Пришла красавица весна: девушки на улицах Барнаула
Город пока ещё не зацвёл, но у него есть и другое украшение
07 апреля 2023, 06:50, ИА Амител
Барнаул. Апрель 2023 года
Фото: amic.ru
По-настоящему тёплая весна пришла в Алтайский край. В последние дни температура на улице держится уже больше 10 градусов. Чем не повод скинуть зимние одеяния и больше гулять.
Но весна, как и всякая девушка, может быть непостоянна. Уже завтра в регион придёт похолодание, столбики термометров опустятся днём до 0, а ночью – до -10 градусов. Так что успеваем насладиться всей красотой на улице.
06:59:30 07-04-2023
А че одних кабыл нафотали?))
10:06:54 07-04-2023
Гость (06:59:30 07-04-2023) А че одних кабыл нафотали?))... покажешь свое обрюзгшее тельце, а?
07:11:55 07-04-2023
Столько на улицах красивых девчонок, что, нельзя было их сфотать?
07:29:32 07-04-2023
Красивые барнаулки !!!
08:21:29 07-04-2023
Гость (07:29:32 07-04-2023) Красивые барнаулки !!!... В каком месте?
09:42:37 07-04-2023
Гость (08:21:29 07-04-2023) В каком месте?... У него невеста кобыла! )))
08:21:03 07-04-2023
На 1 фото только чуть чуть оголены 2 дыньки), а остальное что такое?
08:33:04 07-04-2023
Из всего "цветника" самая симпатичная в кремовом пальтишке и в очочках, которая в телефон втыкает.
09:14:18 07-04-2023
Гость (08:33:04 07-04-2023) Из всего "цветника" самая симпатичная в кремовом пальтишке и... Вот меня страшилки и минусить начали. Значит все я правильно озвучил!
08:46:26 07-04-2023
Нам с такими женщинами весна не весна. Верните лучше зиму!
08:56:34 07-04-2023
Что тут все возмущаются, как будто у нас на улице одни красавицы ходят, народ в массе своей одет без вкуса и в дешевой одежде, я думаю, это лучшее, что мог найти фотограф.
09:16:35 07-04-2023
Гость (08:56:34 07-04-2023) Что тут все возмущаются, как будто у нас на улице одни краса... Чтобы найти более симпатичных девчат, достаточно подойти практически к любому корпусу АГУ, к Педу на Социалистическом
10:02:21 07-04-2023
Тема не раскрыта
10:23:22 07-04-2023
Третья с конца странная фотка. Слепой идет поодаль, а собака-повадырь у девушки.
10:52:08 07-04-2023
и как всегда половина в мобильники уткнутся и пофиг на все