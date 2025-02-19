Невероятный туман окутал Барнаул утром 19 февраля. Фото

Видимость на улицах города значительно снизилась

19 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Утро 19 февраля встретило барнаульцев непроглядным туманом. Его, впрочем, ранее обещали синоптики:

"Местами изморозь, туман", – говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра на утро 19 февраля.

День же в Барнауле пройдет преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут -5...-7 градусов. Дороги местами скует гололедица.

Напомним, с 15:00 18 февраля до 15:00 20 февраля на территории Барнаула действует режим "черного неба": ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей.