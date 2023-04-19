Приложение Сбера вернулось в App Store

Ранее несколько раз софт для онлайн-банкинга блокировали

19 апреля 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В App Store вновь появилось приложение для онлайн-банкинга от Сбера. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Новая версия софта называется SBOL, а разработчиком указан LLS Open Digital Solutions.

Напомним, что впервые приложение Сбера заблокировали в App Store в апреле прошлого года. Летом 2022-го оно вновь появилось в магазине, однако ненадолго. Его вновь заблокировали.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях или валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны будут сообщить об этом налоговикам, назвав источник происхождения средств.