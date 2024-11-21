Песков рассказал, что такое патриотизм

Со слов представителя Кремля, это не только любовь к Родине

21 ноября 2024, 13:41, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что понимает под патриотизмом. Его слова приводит РИА Новости.

"Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом", – сказал он.

Накануне Песков рассказал, что прямая линия Владимира Путина традиционно пройдет в один из четвергов декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией. СМИ писали, что мероприятие с большой вероятностью состоится 19-го числа.