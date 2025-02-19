Принакрылись снегом, точно серебром. Барнаул превратился в зимнюю сказку

Изморозь после тумана одела деревья в белый наряд

19 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Нагорный парк в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 февраля город окутал густой туман, который, казалось, принес с собой не только плотную загадочную пелену, но и морозное дыхание зимы. Уже к утру Барнаул преобразился до неузнаваемости, словно по мановению волшебной палочки. Деревья, кусты, провода покрылись сверкающей изморозью, превратив городские улицы в иллюстрации к зимней сказке.

Смотрите наш небольшой сказочный фоторепортаж из Нагорного парка.