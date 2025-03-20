"Пришлось разрезать". В Барнауле водителю зажало ноги в результате ДТП

Пострадавшего увезли на скорой

20 марта 2025, 18:15, ИА Амител

ДТП на Сухэ-Батора / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Сухэ-Батора произошло ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Со слов очевидцев, пострадал один из водителей.

"[Водителю] зажало ноги, сотрудникам МЧС пришлось разрезать машину", – говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшего водителя увезли на скорой. О его состоянии ничего неизвестно.

Официального комментария пока не дали ни Госавтоинспекция, ни МЧС.