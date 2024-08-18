Пригожин раскритиковал идею Хинштейна о лишении артистов роялти

По его мнению, эта инициатива переходит грань

18 августа 2024, 08:05, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/813211

Продюсер Иосиф Пригожин высказался против предложения депутата Госдумы Александра Хинштейна. Его слова передает НСН.



Депутат предложил лишить артистов-иноагентов выплат от стриминговых сервисов.

Пригожин считает, что забирать у музыкантов право на творчество — это неправильно. Он уверен, что роялти — не основной источник дохода для артистов, поэтому они просто перейдут на другие стриминговые платформы.

"Те, кто начал блокировать музыкантов, перешли черту приличия. Лишать их права петь и радовать людей — это просто кошмар", — подчеркнул Пригожин.

Хинштейн предлагал рассмотреть вопрос об отключении артистов-иноагентов от монетизации за прослушивание их песен на российских сервисах уже этой осенью.