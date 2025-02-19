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Невероятный туман окутал Барнаул утром 19 февраля. Фото

Видимость на улицах города значительно снизилась

19 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Утро 19 февраля встретило барнаульцев непроглядным туманом. Его, впрочем, ранее обещали синоптики:

"Местами изморозь, туман", – говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра на утро 19 февраля.

День же в Барнауле пройдет преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут -5...-7 градусов. Дороги местами скует гололедица.

Напомним, с 15:00 18 февраля до 15:00 20 февраля на территории Барнаула действует режим "черного неба": ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей.

Барнаул Погода

Комментарии 5

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Гость

09:13:45 19-02-2025

В Новосибе еще гуще было. Толмачёво рейсы не принимал. Садили в Барнауле

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Гость

09:17:01 19-02-2025

Вонь окутала невероятная, а туман то такое.

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Musik

09:22:52 19-02-2025

Трамп приедет?

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Гость

09:54:13 19-02-2025

Это не туман - это ядовитый смог!

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Гость

20:20:11 19-02-2025

это СМОГ. там вонь, выбросы меланжевого сероводорода, сажа, гадость. ядовитый воздух в центре города. нечем восхищаться

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