Весна на Заречной улице в Барнауле. Солнечная и пушистая фотоподборка

Фотопрогулка amic.ru по району "Осипуха"

05 апреля 2023, 06:50, ИА Амител





































































































Улица Заречная. Апрель 2023 года

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пока температура прыгала от +10 к -10, мы и не заметили, как растаял почти весь снег и на улицах можно гулять, не рискуя утонуть в грязи. Такую весну мы любим. В эти солнечные дни мы отправились за Железнодорожный вокзал в район Осипенко, именуемый в народе "Осипуха". Своё название он получил в 30-е годы прошлого столетия в честь советской лётчицы-героини Полины Осипенко. Преимущественно там расположены частные дома, также протекает река Пивоварка. И есть улица Заречная. Кстати, одноимённые улицы имеются практически в каждом городе. И по поверью, именно по ней первой ступает красавица-весна. Смотрите, какая милота происходит на Заречной в Барнауле.

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Когда на улице Заречной

В домах погашены огни,

Горят мартеновские печи,

И день, и ночь горят они.

Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня.

На свете много улиц славных,

Но не сменяю адрес я.

В моей судьбе ты стала главной,

Родная улица моя! (с)

Алексей Фатьянов

Песня из кинофильма "Весна на Заречной улице" (1956 год).