Прихватите зонт. Какая погода будет в Барнауле на День города?
Совсем без дождей не обойдется, прогнозируют в региональном Гидрометцентре
01 сентября 2023, 17:10, ИА Амител
Фото: amic.ru
Барнаульцев в День города ждёт очень комфортная погода, следует из прогноза ЦГМС. 2 сентября в краевой столице будет достаточно тепло. Но без осадков, увы, не обойдется.
Рассказываем, какую погоду ждать на День города и когда может пойти дождь.
1
Какая погода будет 2 сентября в Барнауле?
Ночью будет довольно прохладно: +9...+11 градусов. Зато не будет никаких осадков. В утренние часы ожидается туман.
А вот днём потеплеет до +21...+23 градусов. Ветер будет южным, порывов не ожидается: 3-8 м/с. Так что погода будет очень комфортной, чтобы гулять по городу и наслаждаться праздником.
2
Будет ли дождь в Барнауле на День города?
Увы, будет. Из прогноза регионального Гидрометцентра следует, что без осадков 2 сентября не обойдется. Более того, есть даже вероятность, что будет небольшая гроза.
3
Когда 2 сентября в Барнауле ждать дождя?
Как следует из прогноза ЦГМС, дождь будет в конце дня, ближе к вечеру. Так что лучше прихватите с собой зонт, если пойдете гулять по Барнаулу после обеда.
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