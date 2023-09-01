Совсем без дождей не обойдется, прогнозируют в региональном Гидрометцентре

01 сентября 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульцев в День города ждёт очень комфортная погода, следует из прогноза ЦГМС. 2 сентября в краевой столице будет достаточно тепло. Но без осадков, увы, не обойдется.

Рассказываем, какую погоду ждать на День города и когда может пойти дождь.

1 Какая погода будет 2 сентября в Барнауле? Ночью будет довольно прохладно: +9...+11 градусов. Зато не будет никаких осадков. В утренние часы ожидается туман. А вот днём потеплеет до +21...+23 градусов. Ветер будет южным, порывов не ожидается: 3-8 м/с. Так что погода будет очень комфортной, чтобы гулять по городу и наслаждаться праздником.

2 Будет ли дождь в Барнауле на День города? Увы, будет. Из прогноза регионального Гидрометцентра следует, что без осадков 2 сентября не обойдется. Более того, есть даже вероятность, что будет небольшая гроза.