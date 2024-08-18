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Пригожин раскритиковал идею Хинштейна о лишении артистов роялти

По его мнению, эта инициатива переходит грань

18 августа 2024, 08:05, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/813211
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/813211

Продюсер Иосиф Пригожин высказался против предложения депутата Госдумы Александра Хинштейна. Его слова передает НСН.

Депутат предложил лишить артистов-иноагентов выплат от стриминговых сервисов.

Пригожин считает, что забирать у музыкантов право на творчество — это неправильно. Он уверен, что роялти — не основной источник дохода для артистов, поэтому они просто перейдут на другие стриминговые платформы.

"Те, кто начал блокировать музыкантов, перешли черту приличия. Лишать их права петь и радовать людей — это просто кошмар", — подчеркнул Пригожин.

Хинштейн предлагал рассмотреть вопрос об отключении артистов-иноагентов от монетизации за прослушивание их песен на российских сервисах уже этой осенью.

музыка

Комментарии 8

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Гость

09:01:08 18-08-2024

Очередной Арлекино показал свой недалёкий умишко.

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Гость

09:14:19 18-08-2024

Тоже в Израиль собрался?

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Иваныч

10:52:46 18-08-2024

Уехали, оскорбляют россиян, нашу Родину. И им еще деньги платить за это?

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Гость

12:01:42 18-08-2024

А по-русски никак?

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Musik

15:49:18 18-08-2024

А, другой Пригожин... Тады ладно.

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Иваныч

00:26:03 19-08-2024

И роялти у них забрать, и балалайти. И пусть в переходах свои песнюшки поют.

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Гость

08:05:06 19-08-2024

радовать людей --- пробандеровцев?

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Гость

08:09:18 19-08-2024

Они с этого роялти могут и бандеровцам на оружие отчислять. Может в этом идея Пригожина

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