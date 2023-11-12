Прививочная кампания против гриппа продлится в Алтайском крае до конца года

Запас вакцины в регионе на сегодня составляет более 175 тысяч доз

12 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае продлится до 30 декабря, но привиться можно будет и после этого, сообщили в правительстве региона.

По последним данным, запас вакцины в крае составляет более 175 тысяч доз. При этом до конца ноября поставят еще почти 39 тысяч доз препарата для детей.

Получить прививку можно несколькими способами:

обратиться к участковому терапевту или педиатру в поликлинике по месту жительства;

записаться через "Госуслуги";

записаться в кабинете медпрофилактики.

Вакцинация от гриппа в Алтайском крае началась 14 августа. Изначальный план на эту кампанию – 1,3 млн человек.