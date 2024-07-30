Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Но в министерстве следят за действиями певицы и в случае необходимости ее внесут в соответствующий реестр

30 июля 2024, 10:40, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: юбилейный творческий вечер Раймонда Паулса, 2016 год

Минюст РФ не имеет сведений, позволяющих сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачеву иноагентом.

"В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей", – говорится в документе.

Также подчеркнули, что в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента Минюст рассмотрит вопрос о включении ее в соответствующий реестр.

Ранее юрист назвал случаи для признания Пугачевой иноагентом.