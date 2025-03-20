"Пришлось разрезать". В Барнауле водителю зажало ноги в результате ДТП
Пострадавшего увезли на скорой
20 марта 2025, 18:15, ИА Амител
ДТП на Сухэ-Батора / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на улице Сухэ-Батора произошло ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Со слов очевидцев, пострадал один из водителей.
"[Водителю] зажало ноги, сотрудникам МЧС пришлось разрезать машину", – говорится в публикации.
Отмечается, что пострадавшего водителя увезли на скорой. О его состоянии ничего неизвестно.
Официального комментария пока не дали ни Госавтоинспекция, ни МЧС.
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