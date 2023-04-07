Пришла красавица весна: девушки на улицах Барнаула

Город пока ещё не зацвёл, но у него есть и другое украшение

07 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

















































































Барнаул. Апрель 2023 года

Фото: amic.ru

По-настоящему тёплая весна пришла в Алтайский край. В последние дни температура на улице держится уже больше 10 градусов. Чем не повод скинуть зимние одеяния и больше гулять.

Но весна, как и всякая девушка, может быть непостоянна. Уже завтра в регион придёт похолодание, столбики термометров опустятся днём до 0, а ночью – до -10 градусов. Так что успеваем насладиться всей красотой на улице.