"Сталин-центр" в Барнауле открыли "Коммунисты России" 16 декабря

20 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Бюст Сталина в "Сталин-центре" / Фото: Екатерина Смолихина

Алтайское отделение партии "Коммунисты России" открыло в Барнауле "Сталин-центр" в субботу, 16 декабря. Открытие центра, посвященного Иосифу Сталину, вызвало резонанс в обществе и привлекло внимание региональных и федеральных СМИ. Amic.ru своими глазами посмотрел, как выглядит общественное пространство, организованное в честь политического деятеля, которого многие называют диктатором.

Что такое "Сталин-центр"?

"Сталин-центр" – это культурно-образовательный центр, находится в Барнауле на ул. Профинтерна, 24, и занимает кабинет № 11. Его открытие было приурочено к 145-летию со дня рождения Иосифа Сталина.

Одним из главных украшений стал 200-килограммовый бюст Сталина из мраморной крошки 1930-х годов, который "выкопал на огороде" один из сторонников партии. Комроссы его восстановили и покрасили, рассказал глава "Коммунистов России" Сергей Матасов.

Кроме того, в зале стоят два манекена в советской военной форме и коммунистической атрибутике. Рядом висят красные флаги, есть здесь и кубинский флаг.

Есть в "Сталин-центре" и небольшая выставка. Одна из ее частей посвящена приезду Сталина в Барнаул в 1928 году. В экспозиции также присутствуют советские деньги, календари, медали, книги, стенды, дипломы, портреты генерального секретаря и Мао Цзэдуна на шелке, пластинки с речами и другие предметы.

В ближайшее время там планируют разместить экран, где будет транслироваться кинохроника.

"Сталин-центр" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Зачем открыли "Сталин-центр"?

Сергей Матасов рассказал, что центр построили "для сохранения исторического и культурного наследия и просвещения людей". Там будут проводить круглые столы и семинары, показывать фильмы, заниматься "популяризацией в обществе Сталина и сталинской экономики", взаимодействовать с фондами, общественными организациями и иностранными гостями. Матасов назвал центр настоящим "медийным пространством".

"Ленин строил советское государство, а Сталин был государственником. То есть он на практике приумножил и укрепил ленинское государство. Сталин создал эффективную экономику, вел эффективную внешнюю внутреннюю политику. Во всем мире есть признание Сталина. Даже патриарх России тоже очень хорошо отзывается о Сталине. Все потому, что это человек прогрессивный, который понимал, что нужно делать все, чтобы не навредить людям. Поэтому положительные вещи мы будем популяризировать", – объяснил Матасов.

По мнению руководителя алтайских "Коммунистов России", "Сталин-центр" будет интересен не только сторонникам комроссов, но и обычным людям.

"После открытия центра нами заинтересовалось огромное количество людей. "Сталин-центр" будет объединять людей, которые хотят жить лучше, жаждут справедливости. Люди, которые не являются членами нашей партии и никакого отношения к нам не имеют, пишут нам. Они восхищены и говорят, что готовы сотрудничать и вместе развиваться. То есть это такое стихийное движение и уверен, оно будет расти", – отметил Матасов.

"Сталин-центр" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

По его словам, представители других политических партий тоже готовы работать вместе с центром.

В планах у "Коммунистов России" также налаживать связи со "Сталин-Центром" в Нижегородской области, который начали строить в июле 2023 года.