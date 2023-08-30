Приставы не будут поджидать должников на избирательных участках в Алтайском крае
Ранее в соцсетях заявили, что судебные приставы устроят охоту на должников во время выборов губернатора
30 августа 2023, 17:16, ИА Амител
Фото: r22.fssp.gov.ru
Главное управление ФССП России по Алтайскому краю опровергает информацию о том, что судебные приставы будут работать с должниками на избирательных участках.
"В социальных сетях распространяется недостоверная информация о работе судебных приставов на избирательных участках в дни выборов губернатора Алтайского края в сентябре 2023 года", - отмечает ведомство.
В управлении заверили, что не планируют мероприятий с должниками на избирательных участках в дни голосования.
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17:29:49 30-08-2023
Если сейчас это начинают резко отрицать, значит реально на выборах будут находиться приставы и будут с должников деньги выбивать, вот сто процентов в этом уверен
17:31:18 30-08-2023
Кого там ловить-то? Туда, кроме бюджетников, никто и не пойдет.
17:31:33 30-08-2023
Не верю, когда так активно отрицают, значит что то запланировали наверняка. Говорят уже много где, что мужиков будут шерстить
07:33:59 31-08-2023
Мальм (17:31:33 30-08-2023) Не верю, когда так активно отрицают, значит что то запланиро... Одна баба сказала...
17:33:06 30-08-2023
Блин, бабы на что только не готовы, чтобы деньги содрать с нас, мужиков, даже приставов на выборы притащить, по любому обиженки предложили. Что там делать?
17:33:51 30-08-2023
У меня муж пристав и его вроде как вызывают на выборы, это не очень то весело, потому что значит статья опровержение - никакое не опровержение, а обычная ложь
18:15:26 30-08-2023
Алла (17:33:51 30-08-2023) У меня муж пристав и его вроде как вызывают на выборы, это н... Лександр, который АЛЛА, ты можешь ники менять и даже пол вижу уде сменил. Но вот цветастый цветочек рядом с ником показывает что ты гей, причем безграмотный. Пеши истчо!
20:44:46 30-08-2023
Гость (18:15:26 30-08-2023) Лександр, который АЛЛА, ты можешь ники менять и даже пол виж... Эта аватарка выпадает очень и очень рандомно. Ты глуп. Но это не удивительно.
09:00:11 31-08-2023
Гость (20:44:46 30-08-2023) Эта аватарка выпадает очень и очень рандомно. Ты глуп. Но эт... Рандомно у разных людей. Но если пишет один идиот под разными никами с одного компа и одного браузера и в один день, то аватарка будет одинаковой. Бугага!
19:24:23 30-08-2023
пишут на выборы кроме бюджетников никто и не пойдет, ну вот я бюджетник и не пойду - нас еще в начале августа всех заставили подать заявку на госуслуги чтобы электронно голосовать
20:49:58 30-08-2023
Гость (19:24:23 30-08-2023) пишут на выборы кроме бюджетников никто и не пойдет, ну вот ... Главное слово заставили
22:05:31 30-08-2023
Гость (19:24:23 30-08-2023) пишут на выборы кроме бюджетников никто и не пойдет, ну вот ... Так вы бюджетник и вас заставят голосовать в электронном виде. Вот так голоса и набираются за того, кого надо.
07:39:32 31-08-2023
Гость (19:24:23 30-08-2023) пишут на выборы кроме бюджетников никто и не пойдет, ну вот ... Я тоже бюджетник, но что-то никто ничего не заставлял делать. Ни раньше во время выборов, ни сейчас. Ни разу. Задайте вопросы своему руководству...
07:36:12 31-08-2023
Мальм (17:31:33 30-08-2023) Не верю, когда так активно отрицают, значит что то запланиро... Одна баба сказала...
07:46:15 31-08-2023
Эта очевидная и нехитрая технология) снизить явку на выборы путем распространения слухов, что там будут приставы шерстить должников) кстати, первые комменты на этой ветке с одного айпишника от трех якобы разных персонажей под кличками Мальм, Алла, Александр - только доказывают это, они написаны под копирку) я не пойду на эти выборы, были бы КПРФ, я бы сходил в качестве протестного голосования за оппозиционного краевым властям кандидата. Но только я вам скажу, инициаторы этой фишечки, что в наше неспокойное время правоохранительные органы могут расценить ваши глупые поступки по разряду препятствования осуществлению избирательных прав граждан РФ, с соответствующими санкциями)
08:02:09 31-08-2023
По-моему ловить должников это обязанность приставов, они за это зарплату получают. Закон ограничивает их в некоторых действиях, но выборы к таким ограничениям не относятся. Почему выполнение приставами предусмотренных законом обязанностей является нарушением закона. Может наоборот. Тоже самое касается уклонистов