Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов
Она не сможет пройти пограничный контроль
21 июля 2024, 13:50, ИА Амител
Настя Ивлеева / Фото из социальных сетей
Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов по налогам. Об этом сообщает Shot.
По информации источника, к проблемам с арестом на машину добавилась еще и невозможность выезда из страны. Пограничный контроль блогер не пройдет – ей откажут.
Ранее сообщалось, что долг Ивлеевой составляет уже почти 21 млн рублей. При этом представители девушки никак не комментируют сообщения о налоговой задолженности.
14:05:20 21-07-2024
Дожили - людей наказывают запрещая из страны уезжать. Ну теперь она быстро долг погасит.
16:39:51 21-07-2024
Геннадий (14:05:20 21-07-2024) Дожили - людей наказывают запрещая из страны уезжать. Ну теп...
Обычная, давняя и абсолютно логичная практика - не выпускать должников, чтобы не сбежали, пока не оплатят долг. Так не только у нас.
08:51:11 22-07-2024
Геннадий (14:05:20 21-07-2024) Дожили - людей наказывают запрещая из страны уезжать. Ну теп... Ну теперь она быстро долг погасит --- ну так для этого и запрещали. И пусть сразу валит
21:21:46 22-07-2024
Геннадий (14:05:20 21-07-2024) Дожили - людей наказывают запрещая из страны уезжать. Ну теп... Пусть заплатит и свободна. Это долг.
15:21:56 21-07-2024
На ешаке поедет
16:55:56 21-07-2024
Лучше бы въезд запретили
01:25:04 22-07-2024
Пускай бриллиант свой продаст и долги закроет. Кто она такая чтобы налоги не платить. Как и весь шоу бизнес. Только лизать да подлизывать умеют. А пользы никакой особенно от таких блогеров и певцов извращенцев таких как Киркоров и басков
14:52:28 22-07-2024
Вячеслав (01:25:04 22-07-2024) Пускай бриллиант свой продаст и долги закроет. Кто она такая... Она платила налоги как положено.
17:57:53 22-07-2024
Гость (14:52:28 22-07-2024) Она платила налоги как положено.... Это она Вам сказала?🤔
01:49:58 22-07-2024
Таких как она уже пора привлекать и сажать. Пусть соснину лобзиком пилит.
06:35:25 22-07-2024
Кому то она явно не понравилась)))
08:52:36 22-07-2024
Гость (06:35:25 22-07-2024) Кому то она явно не понравилась)))... Так известно кому, конкретные лица в суд подавали
13:30:51 22-07-2024
Макс (15:21:56 21-07-2024) На ешаке поедет... На Ышаке поедет...
00:23:03 23-07-2024
Пусть долги отрабатывает метлой на общественных работах.
02:46:00 23-07-2024
Интересно, а как Хабибушку выпустили? У него долг в 3 мил.доларов