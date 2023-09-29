Хаос и ажиотаж. Застройщики рассказали, что не так с частным домостроением в Барнауле

А также сколько сейчас стоит жилье на земле, насколько выросли цены на стройматериалы и почему участки дороже, чем в других городах

29 сентября 2023, 10:10, Александра Черданцева

Соучредители строительной компании "Два этажа" Андрей Берг и Валентин Бондаренко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле продолжается бум на строительство частных домов. Желающих и имеющих средства на переезд из квартиры в коттедж становится все больше. Но предложение не успевает за растущим спросом. Строили бы больше, да есть немало факторов, которые тормозят развитие рынка. Это и цена на материалы, и их доступность, а точнее – недоступность, и нехватка участков. Об этом в интервью amic.ru рассказали соучредители строительной компании "Два этажа" Андрей Берг и Валентин Бондаренко. Кстати, именно этот застройщик победил в премии "Народный знак качества" 2022 года в профильной номинации.

4 миллиона только за участок

– Итак, частное домостроение в Барнауле продолжает активно расти?

Валентин Бондаренко: – Да, рынок ИЖС на подъеме по всей стране. Этому способствует много факторов: от госпрограмм поддержки ипотеки и отдельных категорий граждан до постоянно растущих цен на квартиры. Дом на земле – это сейчас очень достойная альтернатива жилью в многоэтажке.

Андрей Берг: – Тем более что вы получаете не только сам дом, но и территорию вокруг него. Если раньше коттеджи выбирали те, кому не хватало денег на квартиру большой площади, то сейчас загородное жилье берут, потому что оно более комфортабельное.

– Но при этом сейчас все чаще покупатели выбирают небольшие по площади дома?

А. Б.: – Да. Например, у нас сейчас самый популярный дом – 85-110 "квадратов". И это в основном одноэтажные коттеджи. Двухэтажные дома на продажу мы больше не строим, только под заказ.

– Сколько сегодня стоит купить дом?

В. Б.: – Сам дом площадью 85 "квадратов" стоит примерно 5,5 млн. Но окончательная цена зависит от стоимости земли в конкретном месте. В одной части города 8 соток обойдутся в 1 млн рублей, а в другой, например, в Спутнике – 4 млн. То есть один и тот же дом может стоить от 6,5 до 9,5 млн. Для сравнения: новая квартира площадью 85 кв.м сейчас будет 8,5 млн.

А. Б.: – Я бы сказал так: цена за "квадрат" в среднем от 65 тысяч без участка, и от 80 тысяч – с землей.

Соучредители строительной компании "Два этажа" Андрей Берг и Валентин Бондаренко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Четыре миллиона рублей только за участок!?

В. Б.: – Я вам больше скажу: участок в Барнауле может стоить дороже, чем в Новосибирске, и примерно столько же, как в Санкт-Петербурге где-то за Петергофом.

А. Б.: – Да даже в Казани, одном из самых дорогих городов страны, участки стоят примерно так же, как в Барнауле. Только ты покупаешь не просто землю, а дороги, свет и управляющую компанию, которая будет следить за порядком в поселке и заниматься его благоустройством.

В. Б.: – К сожалению, в Барнауле сейчас ажиотажный спрос на участки для ИЖС. Это плохая тенденция – зачастую цена сформирована спекулятивно. Рынок развивается неправильно. Мы значительно отстаем. Строят же что угодно и как угодно. Нет комплексного строительства. Девелопер продает по нормальной цене, а частники-спекулянты скупают и перепродают дороже.

А. Б.: – Да, в городе с землей прямо беда. Оформленных под ИЖС участков крайне мало, а качественно подготовленных, где будут дороги и свет, почти нет. Примеры есть, но это исключение из правил.

– Речь о районе Фирсова Слобода?

А. Б.: – Да, там сейчас застраивается несколько новых жилых комплексов, один из самых крупных – "Палитра". Это редкий случай, когда девелопер развивает сразу целые поселки.

В. Б.: – Большинство же территорий осваивают децентрализованно. Инвестор покупает поле, режет его на участки, продает разным застройщикам. И каждый потом строит как хочет.

