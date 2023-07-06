Олимпийский чемпион Костомаров выписан из больницы почти через полгода

В соцсетях он опубликовал кадры, на которых попрощался с врачами, которые боролись за его жизнь

06 июля 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: ТАСС

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в четверг, 6 июля, выписался из больницы в Коммунарке. В соцсетях он опубликовал кадры, на которых попрощался с врачами, которые боролись за его жизнь.

"Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по другому было никак", — написал он.

Костомаров подчеркнул, что благодарен команде главврача клиники Дениса Проценко. По его мнению, они сделали невозможное.

Напомним, что Костомаров находился в больнице с 10 января. Тогда его госпитализировали в реанимацию с тяжелой пневмонией. Спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Позднее стало известно, что из-за внезапной болезни у фигуриста развился сепсис. Врачи были вынуждены ампутировать ему часть ноги и несколько пальцев на правой руке, а после ампутировали обе голени и кисть правой руки.

Когда все хирургические вмешательства закончились, появилась информация о тяжелом психологическом состоянии спортсмена. Позднее он стал публиковать видео, на которых занимается в протезах.