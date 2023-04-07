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Пришла красавица весна: девушки на улицах Барнаула

Город пока ещё не зацвёл, но у него есть и другое украшение

07 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

По-настоящему тёплая весна пришла в Алтайский край. В последние дни температура на улице держится уже больше 10 градусов. Чем не повод скинуть зимние одеяния и больше гулять.

Но весна, как и всякая девушка, может быть непостоянна. Уже завтра в регион придёт похолодание, столбики термометров опустятся днём до 0, а ночью – до -10 градусов. Так что успеваем насладиться всей красотой на улице.

Барнаул Весна фоторепортаж

Комментарии 15

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Гость

06:59:30 07-04-2023

А че одних кабыл нафотали?))

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Гость

10:06:54 07-04-2023

Гость (06:59:30 07-04-2023) А че одних кабыл нафотали?))... покажешь свое обрюзгшее тельце, а?

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Гость

07:11:55 07-04-2023

Столько на улицах красивых девчонок, что, нельзя было их сфотать?

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Гость

07:29:32 07-04-2023

Красивые барнаулки !!!

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Гость

08:21:29 07-04-2023

Гость (07:29:32 07-04-2023) Красивые барнаулки !!!... В каком месте?

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Гость

09:42:37 07-04-2023

Гость (08:21:29 07-04-2023) В каком месте?... У него невеста кобыла! )))

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Гость

08:21:03 07-04-2023

На 1 фото только чуть чуть оголены 2 дыньки), а остальное что такое?

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Гость

08:33:04 07-04-2023

Из всего "цветника" самая симпатичная в кремовом пальтишке и в очочках, которая в телефон втыкает.

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Гость

09:14:18 07-04-2023

Гость (08:33:04 07-04-2023) Из всего "цветника" самая симпатичная в кремовом пальтишке и... Вот меня страшилки и минусить начали. Значит все я правильно озвучил!

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Гость

08:46:26 07-04-2023

Нам с такими женщинами весна не весна. Верните лучше зиму!

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Гость

08:56:34 07-04-2023

Что тут все возмущаются, как будто у нас на улице одни красавицы ходят, народ в массе своей одет без вкуса и в дешевой одежде, я думаю, это лучшее, что мог найти фотограф.

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Гость

09:16:35 07-04-2023

Гость (08:56:34 07-04-2023) Что тут все возмущаются, как будто у нас на улице одни краса... Чтобы найти более симпатичных девчат, достаточно подойти практически к любому корпусу АГУ, к Педу на Социалистическом

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Гость

10:02:21 07-04-2023

Тема не раскрыта

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Гость

10:23:22 07-04-2023

Третья с конца странная фотка. Слепой идет поодаль, а собака-повадырь у девушки.

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Гость

10:52:08 07-04-2023

и как всегда половина в мобильники уткнутся и пофиг на все

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