"Прикоснулись к истории". Что за мурал появится на стене педуниверситета в Барнауле?
К 90-летнему юбилею АлтГПУ на главном корпусе появится огромное изображение с 3D-эффектом
15 сентября 2023, 08:16, ИА Амител
В Барнауле начались работы по созданию большого мурала на здании Алтайского государственного педагогического университета. В течение ближайших дней художник Николай Замятин украсит одну из стен изображением знаковых педагогов для региона и всей страны.
Вузу в 2023 году исполняется 90 лет, и мурал станет подарком от краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития.
О том, как разрабатывали эскиз, когда работа будет готова и что горожане увидят в итоге, – в материале amic.ru.
Те, кто создал педагогику
Вариантов, что изобразить на огромной стене (10 метров в высоту и 38 в ширину), было несколько, рассказал аэрограф Николай Замятин.
"Мы рассматривали различные идеи. Современные варианты тоже предлагались, но в итоге углубились в историческую тематику. Мы остановились на портретах знаковых деятелей педагогики. Алтайский край богат такими людьми. Мне эскиз очень нравится. Уверен, в реальном размере он будет смотреться еще лучше", – рассказал художник.По его словам, на работу уйдет около десяти дней. Свои коррективы может внести погода. Но мастер не сомневается, что мурал будет полностью готов уже через пару недель.
В самом вузе эскиз оценили очень высоко. И идея, и исполнение подчеркивают индивидуальность педагогического университета, считает проректор по воспитательной работе и молодежной политике Юлия Мельникова.
"Николай сделал самый интересный эскиз. Мы понимали, что мурал создается надолго. Поэтому для нас было важно, чтобы работа была культурно ценной и отражала историю. Мурал выполнен в наших корпоративных цветах, что лишь подчеркивает нашу индивидуальность", – отметила проректор.Авторы проекта остановились на трех важных для алтайской педагогики личностях. Первый – писатель и просветитель Адриан Топоров, который работал в Барнауле и селе Верх-Жилинское. Второй – первый библиотекарь города Василий Штильке, основавший Общество попечения о начальном образовании. Третий – Константин Ушинский, которого считают основоположником научной педагогики в стране.
Концепцию разрабатывали коллективно, рассказала начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова.
"Мы обсуждали проект и с руководством университета, и с молодежью. Хотелось услышать разные мнения. Сошлись, что на стене должны быть изображены именитые педагоги, которые стояли в основе научных школ и являются образцом для будущих учителей. Мы хотели прикоснуться к истории и подчеркнуть преемственность поколений", – пояснила руководитель.
Геодезические исследования и 3D-эффекты
Идея управления молодежной политики пришлась очень кстати, рассказали в университете. Руководство вуза само планировало сделать что-нибудь масштабное к своему юбилею.
Тем более что стена, которая находится рядом с тротуаром, была не в самом лучшем состоянии. Поэтому ее давно хотели отремонтировать и украсить.
"Были технические сложности. Мы еще прошлой осенью стали изучать состояние стены. Затем ждали окончания зимы, чтобы провести геодезические работы. Провели анализ грунта, фасада и фундамента. Работу по ремонту и подготовке стены взял на себя университет. Теперь мы уверены, что мурал не потрескается и долго будет радовать горожан", – пояснила Четошникова.Художник обещает сделать так, чтобы изображение идеально вписалось в окружающую среду. Николай Замятин пояснил, что работа будет выполнена с использованием техники 3D.
"Здесь я решил использовать свои любимые приемы, когда объекты на стене отбрасывают тень. Мурал ведь на улице, и смотрят на него днем, когда солнце сверху. Хочется, чтобы был максимально реалистичный эффект. Тогда работа очень здорово впишется в окружающую среду", – пояснил аэрограф.
"Не первый и не последний наш мурал"
Средства на подготовку стены и создание мурала консолидировали из самых разных источников, рассказала Екатерина Четошникова.
