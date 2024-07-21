Она не сможет пройти пограничный контроль

21 июля 2024, 13:50, ИА Амител

Настя Ивлеева / Фото из социальных сетей

Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов по налогам. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, к проблемам с арестом на машину добавилась еще и невозможность выезда из страны. Пограничный контроль блогер не пройдет – ей откажут.

Ранее сообщалось, что долг Ивлеевой составляет уже почти 21 млн рублей. При этом представители девушки никак не комментируют сообщения о налоговой задолженности.