"Уже можно". Каток в парке "Изумрудный" начал работу в тестовом режиме

Торжественное открытие состоится в субботу, 23 декабря, в 13:00

19 декабря 2023, 15:11, ИА Амител

Озеро в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" 19 декабря начал работу в тестовом режиме каток, сообщается в Telegram-канале зоны отдыха.

"Уже сегодня можно приходить кататься! Работает пункт проката коньков, гардероб, музыка, искусственное освещение, кафе, туалет", – говорится в сообщении.

Режим работы ежедневно с 09:00 до 21:00. В плохую погоду режим работы катка может измениться. Торжественное открытие состоится в субботу, 23 декабря, в 13:00.

"Вход со своими коньками бесплатный. Платно коньки выдаются в прокат до 20:00", – добавили в парке.

Ранее сообщалось, что каток на месте пруда в парке "Изумрудный" могут залить до 20 декабря.