"Здесь есть средства, привлеченные на грантовой основе. Также использованы средства по государственной программе. Деньги, которые у нас заложены в рамках сотрудничества с АлтГПУ, тоже используются в этой программе. В общем, мы объединили средства из самых разных источников, чтобы проект получился по-настоящему масштабным", – пояснила руководитель ведомства.Она также напомнила, что это далеко не первый мурал, который воплощают в жизнь по инициативе управления. Например, на здании Алтайского аграрного университета тоже создают монументальную работу. Совсем скоро на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского появится молодая девушка, которая держит в руках сноп пшеницы.
08:38:19 15-09-2023
Девственно-белый холст ждёт касания кисти художника.
09:00:55 15-09-2023
Следующий кто? Мед, политех? На универе африкан боя нарисуют или тадж махал?
09:38:04 15-09-2023
Инициатива классная. Было бы здорово если бы муралов по городу было очень много. Это и город украсит и станет его изюминкой. А так когда гости из других регионов спрашивают - что у вас тут можно посмотреть и куда сходить, то и не знаешь что ответить.
09:59:09 15-09-2023
Гость (09:38:04 15-09-2023) Инициатива классная. Было бы здорово если бы муралов по горо... Поведете "гостей города" мурал показывать? Перевожу на русский: это просто большая разрисованная стена. Самодеятельность. Граффити.
10:28:35 15-09-2023
Гость (09:59:09 15-09-2023) Поведете "гостей города" мурал показывать? Перевожу на русск... Почему бы и не провезти по городу, показать красивые здания? Парков мало, площадей красивых и скверов вообще нет. Скульптур и памятников по пальцам пересчитать. Торговые центры показывать?
10:43:44 15-09-2023
Гость (10:28:35 15-09-2023) Почему бы и не провезти по городу, показать красивые здания?... Туристам показывать раскрашенную стену типового здания? Вы точно в себе?
11:18:21 15-09-2023
Гость (10:43:44 15-09-2023) Туристам показывать раскрашенную стену типового здания? Вы т... Отвергаешь? Предлагай. Вот допустим к тебе приехали сегодня два гостя из условной Москвы или Питера. Куда ты их поведёшь?
13:42:02 15-09-2023
Гость (11:18:21 15-09-2023) Отвергаешь? Предлагай. Вот допустим к тебе приехали сегодня ... В Барнауле свожу к друзьям на дачу. Шашлык, баня) А потом только на природу подальше от Барнаула. Либо традиционно в Горный/Белокуриха, либо на Белое на Колывань. А в самом городе Барнауле решительно нечего показывать/демонстрировать.
19:42:59 15-09-2023
Гость (13:42:02 15-09-2023) В Барнауле свожу к друзьям на дачу. Шашлык, баня) А потом т... а тебе-то самому не приятней мурал видеть, вместо обычной стены?
18:53:00 15-09-2023
Гость (11:18:21 15-09-2023) Отвергаешь? Предлагай. Вот допустим к тебе приехали сегодня ... какой-то недоразвитый оптимизм.
11:16:53 15-09-2023
Гость (09:38:04 15-09-2023) Инициатива классная. Было бы здорово если бы муралов по горо... Сводите гостей на бывшие кладбища, нагорное и изумрудовское...
10:49:30 15-09-2023
дикари все завандалят, к сожалению
10:50:08 15-09-2023
Хорошее дело.Чего просто так на голые стены пялиться?
14:11:09 15-09-2023
Гость (10:50:08 15-09-2023) Хорошее дело.Чего просто так на голые стены пялиться?... А Вы не просто так пяльтесь, а, например, с песней)))))))))
11:33:14 15-09-2023
У соседа на сарайке слово из трёх букв написано и соответствующий мурал нарисован, а в сарае дрова лежат. Можете гостей своих приводить. Пусть на авангардизм местный полюбуются.
11:42:09 15-09-2023
Гость (11:33:14 15-09-2023) У соседа на сарайке слово из трёх букв написано и соответств... Об этом и разговор. В Барнауле смотреть нечего, пусть хотя бы Муралы будут
11:43:26 15-09-2023
А окошки на главной стене куда денут?
14:27:46 15-09-2023
Гость (11:43:26 15-09-2023) А окошки на главной стене куда денут?... Эта стена без окон. Актовый зал, по-моему
11:53:04 15-09-2023
Денег много. Но это полная безвкусица....