В Барнауле алиментщик помирился с женой и вернулся в семью, чтобы "списать" долг

Судебным приставам удалось воссоединить семью

20 января 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчина задолжал по алиментам своему сыну 360 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.

Судебные приставы несколькими способами пытались заставить 46-летнего жителя Барнаула платить алименты, но безуспешно.

"Даже принудительная реализация автомобиля в счёт погашения долга по алиментам, привлечение к административной ответственности с отработкой 40 часов обязательных работ, арест сроком на трое суток не принесли положительных результатов", – рассказали в ведомстве.

Эффективным оказалось привлечение к уголовной ответственности. Это привело барнаульца в дом к бывшей жене, после чего она отозвала исполнительный лист.