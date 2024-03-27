Приложение Mir Pay пропало из Google Play
Также в магазине больше нельзя найти приложения "СБПэй" и "Привет!"
27 марта 2024, 16:35, ИА Амител
Мобильное приложение платежной системы "Мир" для оплаты смартфоном Mir Pay пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе Android Google Play. Об этом сообщает РИА Новости.
Также в магазине больше нельзя найти приложения "СБПэй" и "Привет!". Ранее их удалили из магазина приложений AppStore для устройств Apple, Приложения удалили еще в конце февраля на фоне того, как Национальная система платежных карт (НСПК) попала под санкции США.
Напомним, что Mir Pay можно было установить только на устройства с операционной системой Android, произведенных для России. Он позволял использовать чип NFC для оплаты российскими картами после введения санкций.
Ранее сообщалось, что Samsung Pay перестанет поддерживать карты "Мир" с 3 апреля.
17:00:04 27-03-2024
и пофиг на эту американскую мусорку, давно уже все ставлю и обновляю через Rustore. все есть, и обновления .
08:49:33 28-03-2024
Опять "попало под санкции"Взяло и попало.Чтобы не написать:мистер Смит,мистер Джонсон,мистер Попкинс, мистер Жопкинс так изволили.Ах,да,в Пиндосии ведь демократия )
08:59:15 28-03-2024
В galaxy store всё есть.