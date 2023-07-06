Приревновал к приятелю. Муж до смерти забил жену-учительницу в Горном Алтае
Убийство произошло на одной из турбаз региона — теперь стали известны его подробности
06 июля 2023, 23:25, ИА Амител
Накануне в Республике Алтай на одной из баз отдыха произошло убийство — мужчина до смерти забил свою жену из-за приступа ревности. "КП-Новосибирск" рассказывает, что известно о семейной паре, которая разрушилась на Алтае.
Работала в местной школе
46-летняя Екатерина (имя изменено) жила в новосибирском райцентре Черепаново — на границе с Алтайским краем. Была социальным педагогом. На классное руководство брала преимущественно кадетские классы, а также ездила в неблагополучные семьи — пытаясь им помочь.
От первого брака у женщины были две дочери. Старшая уже работает, а младшая только переходит в 4 класс. Четыре года назад она повторно вышла замуж за Сергея (имя также изменено).
"Он работал на Севере, вахтовик. Познакомились они в общей компании. Он за ней так красиво ухаживал: цветы, конфеты. Катя с ним расцвела просто. Они купили машину, квартиру взяли в ипотеку. Делали там ремонт капитальный и планировали переехать", — рассказали местные жители.
Приревновал к знакомому
По словам знакомых, Екатерина была счастлива в отношениях. Муж не поднимал на нее голос, не то что руку, утверждают они. Поездки в Горный Алтай они ждали, а женщина всем про него рассказывала.
В СУ СК РФ по Республике Алтай рассказали, почему отпуск закончился трагедией.
"Две супружеские пары отдыхали на базе и 3 июля выпивали. Приревновав свою супругу к приятелю, мужчина стал избивать потерпевшую, с применением значительной физической силы нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, причинив последней телесные повреждения, несовместимые с жизнью", — заявили там.
Как показала экспертиза, Екатерина скончалась от разрыва внутренних органов. Сергея забрали на допрос, где он признал вину. Теперь ему предъявлено обвинение — он находится под стражей.
00:18:33 07-07-2023
Это что за звери.неужели нельзя словами поговорить
09:38:31 07-07-2023
Лена (00:18:33 07-07-2023) Это что за звери.неужели нельзя словами поговорить... Шалавой не надо быть!
09:51:58 07-07-2023
Гость (09:38:31 07-07-2023) Шалавой не надо быть! ... Ну раз шалава, зачем жить вместе, машину, квартиру покупать??? Или она только в Горном такая была? А коли так, садись по утру, уезжай и сразу до ЗАГСа на развод подавать заявление. А это скотина в человеческом обличии! И умереть ему в тюрьме очень желать будут дети несчастной жертвы!!!
09:54:32 07-07-2023
Гость (09:38:31 07-07-2023) Шалавой не надо быть! ... А Вы ее лично знали, чтобы такие заявления делать?
14:10:39 07-07-2023
Гость (09:38:31 07-07-2023) Шалавой не надо быть! ... Так не будь шалавой! Чего ты сюда припёрлась со своими проблемами?
05:22:40 07-07-2023
В рассказе не написано, за что убитую бабёшку первый муж погнал ?
07:09:36 07-07-2023
а почему не сообщаете, что когда эта учительша пошла спать, за ней пошел другой мужчина, а не ее муж? собственно из-за этого все и случилось...
09:31:56 07-07-2023
1 (07:09:36 07-07-2023) а почему не сообщаете, что когда эта учительша пошла спать, ... Так может претензии надо было предъявлять мужчине, который пошел за женщиной? Не она же за чужим мужиком пошла.
09:44:31 07-07-2023
Гость (09:31:56 07-07-2023) Так может претензии надо было предъявлять мужчине, который п... а если она призывно оппой крутила? вот мужик и пошел
14:11:45 07-07-2023
Гость (09:44:31 07-07-2023) а если она призывно оппой крутила? вот мужик и пошел... Просто муж - трус. Поэтому побоялся с мужиком связываться, а убил женщину.
09:47:38 07-07-2023
1 (07:09:36 07-07-2023) а почему не сообщаете, что когда эта учительша пошла спать, ... Случилось все из-за того. что убийца неадекватный урод и останется жить. А ребенок сирота! А грязное белье, любителем перебирать, тоже бы голову заранее проверять, чтобы беды не вышло. Не от большого ума комментарий.
12:32:53 07-07-2023
Какое единодушное сочувствие от лиц низкой социальной ответственности! Как защищают товарку!
13:17:44 07-07-2023
Гость (12:32:53 07-07-2023) Какое единодушное сочувствие от лиц низкой социальной ответс... Как страшно, что таких шизофреников, оказывается еще не мало!
19:44:35 07-07-2023
Гость (12:32:53 07-07-2023) Какое единодушное сочувствие от лиц низкой социальной ответс... Ты имел ввиду от проституток сочувствие?
16:28:19 07-07-2023
не женитесь на рпц НИКОГДА
17:06:15 07-07-2023
Если ей 46, то ему тоже в районе полтинника. У мужика явно не первый брак. Может, и не второй. Почему-то про его прошлое никакой инфы. Не верю, что в прошлых семьях не было избиений жен. Похоже, ранее попадались более крепкие женщины . Может, давали отпор.