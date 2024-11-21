Песков рассказал, что такое патриотизм
Со слов представителя Кремля, это не только любовь к Родине
21 ноября 2024, 13:41, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что понимает под патриотизмом. Его слова приводит РИА Новости.
"Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом", – сказал он.
Накануне Песков рассказал, что прямая линия Владимира Путина традиционно пройдет в один из четвергов декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией. СМИ писали, что мероприятие с большой вероятностью состоится 19-го числа.
13:48:10 21-11-2024
У меня только один вопрос, а считает ли Песков себя патриотом?
14:18:07 21-11-2024
Гость (13:48:10 21-11-2024) У меня только один вопрос, а считает ли Песков себя патриото... Ну он перечислил семью, дом и работу.
13:54:27 21-11-2024
А в чём выражается любовь к Родине? Надо чтобы ВСЯ семья у власть имущих жила в России, работала в и на Россию, училась в России, лечилась в России!!!
14:07:52 21-11-2024
Очень тонкая грань между патриотизмом и другим измом
14:13:02 21-11-2024
Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом - является! Как правило или теорема. А они так же делают? Их сыновья, где? Их дети? Где? На погостах как наши?
14:56:37 21-11-2024
Гость (14:13:02 21-11-2024) Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к... Каждый должен заниматься своим делом. Кто-то должен любить родину и думать о её судьбах, кто-то должен защищать
14:53:41 21-11-2024
А почему каждый человек должен быть патриотом? А если не патриот его нужно уничтожить?
15:10:43 21-11-2024
"Патриотизм – это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом", – сказал он./////А что делать с теми, кто не любит семью и родственников, не уважает старших, кому не нравится свой дом и работа?
16:15:08 21-11-2024
Песков учит электорат патриотизму? Смешно..
17:53:02 21-11-2024
Ну вообще то он и прав,вот только он и все чиновники с государством выпадают из этого списка однако и как им теперь быть
03:45:16 22-11-2024
Жёстко . Оказывается Песков понимает патриотизм не так как в толковом словаре написано . Не по толковому словарю , такое не по государственному . Про своё представление патриотизма это с женой своей разговоры вести облачившись в ХАЛАТ , не с народом .
08:59:53 22-11-2024
Кто не патриот тех оштрафуют и возьмут на учёт. Так штрафами и ограничениями и загонят в патриотизм.