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Прививать любовь к Родине в детсадах будут бубнами, маршами и игрой в пограничников

В каждом детском садике обязательно должны быть шапочки-маски героев хотя бы шести-семи русских народных сказок

06 декабря 2024, 10:22, ИА Амител

Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru
Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru

В детских садах предложили сделать акцент на формировании традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, гражданственности и патриотизма, пишет "Парламентская газета". Соответствующий документ разработали в Минпросвещения РФ.

"У входа в детский сад обязательны: гербы – России, республики, города; тематические стенды (в доступном для малышей формате) о флаге, гербе, гимне; патриотические стенды; флагшток и флаги - государственный, республики, города или поселения", – отмечает издание.

В детских садах должны быть:

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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НОВОСТИПолитика

дети школы и детсады инициативы

Комментарии 10

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Гость

10:35:36 06-12-2024

Вообще-то патриотизм и любовь к родине прививается с подражания взрослым!!!...
Дети подражают родителям!
А родители подражают тем кто ими руководит!...
Все остальное, типа: делайте как я говорю, а не так как я делаю, приводит к развитию когнитивного диссонанса!...
Да, ребенок по началу начинает делать как ему говорят, но по мере взросления, и понимания, что в обществе куда ему предстоит придти уже взрослым, всё устроено не так, а точнее, конкретно наоборот - он получает кучу психологических комплексов!!!...
Отсюда и злость у подростков, стрельба... помешательства... группы-банды, и т.д., и т.п...
Сначало нужно воспитать патриотизм у взрослых! Но для этого нужно что бы стали патриотами руководители!!!...

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Гость

10:55:07 06-12-2024

Гость (10:35:36 06-12-2024) Вообще-то патриотизм и любовь к родине прививается с подража... Если родители подражают тем кто ими руководит, остается только сожалеть о плачевном состоянии когнитивных функций этих людей и соболезновать их детям.

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Гость

11:49:53 06-12-2024

Гость (10:55:07 06-12-2024) Если родители подражают тем кто ими руководит, остается толь... С волками жить - по волчьи выть!

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Мусик

12:26:51 06-12-2024

Гость (11:49:53 06-12-2024) С волками жить - по волчьи выть!... Мы от Вас хотели бы иного.
Извините.

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Гость

17:29:46 06-12-2024

Мусик (12:26:51 06-12-2024) Мы от Вас хотели бы иного.Извините.... Не бывает такого, что элита барствует и жирует, а подданные, все сплошь патриоты, и за такую страну жизнь готовы отдать...! Не то время! Информативность населения большая!... Поэтому и ведут речь о снижении образованности, и закрытии интернета...!
Как Греф сказал - образованными людьми трудно манипулировать...

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Гость

12:20:21 06-12-2024

Колокольчик то повесь родной... (кин-дза-дза)


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Дюша

12:35:28 06-12-2024

Главное, чтобы не палками и стоянием в углу на горохе...

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гость

14:40:39 06-12-2024

Дюша (12:35:28 06-12-2024) Главное, чтобы не палками и стоянием в углу на горохе...... Правильно,утро будут начинать с молитвы,а потом хождение строем под марши

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Из деревни

13:54:22 06-12-2024

Ещё включите ор певуна шамана во время обеда в дет.садах...Одних бубнов маловато будет

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Гость

20:46:39 07-12-2024

Проходили мы это в позднем СССР с пионерией. А в Российской империи - с религией в школах. Чрезмерное навязывание ведёт к а версии и профанаци.

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