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В Барнауле алиментщик помирился с женой и вернулся в семью, чтобы "списать" долг

Судебным приставам удалось воссоединить семью

20 января 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчина задолжал по алиментам своему сыну 360 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.

Судебные приставы несколькими способами пытались заставить 46-летнего жителя Барнаула платить алименты, но безуспешно.

"Даже принудительная реализация автомобиля в счёт погашения долга по алиментам, привлечение  к административной ответственности с отработкой 40 часов обязательных работ, арест сроком на трое суток не принесли положительных результатов", – рассказали в ведомстве.

Эффективным оказалось привлечение к уголовной ответственности. Это привело барнаульца в дом к бывшей жене, после чего она отозвала исполнительный лист.

"Удалось восстановить нарушенные права несовершеннолетнего ребёнка и воссоединить семью", – добавили в ведомстве.

 

Комментарии 8

  • после чего она отозвала исполнительный лист. - Вот ВРАТЬ ТО! красиво написано но это так не работает по закону- если есть ИЛ то он в любом случае исполняется и не сможет мамань забрать его. другой вопрос что с него удержали деньги в семье все равно
    20 января, Гость   Ответить
  • если есть ИЛ то он в любом случае исполняется и не сможет мамань забрать его / ещё как может! Я сама забирала у приставов, когда бывший муж клятвенно пообещал отдать долг, как только пригрозили уголовной ответственностью! И отдал... правда, за несколько лет, но рассчитался!
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы не правы. Изучайте ФЗ об испол производстве, прежде чем писать
    20 января, Гость   Ответить
  • Заявитель может отозвать исполнительный лист на любой стадии исполнительного производства и повторно подать его в течение 3 лет. и может делать это хоть каждый день. так что в стате все верно. другое дело что даже в законном браке супруга может подать на алименты и деньги будут поступать ей на счет( карту) в даты выдачи зарплаты мужа.
    20 января, Гость   Ответить
  • Действующее законодательство не предусматривает такого понятия, как отказ от алиментов. Целевое назначение таких платежей — обеспечение достойного уровня жизни ребенка. Право на их получение имеет именно ребенок, а не родитель. Поэтому официально отказаться от алиментных выплат в судебном порядке не получится.
    20 января, Гость   Ответить
  • Мне отказали - это было лет 10 назад, может что поменялось.
    20 января, Гость   Ответить
  • Завтра разругаются и все по новой.
    20 января, Гость   Ответить
  • Завтра разругаются и все по новой.-------------- Что ругаться-то? Теперь жена на одни алименты будет содержать и сына, и мужа.
    20 января, Гость   Ответить
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