Приморский суд приговорил сотрудницу детского центра к тюрьме из-за задохнувшегося ребенка

Посетитель детского центра остался без присмотра и запутался в веревочных качелях

18 марта 2025, 11:50, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

Администратор детского центра во Владивостоке получила три года колонии за ребенка, который задохнулся, обвитый веревочными качелями. Об этом сообщает "Восток-Медиа".

Инцидент произошел в мае 2024 года. Во Владивостоке работала комната с развлечениями для малышей. Родители привели туда ребенка и оставили с администратором. Сотрудница детского центра оставила гостя одного, покинув помещение. Когда ребенок игрался с веревочными качелями, один из элементов конструкции обвил его шею. Мальчик мучился от удушья от четырех до восьми минут, после чего наступила смерть.

Администратор своей вины не признала, заявив, что за ребенком должны были следить родители. Однако суд не встал на ее сторону – фигурантку признали виновной в оказании услуг, повлекших смерть по неосторожности. Теперь осужденная отправится в колонию общего режима на три года. Кроме того, ей назначили 300 тысяч рублей штрафа, а родителям она заплатить 3 млн рублей компенсации.