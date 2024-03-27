Приложение Mir Pay пропало из Google Play

Также в магазине больше нельзя найти приложения "СБПэй" и "Привет!"

27 марта 2024, 16:35, ИА Амител

Иконка Google / Фото: unsplash.com

Мобильное приложение платежной системы "Мир" для оплаты смартфоном Mir Pay пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе Android Google Play. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в магазине больше нельзя найти приложения "СБПэй" и "Привет!". Ранее их удалили из магазина приложений AppStore для устройств Apple, Приложения удалили еще в конце февраля на фоне того, как Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США.

Напомним, что Mir Pay можно было установить только на устройства с операционной системой Android, произведенных для России. Он позволял использовать чип NFC для оплаты российскими картами после введения санкций.

Ранее сообщалось, что Samsung Pay перестанет поддерживать карты "Мир" с 3 апреля.