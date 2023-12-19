"Уже можно". Каток в парке "Изумрудный" начал работу в тестовом режиме
Торжественное открытие состоится в субботу, 23 декабря, в 13:00
19 декабря 2023, 15:11, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" 19 декабря начал работу в тестовом режиме каток, сообщается в Telegram-канале зоны отдыха.
"Уже сегодня можно приходить кататься! Работает пункт проката коньков, гардероб, музыка, искусственное освещение, кафе, туалет", – говорится в сообщении.
Режим работы ежедневно с 09:00 до 21:00. В плохую погоду режим работы катка может измениться. Торжественное открытие состоится в субботу, 23 декабря, в 13:00.
"Вход со своими коньками бесплатный. Платно коньки выдаются в прокат до 20:00", – добавили в парке.
Ранее сообщалось, что каток на месте пруда в парке "Изумрудный" могут залить до 20 декабря.
15:37:54 19-12-2023
рыбок жалко (((
16:03:04 19-12-2023
Сначала каталась на коньках, потом на коленях, затем мордой по льду... Сейчас вот на скорой поеду кататься... Движение — это ведь жизнь!!!
16:05:42 19-12-2023
до карпов уже докатались?
19:44:29 19-12-2023
Рыбки погибли, неприятно даже туда идти, зная, что популярные летом рыбки погибли и теперь по ним катаются
22:53:11 19-12-2023
Гость (19:44:29 19-12-2023) Рыбки погибли, неприятно даже туда идти, зная, что популярны... С чего вы это взяли? Рыб на зиму отлавливают. Воду с пруда сливают. А каток залили уже после морозов.