить Россию покинуть территорию Украины могут привести к глобальной войне.