Пришли и взрослые, и дети. Каток на "Клевчене" в Барнауле начал свою работу
Желающие могут арендовать инвентарь, сдать одежду в гардеробе, а также поесть и согреться горячим кофе
19 декабря 2023, 22:21, ИА Амител
Фото: amic.ru
Открытие катка на стадионе "Клевченя" в Барнауле состоялось. Первые массовые катания прошли сегодня, 19 декабря.
Опробовать лед пришли как взрослые, так и дети. Там они могут арендовать инвентарь, сдать одежду в гардеробе, а также поесть и согреться горячим кофе.
"Клевченя" будет работать ежедневно, кроме четверга, с 18:00 до 21:00. По воскресеньям каток будет открыт с 15:00 до 21:00. При этом на выходных график может измениться – это связано с проведением соревнований.
09:06:57 20-12-2023
где это место
09:33:28 20-12-2023
Гость (09:06:57 20-12-2023) где это место... Бульвар 9 Января, 29а.