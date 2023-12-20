"Припомнят кремлёвского горца". Как выглядит "Сталин-центр", открытый в Барнауле
"Сталин-центр" в Барнауле открыли "Коммунисты России" 16 декабря
20 декабря 2023, 07:00, ИА Амител
Алтайское отделение партии "Коммунисты России" открыло в Барнауле "Сталин-центр" в субботу, 16 декабря. Открытие центра, посвященного Иосифу Сталину, вызвало резонанс в обществе и привлекло внимание региональных и федеральных СМИ. Amic.ru своими глазами посмотрел, как выглядит общественное пространство, организованное в честь политического деятеля, которого многие называют диктатором.
Что такое "Сталин-центр"?
"Сталин-центр" – это культурно-образовательный центр, находится в Барнауле на ул. Профинтерна, 24, и занимает кабинет № 11. Его открытие было приурочено к 145-летию со дня рождения Иосифа Сталина.
Одним из главных украшений стал 200-килограммовый бюст Сталина из мраморной крошки 1930-х годов, который "выкопал на огороде" один из сторонников партии. Комроссы его восстановили и покрасили, рассказал глава "Коммунистов России" Сергей Матасов.
Кроме того, в зале стоят два манекена в советской военной форме и коммунистической атрибутике. Рядом висят красные флаги, есть здесь и кубинский флаг.
Есть в "Сталин-центре" и небольшая выставка. Одна из ее частей посвящена приезду Сталина в Барнаул в 1928 году. В экспозиции также присутствуют советские деньги, календари, медали, книги, стенды, дипломы, портреты генерального секретаря и Мао Цзэдуна на шелке, пластинки с речами и другие предметы.
В ближайшее время там планируют разместить экран, где будет транслироваться кинохроника.
Зачем открыли "Сталин-центр"?
Сергей Матасов рассказал, что центр построили "для сохранения исторического и культурного наследия и просвещения людей". Там будут проводить круглые столы и семинары, показывать фильмы, заниматься "популяризацией в обществе Сталина и сталинской экономики", взаимодействовать с фондами, общественными организациями и иностранными гостями. Матасов назвал центр настоящим "медийным пространством".
"Ленин строил советское государство, а Сталин был государственником. То есть он на практике приумножил и укрепил ленинское государство. Сталин создал эффективную экономику, вел эффективную внешнюю внутреннюю политику. Во всем мире есть признание Сталина. Даже патриарх России тоже очень хорошо отзывается о Сталине. Все потому, что это человек прогрессивный, который понимал, что нужно делать все, чтобы не навредить людям. Поэтому положительные вещи мы будем популяризировать", – объяснил Матасов.
По мнению руководителя алтайских "Коммунистов России", "Сталин-центр" будет интересен не только сторонникам комроссов, но и обычным людям.
"После открытия центра нами заинтересовалось огромное количество людей. "Сталин-центр" будет объединять людей, которые хотят жить лучше, жаждут справедливости. Люди, которые не являются членами нашей партии и никакого отношения к нам не имеют, пишут нам. Они восхищены и говорят, что готовы сотрудничать и вместе развиваться. То есть это такое стихийное движение и уверен, оно будет расти", – отметил Матасов.
По его словам, представители других политических партий тоже готовы работать вместе с центром.
В планах у "Коммунистов России" также налаживать связи со "Сталин-Центром" в Нижегородской области, который начали строить в июле 2023 года.
07:28:23 20-12-2023
В статье говорится о портретах Сталина и Мао не шёлке. В далеком уже 1957 или 1958 году праздновался День защиты детей на стадионе Барнаульского меланжевого комбината(Клевченя ныне).Присутствовала делегация китайского комсомола.Они вручили два портреты на шелке -Сталина и Мао. Интересно, это те же портреты или другие ?
07:36:43 20-12-2023
а зачем новоделы разместили? буденовка так вообще как банная шапка выглядит, и пару матрешек с лениным и сталиным на арбате прикупили? или в переходе метрополитеновском?
16:17:23 20-12-2023
Гость (07:36:43 20-12-2023) а зачем новоделы разместили? буденовка так вообще как банная... Так экспонатов то нет. Открыли убогую комнату Сталина, и кричат Центр! Это как зооуголок зоопарком обозвать.
21:55:29 24-12-2023
Гость (16:17:23 20-12-2023) Так экспонатов то нет. Открыли убогую комнату Сталина, и кри... ой, ну сейчас всё так: в штате 3 человека, а над ними директор ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
21:38:54 24-12-2023
Гость (07:36:43 20-12-2023) а зачем новоделы разместили? буденовка так вообще как банная... поделитесь своими экспонатами, в музее точно будут рады
07:38:11 20-12-2023
Не популяризируйте лже-исторический центр. Обман в каждом слове. Тысячи разрушенных храмов, убитых священнослужителей. Раскулачивание и выселение крестьянства. Уничтожение всех соратников - вождей революции. И так по всём пунктам. Вот в чем выражалась "забота" о людях Кровавый диктатор снова возникает из земли. Вспомните, как "корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами чёрных марусь" и не потворствуйте лгунам.
