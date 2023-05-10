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Приложение ещё одного российского банка пропало из App Store

Ранее банк "Санкт-Петербург" попал под американские санкции

10 мая 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Приложение банка "Санкт-Петербург" удалили из App Store, сообщает РИА Новости.

В марте кредитная организация попала под санкции США. В том же месяце приложение банка стало недоступно в Google Play.

В апреле Сбер выпустил в магазине приложений Apple очередной аналог Сбербанка Онлайн под названием SBOL. Однако его оперативно оттуда удалили.

Комментарии 2

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Гость

15:29:42 10-05-2023

Лиж бы не было войны

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Гость

15:36:48 10-05-2023

поздно. уже

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