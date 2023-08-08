"Пришли стопы". Костомаров опубликовал видео с новыми протезами для ног

Он отметил, что может на них бегать и прыгать

08 августа 2023, 19:39, ИА Амител

Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео, на котором тестирует новые протезы для ног. Кадры пробежки и прыжков в спортзале он выложил в своем Telegram-канале.

"Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать", – написал он.

Спортсмен также поблагодарил людей, которые помогают ему с самого начала, – Егора и Руслана.

Напомним, что олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова госпитализировали с тяжелой пневмонией 10 января. Из-за осложнений врачам пришлось провести несколько ампутаций – фигурист лишился обеих стоп и пальцев на левой руке.

Выписали Костомарова лишь в начале июля. Через некоторое время он продолжил реабилитацию и стал публиковать кадры тренировок из тренажерного зала.