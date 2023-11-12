Прививочная кампания против гриппа продлится в Алтайском крае до конца года
Запас вакцины в регионе на сегодня составляет более 175 тысяч доз
12 ноября 2023, 08:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Прививочная кампания против гриппа в Алтайском крае продлится до 30 декабря, но привиться можно будет и после этого, сообщили в правительстве региона.
По последним данным, запас вакцины в крае составляет более 175 тысяч доз. При этом до конца ноября поставят еще почти 39 тысяч доз препарата для детей.
Получить прививку можно несколькими способами:
- обратиться к участковому терапевту или педиатру в поликлинике по месту жительства;
- записаться через "Госуслуги";
- записаться в кабинете медпрофилактики.
Вакцинация от гриппа в Алтайском крае началась 14 августа. Изначальный план на эту кампанию – 1,3 млн человек.
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