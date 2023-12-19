Пришли и взрослые, и дети. Каток на "Клевчене" в Барнауле начал свою работу

Желающие могут арендовать инвентарь, сдать одежду в гардеробе, а также поесть и согреться горячим кофе

19 декабря 2023, 22:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

Открытие катка на стадионе "Клевченя" в Барнауле состоялось. Первые массовые катания прошли сегодня, 19 декабря.

Опробовать лед пришли как взрослые, так и дети. Там они могут арендовать инвентарь, сдать одежду в гардеробе, а также поесть и согреться горячим кофе.

"Клевченя" будет работать ежедневно, кроме четверга, с 18:00 до 21:00. По воскресеньям каток будет открыт с 15:00 до 21:00. При этом на выходных график может измениться – это связано с проведением соревнований.