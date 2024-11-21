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Песков рассказал, что такое патриотизм

Со слов представителя Кремля, это не только любовь к Родине

21 ноября 2024, 13:41, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что понимает под патриотизмом. Его слова приводит РИА Новости.

"Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом", – сказал он.

Накануне Песков рассказал, что прямая линия Владимира Путина традиционно пройдет в один из четвергов декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией. СМИ писали, что мероприятие с большой вероятностью состоится 19-го числа.

Политика Дмитрий Песков

Комментарии 12

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Гость

13:48:10 21-11-2024

У меня только один вопрос, а считает ли Песков себя патриотом?

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Гость

14:18:07 21-11-2024

Гость (13:48:10 21-11-2024) У меня только один вопрос, а считает ли Песков себя патриото... Ну он перечислил семью, дом и работу.

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Гость

13:54:27 21-11-2024

А в чём выражается любовь к Родине? Надо чтобы ВСЯ семья у власть имущих жила в России, работала в и на Россию, училась в России, лечилась в России!!!

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Гость

14:07:52 21-11-2024

Очень тонкая грань между патриотизмом и другим измом

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Гость

14:13:02 21-11-2024

Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом - является! Как правило или теорема. А они так же делают? Их сыновья, где? Их дети? Где? На погостах как наши?

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Гость

14:56:37 21-11-2024

Гость (14:13:02 21-11-2024) Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к... Каждый должен заниматься своим делом. Кто-то должен любить родину и думать о её судьбах, кто-то должен защищать

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Гость

14:53:41 21-11-2024

А почему каждый человек должен быть патриотом? А если не патриот его нужно уничтожить?

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Гость

15:10:43 21-11-2024

"Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом", – сказал он./////А что делать с теми, кто не любит семью и родственников, не уважает старших, кому не нравится свой дом и работа?

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Мимопроходящий

16:15:08 21-11-2024

Песков учит электорат патриотизму? Смешно..

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гость

17:53:02 21-11-2024

Ну вообще то он и прав,вот только он и все чиновники с государством выпадают из этого списка однако и как им теперь быть

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Гость

03:45:16 22-11-2024

Жёстко . Оказывается Песков понимает патриотизм не так как в толковом словаре написано . Не по толковому словарю , такое не по государственному . Про своё представление патриотизма это с женой своей разговоры вести облачившись в ХАЛАТ , не с народом .

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Гость

08:59:53 22-11-2024

Кто не патриот тех оштрафуют и возьмут на учёт. Так штрафами и ограничениями и загонят в патриотизм.

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