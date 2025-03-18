Похудел на семь кило. "Раздувшийся" из-за двух тысяч приседаний мужчина побил рекорд
За необычное задание ему пообещали 20 тысяч рублей
18 марта 2025, 11:45, ИА Амител
Житель Владивостока попал в больницу с отказом печени и почек после попытки побить рекорд блогера Эрика Давидыча в приседаниях. Об этом сообщает "Восток-Медиа".
Об инциденте стало известно 17 марта. Сообщалось, что на прошлой неделе молодой человек решил продемонстрировать свою стойкость и присесть две тысячи раз. После челленджа он почувствовал ухудшение состояния: ноги начали опухать, моча стала темно-коричневой, а после и вовсе пропала. Он обратился в больницу, где своевременное лечение помогло уберечь его организм. Однако дефект остался: на полное восстановление почек уйдет от трех месяцев до года.
Оказалось, что молодой человек решил побить рекорд Давидыча в 1251 приседание. За выполнение необычного задания ему пообещали 20 тысяч рублей. Молодой человек приседал девять часов: с 18 вечера до 03 ночи. За это время он потерял 7 кг веса.
Отметим, что сам Давидыч отреагировал на ситуацию. Он пожелал жителю Владивостока здоровья и напомнил, что подобные челленджи должны выполнять профессионалы, а не любители.
12:38:09 18-03-2025
Сила есть, ума не надо
17:50:40 18-03-2025
Гость (12:38:09 18-03-2025) Сила есть, ума не надо... Теперь и сил нету...!
12:45:25 18-03-2025
А сможет за писят выпить литр электррлита? А 2 за 100?
13:01:31 18-03-2025
Musik (12:45:25 18-03-2025) А сможет за писят выпить литр электррлита? А 2 за 100? ... Алибасову предложите. У него опыт с очистителем для унитазов есть.
14:42:48 18-03-2025
время он потерял 7 кг веса.... не веса а жидкости
16:02:03 18-03-2025
Балабол этот Давидыч. Где он и где 2000 приседаний.
20:50:32 18-03-2025
2 000 раз не приседал, врать не буду. Но 200 за 7 минут присел сейчас. Не сильно напрягаясь. Или там как-то необычно приседать?