А. Б.: – В целом по городу развитие ИЖС стихийное. В лучшем случае в новом микрорайоне будет электричество, газ и вода, дороги – крайне редко, щебнем-то не всегда отсыпают, что уж говорить об асфальте. Об управляющей компании, которая бы отвечала в числе прочего за уборку снега, и говорить нечего.

Но при этом все это стоит хороших денег. Недавно к нам с предложением обращался собственник участка: 2,8 млн рублей за 8 соток. Буквально в поле, без дорог, без ничего. То есть люди просто на ажиотаже хотят заработать, потому что нет альтернативы.

Земля есть, но участков нет

– Какие пригородные территории Барнаула надо развивать, как вы считаете?

В. Б.: – Да все надо развивать. Каждый из пяти районов города. Например, для Ленинского прекрасно бы подошла территория рядом с Казенной Заимкой. И так можно сказать о каждой части Барнаула.

Нам есть с чем сравнить. Мы состоим в федерации ИЖС, и мы много где по стране поездили, видели много пригородных поселков. Даже в Новосибирске в каждой части города есть свой поселок, там благоустроенных территорий десятки.

Андрей Берг / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Но у нас же есть земля.

В. Б.: – Земля есть, но ее надо переводить под ИЖС. В этом-то и проблема. Насколько я понимаю, власти неохотно на это идут. Я считаю, что депутаты Алтайского краевого Заксобрания, депутаты Барнаульской гордумы, мэр города Вячеслав Франк, губернатор региона Виктор Томенко должны обязательно обратить внимание на эту проблему.

У города большой потенциал, ему есть куда развиваться. Строительная отрасль – это же и рабочие места, и отчисления в бюджет, и общее развитие экономики. Дома есть кому строить, их есть кому покупать. Даже уже и банки очень заинтересованы инвестировать в малоэтажное строительство.

А. Б.: – В Казани, например, можно перевести землю из сельскохозяйственного назначения под ИЖС совершенно бесплатно, а если заплатить пошлину, так еще и быстро. В Москве спокойно переводят садоводства.

В. Б.: – Потому и уровень там совершенно другой. Рынок развивается по нормальным правилам. Там сразу застраивают поселками, с единой и хорошей инфраструктурой, все дома в одном стиле. И повторюсь, это не стоит существенно дороже, чем в Барнауле.

Валентин Бондаренко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дорого и недоступно

– А что с ценами на стройматериалы? Все еще растут?

В. Б.: – Да, в этом году цены неоднократно росли. Например, сейчас есть проблемы с металлом и газобетоном, они дорожают. Металл прибавил около 15%.

А. Б.: – Металлочерепицу толщиной 0,45 мм, то есть более доступную по цене, вообще сняли с производства. Теперь есть металл 0,5 мм, соответственно, он и дороже. Окна с весны подорожали на 100 тысяч рублей. Если раньше остеклить дом стоило около 250 тысяч рублей, теперь – 350.

– Проблема опять же в санкциях?

А. Б.: – Да, импорта нет, а наши производители просто не справляются с таким объемом заказов.

В. Б.: – Кстати, поэтому многие клиенты сейчас спешат заключить договор с застройщиком, поскорее вложить в будущий дом свои деньги, чтобы просто их не потерять. Это тоже фактор для роста спроса. Поэтому очень важно работать с официальным застройщиком. Вы подписываете документы, где зафиксирована стоимость вашего дома. И если цены на материалы выросли, а они всегда растут, вам уже не придется доплачивать.

И ладно бы просто дорожало, так некоторых материалов вообще нет на рынке. Нет газобетона, штукатурок. Мы в прямом смысле стоим в очереди.

Строительная компания "Два этажа" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Есть предположения, что сейчас стройматериалы забирают для восстановления новых регионов России.

В. Б.: – Мы тоже тут можем только предполагать. Дилеры только разводят руками: не дали производители и все тут.

А. Б.: – Не исключено, что и тут спекуляция. Потому что есть масса объявлений от частников о продаже того же газобетона за 12 тысяч за "куб", когда сейчас его рыночная стоимость 8 тысяч рублей.

– Но стройка из-за этого не встает?

В. Б.: – Нет, у нас большие объемы строительства, и снабжение настроено так, что работу мы не останавливаем.