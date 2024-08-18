Пригожин раскритиковал идею Хинштейна о лишении артистов роялти
По его мнению, эта инициатива переходит грань
18 августа 2024, 08:05, ИА Амител
Продюсер Иосиф Пригожин высказался против предложения депутата Госдумы Александра Хинштейна. Его слова передает НСН.
Депутат предложил лишить артистов-иноагентов выплат от стриминговых сервисов.
Пригожин считает, что забирать у музыкантов право на творчество — это неправильно. Он уверен, что роялти — не основной источник дохода для артистов, поэтому они просто перейдут на другие стриминговые платформы.
"Те, кто начал блокировать музыкантов, перешли черту приличия. Лишать их права петь и радовать людей — это просто кошмар", — подчеркнул Пригожин.
Хинштейн предлагал рассмотреть вопрос об отключении артистов-иноагентов от монетизации за прослушивание их песен на российских сервисах уже этой осенью.
09:01:08 18-08-2024
Очередной Арлекино показал свой недалёкий умишко.
09:14:19 18-08-2024
Тоже в Израиль собрался?
10:52:46 18-08-2024
Уехали, оскорбляют россиян, нашу Родину. И им еще деньги платить за это?
12:01:42 18-08-2024
А по-русски никак?
15:49:18 18-08-2024
А, другой Пригожин... Тады ладно.
00:26:03 19-08-2024
И роялти у них забрать, и балалайти. И пусть в переходах свои песнюшки поют.
08:05:06 19-08-2024
радовать людей --- пробандеровцев?
08:09:18 19-08-2024
Они с этого роялти могут и бандеровцам на оружие отчислять. Может в этом идея Пригожина