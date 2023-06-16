Путин оценил контрнаступление ВСУ

Противник успеха не имеет, отметил российский президент

16 июня 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины не имеют успехов при контрнаступлении, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Нет успехов ни на одном из направлений. Противник успеха не имеет", – цитирует главу государства РИА Новости.

В ходе ПМЭФ Путин также объяснил необходимость увеличивать расходы на оборону.

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.