Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом
Но в министерстве следят за действиями певицы и в случае необходимости ее внесут в соответствующий реестр
30 июля 2024, 10:40, ИА Амител
Минюст РФ не имеет сведений, позволяющих сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, сообщает РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Пугачеву иноагентом.
"В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей", – говорится в документе.
Также подчеркнули, что в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента Минюст рассмотрит вопрос о включении ее в соответствующий реестр.
Ранее юрист назвал случаи для признания Пугачевой иноагентом.
10:41:41 30-07-2024
Шах вам и мат, граждане патриоты. Завтра она вернется, ей поцелуют ручку и остальных заставят припасть к её ногам.
10:47:15 30-07-2024
Гость (10:41:41 30-07-2024) Шах вам и мат, граждане патриоты. Завтра она вернется, ей по... ей поцелуют ручку --- так Минюст уже
11:07:55 30-07-2024
Гость (10:47:15 30-07-2024) ей поцелуют ручку --- так Минюст уже... Получается- дважды поцелованная? Остаётся дождаться третьего...
10:43:21 30-07-2024
В МО коррупцию же нашли, вдруг и в Минюсте она есть?
10:44:48 30-07-2024
Так она же сама просила признать. Разве это не является основанием?
11:00:24 30-07-2024
Гость (10:44:48 30-07-2024) Так она же сама просила признать. Разве это не является осно... Так она же сама просила признать --- Минюст походу отговорил
11:00:30 30-07-2024
Надеюсь её пригласят в голубой огонек
19:01:40 30-07-2024
Гость (11:00:30 30-07-2024) Надеюсь её пригласят в голубой огонек ... ей этот огонек каждый день светит и с каждым новым огоньком всё голубее и голубее
11:08:23 30-07-2024
Мерзкая бабка, которой не место в нашей стране
11:45:11 30-07-2024
Да оставьте старушку в покое...
20:56:10 30-07-2024
большинство критикующих здесь ее - ничего из себя не представляют, бесполезные, никчемные. Вместо того, чтобы умничать и критиковать всех , себе ответьте на вопрос - вы что хорошего сделали в этой жизни? Не для себя, а для других людей, для страны, для планеты?