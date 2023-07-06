Приревновал к приятелю. Муж до смерти забил жену-учительницу в Горном Алтае

Убийство произошло на одной из турбаз региона — теперь стали известны его подробности

06 июля 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Накануне в Республике Алтай на одной из баз отдыха произошло убийство — мужчина до смерти забил свою жену из-за приступа ревности. "КП-Новосибирск" рассказывает, что известно о семейной паре, которая разрушилась на Алтае.

Работала в местной школе

46-летняя Екатерина (имя изменено) жила в новосибирском райцентре Черепаново — на границе с Алтайским краем. Была социальным педагогом. На классное руководство брала преимущественно кадетские классы, а также ездила в неблагополучные семьи — пытаясь им помочь.

От первого брака у женщины были две дочери. Старшая уже работает, а младшая только переходит в 4 класс. Четыре года назад она повторно вышла замуж за Сергея (имя также изменено).

"Он работал на Севере, вахтовик. Познакомились они в общей компании. Он за ней так красиво ухаживал: цветы, конфеты. Катя с ним расцвела просто. Они купили машину, квартиру взяли в ипотеку. Делали там ремонт капитальный и планировали переехать", — рассказали местные жители.

Приревновал к знакомому

По словам знакомых, Екатерина была счастлива в отношениях. Муж не поднимал на нее голос, не то что руку, утверждают они. Поездки в Горный Алтай они ждали, а женщина всем про него рассказывала.

В СУ СК РФ по Республике Алтай рассказали, почему отпуск закончился трагедией.

"Две супружеские пары отдыхали на базе и 3 июля выпивали. Приревновав свою супругу к приятелю, мужчина стал избивать потерпевшую, с применением значительной физической силы нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, причинив последней телесные повреждения, несовместимые с жизнью", — заявили там.

Как показала экспертиза, Екатерина скончалась от разрыва внутренних органов. Сергея забрали на допрос, где он признал вину. Теперь ему предъявлено обвинение — он находится под стражей.