08:00:50 20-12-2023
Абориген (07:38:11 20-12-2023) Не популяризируйте лже-исторический центр. Обман в каждом сл... Ню-ню,500 мульенов съеденных младенцев еще вспомните,господя,да уже открыли ВСЕ архивы или вам яндекс с гуглом отключили
08:39:11 20-12-2023
Абориген (07:38:11 20-12-2023) Не популяризируйте лже-исторический центр. Обман в каждом сл... А ещё он мерзавец разрушил здравоохранение, образование, промышленность?
09:27:00 20-12-2023
Гость (08:39:11 20-12-2023) А ещё он мерзавец разрушил здравоохранение, образование, про... Довёл до самоубийства Гитлера,канцлера европейской цивилизованной страны.
21:52:45 24-12-2023
Гость (09:27:00 20-12-2023) Довёл до самоубийства Гитлера,канцлера европейской цивилизо... а ещё из-за него до космоса добрались, первые, да так быстро, что едва успели царские лапти сменить на нормальную обувь
09:38:11 20-12-2023
Абориген (07:38:11 20-12-2023) Не популяризируйте лже-исторический центр. Обман в каждом сл... Доброе утро. Выскажу свое субъективное мнение, про тысячи храмов - они не были не разрушены, а были экспроприированы, и переделаны под нужды государства, как пример Планетарий Барнаула . Раскулачивание, переселение -это более ранний период, к нему приложили руку все, как Вы написали "вожди". Время диктовало условия, в эпоху хаоса, и вседозволенности после свержения Николая 2, когда низы почувствовали власть и жажду наживы, просто необходимо было направить людей в общем порыве на развитие нового государства. Для этого, всех несогласных - убрать, в прямом и переносном смысле. Осужденных, при чем не всегда по политической статье, чтобы не содержать на государственные деньги, нужно было привлекать к работам, осваивать новые регионы, строить дороги и прочее, и чем больше не дожило, тем меньше нагрузки на бюджет, кто сейчас докажет, что в ссылках были не убийцы и взяточники?! Церковь имела большое влияние на массы, так называемый опиум для народа, и ее тоже необходимо было приглушить. Советский народ строил новый порядок и новую страну. И даже после развала СССР, мы до сих пор открываем предприятия, производства на обломках заводов тех лет, мы пользуемся теми же дорогами, мостами и книгами. И.В. Сталин сделал для страны очень много, то что его личность демонезирована, вина Генсеков которые шли после него, в частности Хрущева. Раскрутить промышленность в такой короткий промежуток времени до начала войны, перенастроить весь промышленный сектор для достижения победы во время , и восстановить после, в истории такого больше ни в одной стране не было. Про наш Сталин-центр могу написать, что зря ребята Вы выставили фото, интрига потерялась, реально много новодела, попробуйте объединитесь с музеем СССР, тогда можно за раз охватить эпоху.
12:37:52 20-12-2023
Абориген (07:38:11 20-12-2023) Не популяризируйте лже-исторический центр. Обман в каждом сл... - "Тысячи разрушенных храмов, убитых священнослужителей" ====== Если бы все перечисленные были бы от Бога, то Бог никогда бы не допустил этого. Значит это не Божье, но они прикрывались вывеской Бога, позорили и сейчас позорят, и поплатились за это и в будущем поплатятся. Миром, правит пока Сатана и он через своих подручных, которые называют себя, что они от Бога, творят беззаконие, по своим законам, чуждыми для Бога.
11:35:13 22-12-2023
Абориген (07:38:11 20-12-2023) Не популяризируйте лже-исторический центр. Обман в каждом сл... Историю учили? В курсе за что священников "убивали"? Не за веру в бога, а за пособничество белым эксплуататорам.
16:47:07 25-12-2023
В Гурьевске , Кемеровской области священник был расстрелян. Вам нужно изучать историю , не рзбегая очевидных вещей , в Новокущнецке снесен храм , в котором венчался Достоевский. И это единичный пример , страшное было время. Но возникла некоторая ностальгия обществе, в чем причина ?зажрались , грубо говоря.
11:43:53 22-12-2023
Абориген (07:38:11 20-12-2023) Не популяризируйте лже-исторический центр. Обман в каждом сл... Раскулачивание и выселение крестьянства - 20-х - 30-х борьба с противниками коллективизации. Без коллективизации не было бы и индустриализации. Без индустриализации проиграли бы войну. Думали о стране в целом а не об счастье предприимчивых людей.
22:04:34 24-12-2023
Абориген (07:38:11 20-12-2023) Не популяризируйте лже-исторический центр. Обман в каждом сл... да, не переживайте за храмы, их теперь по статистике по 3 в день открывают, а детсадов чё-то не хватает
08:19:40 20-12-2023
Время Сталина безвозвратно ушло, и слава богу. Фигура неоднозначная и весьма противоречивая. Музей, с кучей новодела- от китайского винилового вертака и приёмника, стилизованного под "ретро" до похабных матрёшек, всё пропитано кичем и дешёвым фарсом... Я воспринял этот "Сталин-центр" как филиал "Ельцын-центра", поскольку он не утверждает величия Сталина, а, напротив, унижает... Бяка.
