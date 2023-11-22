Природные мотивы. Как малоэтажное строительство диктует "моду" рынку металлопроката
Спрос на продукцию из металла за последние годы вырос в несколько раз
22 ноября 2023, 09:00, ИА Амител
Уже несколько лет в Алтайском крае и Барнауле наблюдают бум частного домостроения. Неудивительно, что рынок строительных материалов, в том числе металлопроката, подстраивается под выросшие запросы потребителей и расширяет ассортимент продукции. Так, еще несколько лет назад для покрытия кровель стал максимально популярен профлист, а для фасадов – сайдинг. Но текстурный и фактурный выбор был скуден. Теперь же на рынке можно найти профлист с гладким, текстурированным или матовым покрытием, сайдинг, имитирующий дерево и камень, а также необычные панели и современные фасадные кассеты. О том, какая металлопродукция сейчас наиболее популярна и какие тенденции существуют на этом рынке, amic.ru рассказала руководитель обособленного подразделения ООО "Компания Металл Профиль Восток" (в г. Барнаул, г. Бийск, с. Майма) Светлана Шипулина.
Новая классика
С 2019 года в Алтайском крае стабильно растут объемы частного домостроения, отмечает эксперт. Еще в 2020 году в общем объеме вводимого в эксплуатацию жилья доля домов и коттеджей составляла всего 42,5%. Оставшиеся 57,5% – это многоквартирники. Сейчас ситуация кардинально изменилась: доля малоэтажки выросла до 69%.
В связи с этим вырос и спрос на металлопрокат. И частные застройщики предъявляют высокие требования к материалам: они должны быть не только качественными, но и эстетически привлекательными. Светлана Шипулина отмечает, что сейчас наиболее популярна "природная" продукция: материалы, имитирующие дерево и камень, нейтральные оттенки.
"Раньше в частном домостроении мы наблюдали яркость, вычурность: например, были популярны желтые, красные, зеленые глянцевые кровли. Сейчас это уже неактуально. Покупатели стараются приобретать что-то классическое, спокойное. Очень популярны серые, серо-коричневые оттенки. Классический коричневый цвет, который был лидером по продажам последние годы, теряет свои позиции. Также мы видим повышенный спрос на матовые поверхности – глянец теряет актуальность", – отмечает эксперт.
Использование продукции металлопроката в частном домостроении / Фото: "Металл Профиль"
Новые материалы (и текстуры) постепенно вытесняют с рынка традиционный металлический сайдинг "корабельная доска". Пик его популярности пришелся на начало 2000-х. Светлана Шипулина отмечает, что сейчас его применяют очень редко. Даже при реконструкции школ, детсадов, больниц в отдаленных селах используют более современные решения.
"Если говорит о сайдинге, то сейчас популярен материал с покрытием Ecosteel. Он имитирует дерево, различные структуры, цвета, породы. Также в частном домостроении еще пять лет назад был популярен сайдинг, имитирующий круглое бревно. Сейчас же больше спрос на сайдинг "под брус", – говорит эксперт.
Использование продукции металлопроката в частном домостроении / Фото: "Металл Профиль"
От заводов до коттеджей
Еще одна новинка рынка металлопроката – фасадные линеарные панели (щит различной ширины с декоративно-защитным покрытием). Они особенно популярны в отделке промышленных, торговых зданий. Однако постепенно "перетекают" и в частное домостроение.
"При помощи данного продукта можно сымитировать широкий мощный брус, из которого построен дом. Такие линеарные панели особенно хороши в отделке больших коттеджей: смотрится это респектабельно. Пока материал не широко популярен, но он является хорошей альтернативой сайдингу", – говорит Светлана Шипулина.
Используют панели и в комбинированных фасадах, когда лишь какая-то часть стены акцентируется металлом. Однако перспективы у материала большие: в малоэтажном строительстве растет популярность современных архитектурных проектов, для которых требуются разнообразные строительные материалы.
"Мы общаемся с застройщиками, которые массово возводят дома на продажу или под запросы клиентов. Они все чаще внедряют новые проекты: барнхаусы, дома "А-фреймы", коттеджи с плоскими кровлями. Все это серо-матовое, серо-коричневое, с четкими геометрическими формами", – говорит представитель "Металл Профиля".
Тотальный контроль
Возросшую популярность металлопродукции в отделке фасадов эксперт объясняет долговечностью, легкостью монтажа и практичностью: изделия много лет сохраняют первозданный вид.
"Дерево, несмотря на его привлекательность, нужно постоянно поддерживать, обрабатывать, покрывать специальными средствами. Со стальным забором или фасадом делать ничего не нужно, забор 20-30 лет простоит без всякого ухода", – объясняет Светлана.
Однако у повышенного спроса на металлопрокат есть и обратная сторона: производители не успевают наполнять рынок продукцией, создается определенный дефицит товара и покупателям приходится ждать, пока материал изготовят. Правда, успокаивает эксперт, это длится всего несколько дней, максимум – недель.
Использование продукции металлопроката в частном домостроении / Фото: "Металл Профиль"А вот на разработку, внедрение и вывод на рынок нового продукта уходит гораздо больше времени: в среднем это полтора года, отмечает эксперт компании "Металл Профиль". Во многом сроки зависят от используемого оборудования. Если изделие можно выпустить на существующих мощностях – сроки сокращаются. Но если требуется изготовить совершенно новый продукт, для которого нужно поставить оборудование, сделать отладку, наладить производство, то срок возрастает до двух лет.
"Это трудоемкий, сложный процесс. Но важно соблюсти геометрию, чтобы все стыковалось, нужно добиться стабильности в качестве продукции. За выпускаемой продукцией нужен постоянный контроль – это одна из гарантий высокого качества продукции", – резюмирует эксперт.
10:18:24 22-11-2023
В ютубе есть видео по технологии строительства лстк. Вот где простор. Фура подвозит метал, заклёпками его шлёп-шлёп, пеной задули и красота.
11:08:39 22-11-2023
дом из лстк не для Сибири сейчас сами ставят опалубку и заливают дома из бетона. Стоимость такого в 100 квадратов будет меньше полмиллиона. Требуется только бетон и арматура Торговцев золотыми евро сараями можно послать
11:54:45 22-11-2023
Гость (11:08:39 22-11-2023) дом из лстк не для Сибири сейчас сами ставят опалубку и зали... не трепи, полляма тебе только фундамент обойдется, если по нормальному делать
20:19:43 22-11-2023
Гость (11:08:39 22-11-2023) дом из лстк не для Сибири сейчас сами ставят опалубку и зали... вон в полянках за Власихой собирают из панелей заводского производства за пару дней. Можешь прикупить парочку за полляма.
13:02:28 22-11-2023
Забор из профлиста -это пошлость.
13:10:10 22-11-2023
Гость (13:02:28 22-11-2023) Забор из профлиста -это пошлость. ... Это смотря какой лист и как сделать.