Приложение ещё одного российского банка пропало из App Store
Ранее банк "Санкт-Петербург" попал под американские санкции
10 мая 2023, 15:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Приложение банка "Санкт-Петербург" удалили из App Store, сообщает РИА Новости.
В марте кредитная организация попала под санкции США. В том же месяце приложение банка стало недоступно в Google Play.
В апреле Сбер выпустил в магазине приложений Apple очередной аналог Сбербанка Онлайн под названием SBOL. Однако его оперативно оттуда удалили.
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Лиж бы не было войны
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поздно. уже