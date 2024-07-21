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Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов

Она не сможет пройти пограничный контроль

21 июля 2024, 13:50, ИА Амител

Настя Ивлеева / Фото из социальных сетей
Настя Ивлеева / Фото из социальных сетей

Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов по налогам. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, к проблемам с арестом на машину добавилась еще и невозможность выезда из страны. Пограничный контроль блогер не пройдет – ей откажут.

Ранее сообщалось, что долг Ивлеевой составляет уже почти 21 млн рублей. При этом представители девушки никак не комментируют сообщения о налоговой задолженности.

долги Знаменитости

Комментарии 15

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Геннадий

14:05:20 21-07-2024

Дожили - людей наказывают запрещая из страны уезжать. Ну теперь она быстро долг погасит.

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Гость

16:39:51 21-07-2024

Геннадий (14:05:20 21-07-2024) Дожили - людей наказывают запрещая из страны уезжать. Ну теп...
Обычная, давняя и абсолютно логичная практика - не выпускать должников, чтобы не сбежали, пока не оплатят долг. Так не только у нас.

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Гость

08:51:11 22-07-2024

Геннадий (14:05:20 21-07-2024) Дожили - людей наказывают запрещая из страны уезжать. Ну теп... Ну теперь она быстро долг погасит --- ну так для этого и запрещали. И пусть сразу валит

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Гость

21:21:46 22-07-2024

Геннадий (14:05:20 21-07-2024) Дожили - людей наказывают запрещая из страны уезжать. Ну теп... Пусть заплатит и свободна. Это долг.

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Макс

15:21:56 21-07-2024

На ешаке поедет

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Константин

16:55:56 21-07-2024

Лучше бы въезд запретили

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Вячеслав

01:25:04 22-07-2024

Пускай бриллиант свой продаст и долги закроет. Кто она такая чтобы налоги не платить. Как и весь шоу бизнес. Только лизать да подлизывать умеют. А пользы никакой особенно от таких блогеров и певцов извращенцев таких как Киркоров и басков

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Гость

14:52:28 22-07-2024

Вячеслав (01:25:04 22-07-2024) Пускай бриллиант свой продаст и долги закроет. Кто она такая... Она платила налоги как положено.

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Пенс

17:57:53 22-07-2024

Гость (14:52:28 22-07-2024) Она платила налоги как положено.... Это она Вам сказала?🤔

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Перчик

01:49:58 22-07-2024

Таких как она уже пора привлекать и сажать. Пусть соснину лобзиком пилит.

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Гость

06:35:25 22-07-2024

Кому то она явно не понравилась)))

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Гость

08:52:36 22-07-2024

Гость (06:35:25 22-07-2024) Кому то она явно не понравилась)))... Так известно кому, конкретные лица в суд подавали

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Гость

13:30:51 22-07-2024

Макс (15:21:56 21-07-2024) На ешаке поедет... На Ышаке поедет...

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Гость

00:23:03 23-07-2024

Пусть долги отрабатывает метлой на общественных работах.

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Дмитриц

02:46:00 23-07-2024

Интересно, а как Хабибушку выпустили? У него долг в 3 мил.доларов

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