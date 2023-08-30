Приставы не будут поджидать должников на избирательных участках в Алтайском крае

Ранее в соцсетях заявили, что судебные приставы устроят охоту на должников во время выборов губернатора

30 августа 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

Главное управление ФССП России по Алтайскому краю опровергает информацию о том, что судебные приставы будут работать с должниками на избирательных участках.

"В социальных сетях распространяется недостоверная информация о работе судебных приставов на избирательных участках в дни выборов губернатора Алтайского края в сентябре 2023 года", - отмечает ведомство.

В управлении заверили, что не планируют мероприятий с должниками на избирательных участках в дни ​ голосования.