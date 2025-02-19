Невероятный туман окутал Барнаул утром 19 февраля. Фото
Видимость на улицах города значительно снизилась
19 февраля 2025, 08:45, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Утро 19 февраля встретило барнаульцев непроглядным туманом. Его, впрочем, ранее обещали синоптики:
"Местами изморозь, туман", – говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра на утро 19 февраля.
День же в Барнауле пройдет преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут -5...-7 градусов. Дороги местами скует гололедица.
Напомним, с 15:00 18 февраля до 15:00 20 февраля на территории Барнаула действует режим "черного неба": ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей.
09:13:45 19-02-2025
В Новосибе еще гуще было. Толмачёво рейсы не принимал. Садили в Барнауле
09:17:01 19-02-2025
Вонь окутала невероятная, а туман то такое.
09:22:52 19-02-2025
Трамп приедет?
09:54:13 19-02-2025
Это не туман - это ядовитый смог!
20:20:11 19-02-2025
это СМОГ. там вонь, выбросы меланжевого сероводорода, сажа, гадость. ядовитый воздух в центре города. нечем восхищаться