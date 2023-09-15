К 90-летнему юбилею АлтГПУ на главном корпусе появится огромное изображение с 3D-эффектом

15 сентября 2023, 08:16, ИА Амител

Иллюстрация: Управление молодежной политики Алтайского края

В Барнауле начались работы по созданию большого мурала на здании Алтайского государственного педагогического университета. В течение ближайших дней художник Николай Замятин украсит одну из стен изображением знаковых педагогов для региона и всей страны.

Вузу в 2023 году исполняется 90 лет, и мурал станет подарком от краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития.

О том, как разрабатывали эскиз, когда работа будет готова и что горожане увидят в итоге, – в материале amic.ru.

Те, кто создал педагогику

Вариантов, что изобразить на огромной стене (10 метров в высоту и 38 в ширину), было несколько, рассказал аэрограф Николай Замятин.

"Мы рассматривали различные идеи. Современные варианты тоже предлагались, но в итоге углубились в историческую тематику. Мы остановились на портретах знаковых деятелей педагогики. Алтайский край богат такими людьми. Мне эскиз очень нравится. Уверен, в реальном размере он будет смотреться еще лучше", – рассказал художник.По его словам, на работу уйдет около десяти дней. Свои коррективы может внести погода. Но мастер не сомневается, что мурал будет полностью готов уже через пару недель.

Фото: amic.ru

В самом вузе эскиз оценили очень высоко. И идея, и исполнение подчеркивают индивидуальность педагогического университета, считает проректор по воспитательной работе и молодежной политике Юлия Мельникова.

"Николай сделал самый интересный эскиз. Мы понимали, что мурал создается надолго. Поэтому для нас было важно, чтобы работа была культурно ценной и отражала историю. Мурал выполнен в наших корпоративных цветах, что лишь подчеркивает нашу индивидуальность", – отметила проректор.Авторы проекта остановились на трех важных для алтайской педагогики личностях. Первый – писатель и просветитель Адриан Топоров, который работал в Барнауле и селе Верх-Жилинское. Второй – первый библиотекарь города Василий Штильке, основавший Общество попечения о начальном образовании. Третий – Константин Ушинский, которого считают основоположником научной педагогики в стране.

Концепцию разрабатывали коллективно, рассказала начальник управления молодежной политики Екатерина Четошникова.

"Мы обсуждали проект и с руководством университета, и с молодежью. Хотелось услышать разные мнения. Сошлись, что на стене должны быть изображены именитые педагоги, которые стояли в основе научных школ и являются образцом для будущих учителей. Мы хотели прикоснуться к истории и подчеркнуть преемственность поколений", – пояснила руководитель.

Екатерина Четошникова и Николай Замятин / Фото: amic.ru

Геодезические исследования и 3D-эффекты

Идея управления молодежной политики пришлась очень кстати, рассказали в университете. Руководство вуза само планировало сделать что-нибудь масштабное к своему юбилею.

Тем более что стена, которая находится рядом с тротуаром, была не в самом лучшем состоянии. Поэтому ее давно хотели отремонтировать и украсить.

"Были технические сложности. Мы еще прошлой осенью стали изучать состояние стены. Затем ждали окончания зимы, чтобы провести геодезические работы. Провели анализ грунта, фасада и фундамента. Работу по ремонту и подготовке стены взял на себя университет. Теперь мы уверены, что мурал не потрескается и долго будет радовать горожан", – пояснила Четошникова.Художник обещает сделать так, чтобы изображение идеально вписалось в окружающую среду. Николай Замятин пояснил, что работа будет выполнена с использованием техники 3D.

"Здесь я решил использовать свои любимые приемы, когда объекты на стене отбрасывают тень. Мурал ведь на улице, и смотрят на него днем, когда солнце сверху. Хочется, чтобы был максимально реалистичный эффект. Тогда работа очень здорово впишется в окружающую среду", – пояснил аэрограф.

Фото: amic.ru

"Не первый и не последний наш мурал"

Средства на подготовку стены и создание мурала консолидировали из самых разных источников, рассказала Екатерина Четошникова.

"Здесь есть средства, привлеченные на грантовой основе. Также использованы средства по государственной программе. Деньги, которые у нас заложены в рамках сотрудничества с АлтГПУ, тоже используются в этой программе. В общем, мы объединили средства из самых разных источников, чтобы проект получился по-настоящему масштабным", – пояснила руководитель ведомства.Она также напомнила, что это далеко не первый мурал, который воплощают в жизнь по инициативе управления. Например, на здании Алтайского аграрного университета тоже создают монументальную работу. Совсем скоро на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского появится молодая девушка, которая держит в руках сноп пшеницы.