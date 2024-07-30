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Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Но в министерстве следят за действиями певицы и в случае необходимости ее внесут в соответствующий реестр

30 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: юбилейный творческий вечер Раймонда Паулса, 2016 год
Алла Пугачева / Кадр из видео: юбилейный творческий вечер Раймонда Паулса, 2016 год

Минюст РФ не имеет сведений, позволяющих сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачеву иноагентом.

"В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей", – говорится в документе.

Также подчеркнули, что в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента Минюст рассмотрит вопрос о включении ее в соответствующий реестр.

Ранее юрист назвал случаи для признания Пугачевой иноагентом.

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Комментарии 11

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Гость

10:41:41 30-07-2024

Шах вам и мат, граждане патриоты. Завтра она вернется, ей поцелуют ручку и остальных заставят припасть к её ногам.

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Гость

10:47:15 30-07-2024

Гость (10:41:41 30-07-2024) Шах вам и мат, граждане патриоты. Завтра она вернется, ей по... ей поцелуют ручку --- так Минюст уже

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Гость.

11:07:55 30-07-2024

Гость (10:47:15 30-07-2024) ей поцелуют ручку --- так Минюст уже... Получается- дважды поцелованная? Остаётся дождаться третьего...

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Гость

10:43:21 30-07-2024

В МО коррупцию же нашли, вдруг и в Минюсте она есть?

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Гость

10:44:48 30-07-2024

Так она же сама просила признать. Разве это не является основанием?

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Гость

11:00:24 30-07-2024

Гость (10:44:48 30-07-2024) Так она же сама просила признать. Разве это не является осно... Так она же сама просила признать --- Минюст походу отговорил

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Гость

11:00:30 30-07-2024

Надеюсь её пригласят в голубой огонек

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Элен без ребят

19:01:40 30-07-2024

Гость (11:00:30 30-07-2024) Надеюсь её пригласят в голубой огонек ... ей этот огонек каждый день светит и с каждым новым огоньком всё голубее и голубее

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гостьЯ

11:08:23 30-07-2024

Мерзкая бабка, которой не место в нашей стране

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Коля

11:45:11 30-07-2024

Да оставьте старушку в покое...

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Гость

20:56:10 30-07-2024

большинство критикующих здесь ее - ничего из себя не представляют, бесполезные, никчемные. Вместо того, чтобы умничать и критиковать всех , себе ответьте на вопрос - вы что хорошего сделали в этой жизни? Не для себя, а для других людей, для страны, для планеты?

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