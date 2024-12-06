Прививать любовь к Родине в детсадах будут бубнами, маршами и игрой в пограничников

В каждом детском садике обязательно должны быть шапочки-маски героев хотя бы шести-семи русских народных сказок

06 декабря 2024, 10:22, ИА Амител

Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru

В детских садах предложили сделать акцент на формировании традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, гражданственности и патриотизма, пишет "Парламентская газета". Соответствующий документ разработали в Минпросвещения РФ.

"У входа в детский сад обязательны: гербы – России, республики, города; тематические стенды (в доступном для малышей формате) о флаге, гербе, гимне; патриотические стенды; флагшток и флаги - государственный, республики, города или поселения", – отмечает издание.

В детских садах должны быть: