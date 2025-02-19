Принакрылись снегом, точно серебром. Барнаул превратился в зимнюю сказку
Изморозь после тумана одела деревья в белый наряд
19 февраля 2025, 15:45, ИА Амител
Нагорный парк в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
19 февраля город окутал густой туман, который, казалось, принес с собой не только плотную загадочную пелену, но и морозное дыхание зимы. Уже к утру Барнаул преобразился до неузнаваемости, словно по мановению волшебной палочки. Деревья, кусты, провода покрылись сверкающей изморозью, превратив городские улицы в иллюстрации к зимней сказке.
Смотрите наш небольшой сказочный фоторепортаж из Нагорного парка.
16:11:54 19-02-2025
красиво. а это где так? смотрю в окно на деревья и ничего такого не вижу.
17:05:14 19-02-2025
Элен без ребят (16:11:54 19-02-2025) красиво. а это где так? смотрю в окно на деревья и ничего та... Так надо утром смотреть. К обеду солнце и вуаля! Красота растаяла , болезная.
22:08:55 19-02-2025
Гость (17:05:14 19-02-2025) Так надо утром смотреть. К обеду солнце и вуаля! Красота рас... я с 8 утра наблюдаю за природой и от пл. Советов до пл. Октября ничего такого не было.
на Строителей до Локомотива тоже. даже намека не былр- обычные серые деревья.
10:51:46 20-02-2025
Элен без ребят (22:08:55 19-02-2025) я с 8 утра наблюдаю за природой и от пл. Советов до пл. Октя... Точно! Амик подделал фотки! Доколе?! Такое было только в сысысыре!
ЗЫ. Любуюсь каждый день. Даже сейчас смотря в окно.
19:40:14 21-02-2025
Гость (10:51:46 20-02-2025) Точно! Амик подделал фотки! Доколе?! Такое было только в сыс... а догадаться, что туман и, соответственно, иней, прошел полосой, ума не хватает?
20:09:49 19-02-2025
вы шутите? в центре города вонь, шум, меланжевый выбросил снова сероводород и невозможно дышать, над городом смог и ужас, невозможно дышать.
20:26:36 19-02-2025
Гость (20:09:49 19-02-2025) вы шутите? в центре города вонь, шум, меланжевый выбросил сн... И? Утренний туман весь выморозился на деревья, было очень красиво.
06:10:03 20-02-2025
Гость (20:09:49 19-02-2025) вы шутите? в центре города вонь, шум, меланжевый выбросил сн... Раньше Завод искусственного волокна сероводород выбрасывал, а разве Меланжевый в таком большом количестве в технологии использует сероводород?
20:11:40 19-02-2025
на дорогах красота иэ песка с грязью