09:50:09 20-12-2023
Гость (08:19:40 20-12-2023) Время Сталина безвозвратно ушло, и слава богу. Фигура неодно... Время конечно ушло, но история осталась. А историю надо чтить и помнить.
12:18:22 20-12-2023
Гость (09:50:09 20-12-2023) Время конечно ушло, но история осталась. А историю надо чтит... История в китайском вертаке и матрёшках с Арбата? Вы, начиная читать фразу, часто не помните, с чего она начиналась? Это не музей, а позорище и глумление над памятью.
22:21:47 24-12-2023
Гость (08:19:40 20-12-2023) Время Сталина безвозвратно ушло, и слава богу. Фигура неодно... а почему сталин неоднозначный и противоречивый? он всегда последовательно шел ленинским курсом. может вы имели ввиду нашего президента: он ведь когда-то был коммунистом, а теперь за капитализм. он обещал не трогать пенсионный возраст, а потом его повысил
09:25:12 20-12-2023
Сталин был советским диктатором,а американский президент Трумэн-демократом.
09:43:35 20-12-2023
Браво, первая ласточка. Надеюсь дальше процесс в деле обеления имени Сталина пойдет по нарастающей. Все недовольные мыслят категориями сегодняшнего дня. Тогда велась классовая борьба, с ее точки зрения расстрелы дворян, попов, буржуев не являются преступлениями. С чего бы? Когда какая-нибудь царская чинуша народ гнобила, а народ его на вилы, это преступление с точки зрения народа? Да народ считал, что он как раз кровавый режим сбросил. Понятно, что родне таких расстрелянных Сталин кажется кровавым диктатором, но это не так. Время было такое, в гражданскую войну народ резал друг друга на раз два, затем Ленин для укрепления молодого советского государства требовал усилить гонения на помещиков и кулаков. Затем борьба за власть, когда всяких Троцких, Зиновьевых, Каменевых, Бухариных и прочих Сталин под нож пустил, но это тоже в рамках политической борьбы. А недовольные сидя в наши дни считают любое убийство тогда преступлением. Не надо мыслить категориями сегодня. Если нужен кровавый диктатор, возьмите - Уинстон Черчилль только в одной Бенгалии уморил голодом около 4 миллионов индийцев, а его почему-то на родине считают светочем демократии. Берите пример с китайцев, где Мао почитают до сих пор. Они говорят - да, Мао сделал много плохого, но хорошего сделал больше, поэтому отношение у них к нему соответствующее.
09:58:24 20-12-2023
Налетела на грузина либерда.
10:22:14 20-12-2023
Запретить и снести все бульдозером.
10:34:27 20-12-2023
А если открыть, чикатило центр, ещё больше внимания будет.
11:44:32 20-12-2023
Гость (10:34:27 20-12-2023) А если открыть, чикатило центр, ещё больше внимания будет. ... Это вна украине.
12:22:21 20-12-2023
Гость (10:34:27 20-12-2023) А если открыть, чикатило центр, ещё больше внимания будет. ... Ну првый за Уралом петтинг-центр же открыт... погуглите.
11:40:26 20-12-2023
Ну и почему это Сталин центр? только потому что там два бюста стоят?
11:49:38 20-12-2023
Бывшие лидеры страны не заслужили доброго воспоминания. Даже при миролюбивом Брежневе были пустые полки магазинов, хотя не было проблем с трудоустройством. Начальники руководили, инженеры - инженерили, токаря-токарили, а продавцы продавали из под полы своим дифицит.
14:57:08 20-12-2023
Гость (11:49:38 20-12-2023) Бывшие лидеры страны не заслужили доброго воспоминания. Даже... раз полки пустые были,как же твои родители то выжили и с голоду то не умерли,поди кору с берез кушали
16:20:31 20-12-2023
гость (14:57:08 20-12-2023) раз полки пустые были,как же твои родители то выжили и с гол... Лебеду ели, одуванчики, крапиву, супы варили из них, естественно без мяса, мама рассказывала про послевоенное детство.
14:36:17 21-12-2023
Гость (16:20:31 20-12-2023) Лебеду ели, одуванчики, крапиву, супы варили из них, естеств... про послевоенное время не кто и не спорит ,а там про брежневскую эпоху эксперт бает
12:22:12 20-12-2023
Йеська в гробу улыбнулся
21:33:11 20-12-2023
понимал, что нужно делать все, чтобы не навредить людям. ( из текста) - все это создавалось на человеческих костях,из страха быть уничтоженным
16:18:45 23-12-2023
дядя федор (21:33:11 20-12-2023) понимал, что нужно делать все, чтобы не навредить людям. ( и... Но 60 миллионов, им убиенных его не побоялись.
21:44:03 24-12-2023
дядя федор (21:33:11 20-12-2023) понимал, что нужно делать все, чтобы не навредить людям. ( и... в ссср был солидный прирост населения, а сейчас, в благословенном капитализме наоборот. объясни, пож, этот фенОмен?