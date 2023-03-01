Пригожин заявил, что у "Вагнера" есть два десятка спутников на орбите

Таким образом он отверг обвинения в США в получении спутниковых снимков из Китая

01 марта 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин отверг обвинения в получении спутниковых снимков из Китая. Согласно ответу его пресс-службы в Telegram-канале, ЧВК уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых – радиолокационные.

"Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США", – отметил Пригожин.

Напомним, что ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк обвинил китайскую компанию Spacety Co в отправке ЧВК "Вагнер" спутниковых снимков.