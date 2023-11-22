Природные мотивы. Как малоэтажное строительство диктует "моду" рынку металлопроката

Спрос на продукцию из металла за последние годы вырос в несколько раз

22 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Использование продукции металлопроката в частном домостроении / Фото: "Металл Профиль"

Уже несколько лет в Алтайском крае и Барнауле наблюдают бум частного домостроения. Неудивительно, что рынок строительных материалов, в том числе металлопроката, подстраивается под выросшие запросы потребителей и расширяет ассортимент продукции. Так, еще несколько лет назад для покрытия кровель стал максимально популярен профлист, а для фасадов – сайдинг. Но текстурный и фактурный выбор был скуден. Теперь же на рынке можно найти профлист с гладким, текстурированным или матовым покрытием, сайдинг, имитирующий дерево и камень, а также необычные панели и современные фасадные кассеты. О том, какая металлопродукция сейчас наиболее популярна и какие тенденции существуют на этом рынке, amic.ru рассказала руководитель обособленного подразделения ООО "Компания Металл Профиль Восток" (в г. Барнаул, г. Бийск, с. Майма) Светлана Шипулина.

Новая классика

С 2019 года в Алтайском крае стабильно растут объемы частного домостроения, отмечает эксперт. Еще в 2020 году в общем объеме вводимого в эксплуатацию жилья доля домов и коттеджей составляла всего 42,5%. Оставшиеся 57,5% – это многоквартирники. Сейчас ситуация кардинально изменилась: доля малоэтажки выросла до 69%.

В связи с этим вырос и спрос на металлопрокат. И частные застройщики предъявляют высокие требования к материалам: они должны быть не только качественными, но и эстетически привлекательными. Светлана Шипулина отмечает, что сейчас наиболее популярна "природная" продукция: материалы, имитирующие дерево и камень, нейтральные оттенки.

"Раньше в частном домостроении мы наблюдали яркость, вычурность: например, были популярны желтые, красные, зеленые глянцевые кровли. Сейчас это уже неактуально. Покупатели стараются приобретать что-то классическое, спокойное. Очень популярны серые, серо-коричневые оттенки. Классический коричневый цвет, который был лидером по продажам последние годы, теряет свои позиции. Также мы видим повышенный спрос на матовые поверхности – глянец теряет актуальность", – отмечает эксперт.

Использование продукции металлопроката в частном домостроении / Фото: "Металл Профиль"

Новые материалы (и текстуры) постепенно вытесняют с рынка традиционный металлический сайдинг "корабельная доска". Пик его популярности пришелся на начало 2000-х. Светлана Шипулина отмечает, что сейчас его применяют очень редко. Даже при реконструкции школ, детсадов, больниц в отдаленных селах используют более современные решения.

"Если говорит о сайдинге, то сейчас популярен материал с покрытием Ecosteel. Он имитирует дерево, различные структуры, цвета, породы. Также в частном домостроении еще пять лет назад был популярен сайдинг, имитирующий круглое бревно. Сейчас же больше спрос на сайдинг "под брус", – говорит эксперт.

Использование продукции металлопроката в частном домостроении / Фото: "Металл Профиль"

От заводов до коттеджей

Еще одна новинка рынка металлопроката – фасадные линеарные панели (щит различной ширины с декоративно-защитным покрытием). Они особенно популярны в отделке промышленных, торговых зданий. Однако постепенно "перетекают" и в частное домостроение.

"При помощи данного продукта можно сымитировать широкий мощный брус, из которого построен дом. Такие линеарные панели особенно хороши в отделке больших коттеджей: смотрится это респектабельно. Пока материал не широко популярен, но он является хорошей альтернативой сайдингу", – говорит Светлана Шипулина.

Используют панели и в комбинированных фасадах, когда лишь какая-то часть стены акцентируется металлом. Однако перспективы у материала большие: в малоэтажном строительстве растет популярность современных архитектурных проектов, для которых требуются разнообразные строительные материалы.

"Мы общаемся с застройщиками, которые массово возводят дома на продажу или под запросы клиентов. Они все чаще внедряют новые проекты: барнхаусы, дома "А-фреймы", коттеджи с плоскими кровлями. Все это серо-матовое, серо-коричневое, с четкими геометрическими формами", – говорит представитель "Металл Профиля".

Тотальный контроль

Возросшую популярность металлопродукции в отделке фасадов эксперт объясняет долговечностью, легкостью монтажа и практичностью: изделия много лет сохраняют первозданный вид.

"Дерево, несмотря на его привлекательность, нужно постоянно поддерживать, обрабатывать, покрывать специальными средствами. Со стальным забором или фасадом делать ничего не нужно, забор 20-30 лет простоит без всякого ухода", – объясняет Светлана.

Однако у повышенного спроса на металлопрокат есть и обратная сторона: производители не успевают наполнять рынок продукцией, создается определенный дефицит товара и покупателям приходится ждать, пока материал изготовят. Правда, успокаивает эксперт, это длится всего несколько дней, максимум – недель.

Использование продукции металлопроката в частном домостроении / Фото: "Металл Профиль"А вот на разработку, внедрение и вывод на рынок нового продукта уходит гораздо больше времени: в среднем это полтора года, отмечает эксперт компании "Металл Профиль". Во многом сроки зависят от используемого оборудования. Если изделие можно выпустить на существующих мощностях – сроки сокращаются. Но если требуется изготовить совершенно новый продукт, для которого нужно поставить оборудование, сделать отладку, наладить производство, то срок возрастает до двух лет.