НОВОСТИОбщество

Принакрылись снегом, точно серебром. Барнаул превратился в зимнюю сказку

Изморозь после тумана одела деревья в белый наряд

19 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Нагорный парк в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 февраля город окутал густой туман, который, казалось, принес с собой не только плотную загадочную пелену, но и морозное дыхание зимы. Уже к утру Барнаул преобразился до неузнаваемости, словно по мановению волшебной палочки. Деревья, кусты, провода  покрылись сверкающей изморозью, превратив городские улицы в иллюстрации к зимней сказке.

Смотрите наш небольшой сказочный фоторепортаж из Нагорного парка.

Туман / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Невероятный туман окутал Барнаул утром 19 февраля. Фото

Видимость на улицах города значительно снизилась
НОВОСТИОбщество

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 9

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Элен без ребят

16:11:54 19-02-2025

красиво. а это где так? смотрю в окно на деревья и ничего такого не вижу.

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Гость

17:05:14 19-02-2025

Элен без ребят (16:11:54 19-02-2025) красиво. а это где так? смотрю в окно на деревья и ничего та... Так надо утром смотреть. К обеду солнце и вуаля! Красота растаяла , болезная.

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Элен без ребят

22:08:55 19-02-2025

Гость (17:05:14 19-02-2025) Так надо утром смотреть. К обеду солнце и вуаля! Красота рас... я с 8 утра наблюдаю за природой и от пл. Советов до пл. Октября ничего такого не было.
на Строителей до Локомотива тоже. даже намека не былр- обычные серые деревья.

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Гость

10:51:46 20-02-2025

Элен без ребят (22:08:55 19-02-2025) я с 8 утра наблюдаю за природой и от пл. Советов до пл. Октя... Точно! Амик подделал фотки! Доколе?! Такое было только в сысысыре!

ЗЫ. Любуюсь каждый день. Даже сейчас смотря в окно.

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Элен без ребят

19:40:14 21-02-2025

Гость (10:51:46 20-02-2025) Точно! Амик подделал фотки! Доколе?! Такое было только в сыс... а догадаться, что туман и, соответственно, иней, прошел полосой, ума не хватает?

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Гость

20:09:49 19-02-2025

вы шутите? в центре города вонь, шум, меланжевый выбросил снова сероводород и невозможно дышать, над городом смог и ужас, невозможно дышать.

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Гость

20:26:36 19-02-2025

Гость (20:09:49 19-02-2025) вы шутите? в центре города вонь, шум, меланжевый выбросил сн... И? Утренний туман весь выморозился на деревья, было очень красиво.

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Гость

06:10:03 20-02-2025

Гость (20:09:49 19-02-2025) вы шутите? в центре города вонь, шум, меланжевый выбросил сн... Раньше Завод искусственного волокна сероводород выбрасывал, а разве Меланжевый в таком большом количестве в технологии использует сероводород?

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ГОСТЬ

20:11:40 19-02-2025

на дорогах красота иэ песка с грязью

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