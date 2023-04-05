Весна на Заречной улице в Барнауле. Солнечная и пушистая фотоподборка
Фотопрогулка amic.ru по району "Осипуха"
05 апреля 2023, 06:50, ИА Амител
Пока температура прыгала от +10 к -10, мы и не заметили, как растаял почти весь снег и на улицах можно гулять, не рискуя утонуть в грязи. Такую весну мы любим. В эти солнечные дни мы отправились за Железнодорожный вокзал в район Осипенко, именуемый в народе "Осипуха". Своё название он получил в 30-е годы прошлого столетия в честь советской лётчицы-героини Полины Осипенко. Преимущественно там расположены частные дома, также протекает река Пивоварка. И есть улица Заречная. Кстати, одноимённые улицы имеются практически в каждом городе. И по поверью, именно по ней первой ступает красавица-весна. Смотрите, какая милота происходит на Заречной в Барнауле.
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Когда на улице Заречной
В домах погашены огни,
Горят мартеновские печи,
И день, и ночь горят они.
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
На свете много улиц славных,
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя! (с)
Алексей Фатьянов
Песня из кинофильма "Весна на Заречной улице" (1956 год).
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