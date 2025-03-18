Похудел на семь кило. "Раздувшийся" из-за двух тысяч приседаний мужчина побил рекорд

За необычное задание ему пообещали 20 тысяч рублей

18 марта 2025, 11:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Владивостока попал в больницу с отказом печени и почек после попытки побить рекорд блогера Эрика Давидыча в приседаниях. Об этом сообщает "Восток-Медиа".

Об инциденте стало известно 17 марта. Сообщалось, что на прошлой неделе молодой человек решил продемонстрировать свою стойкость и присесть две тысячи раз. После челленджа он почувствовал ухудшение состояния: ноги начали опухать, моча стала темно-коричневой, а после и вовсе пропала. Он обратился в больницу, где своевременное лечение помогло уберечь его организм. Однако дефект остался: на полное восстановление почек уйдет от трех месяцев до года.

Оказалось, что молодой человек решил побить рекорд Давидыча в 1251 приседание. За выполнение необычного задания ему пообещали 20 тысяч рублей. Молодой человек приседал девять часов: с 18 вечера до 03 ночи. За это время он потерял 7 кг веса.

Отметим, что сам Давидыч отреагировал на ситуацию. Он пожелал жителю Владивостока здоровья и напомнил, что подобные челленджи должны выполнять профессионалы, а не любители.