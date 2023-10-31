В этом году жители края прививаются гораздо охотнее, чем раньше, говорят специалисты

31 октября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Около миллиона жителей Алтайского края уже поставили прививку от гриппа за два с половиной месяца. Об этом в ходе пресс-конференции 30 октября рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Изначально планировалось закончить прививочную кампанию к 1 ноября. Но вакцину в регион поставляли с опозданием, из-за чего партии продолжат привозить и в ноябре.

Рассказываем, когда врачи ждут грипп на Алтае, до какого момента продолжится вакцинация и как записаться на прививку.

Прививались быстрее, чем подвозили вакцину

Вакцинация от гриппа в Алтайском крае началась 14 августа 2023 года. С того момента привилось 950 тысяч человек, сообщила Переладова. И напомнила, что изначальный план на эту кампанию – 1,3 млн человек.

"Прививочная кампания, которую мы начали, сейчас в самом разгаре. Вакцинировано уже 950 тысяч человек, 225 тысяч из которых – дети. Если продолжим в том же духе, то создадим достаточную иммунную прослойку, чтобы противостоять неконтролируемому росту заболеваемости гриппом. Люди, конечно, будут заболевать, но массового распространения уже не будет", – высказалась эпидемиолог.Она отметила, что особенно активно в этом году прививаются взрослые. В октябре ажиотаж был настолько большим, что в некоторых поликлиниках даже временно закончилась вакцина. Сейчас препаратов достаточно во всех медучреждениях, подчеркнула специалист.

А вот с детьми ситуация не такая хорошая, считает врач.

"Я бы сказала, что дети у нас прививаются неактивно. Очень много отказов. Родители делают медотводы и ищут любые причины, чтобы ребятишек не прививать. Ожидаем еще поступления детской вакцины и будем всеми силами мотивировать, чтобы родители защитили своих ребятишек от гриппа", – рассказала Переладова.По ее словам, в этом году активнее стали прививаться и беременные: в рамках нынешней кампании вакцину поставили около 2 тысяч будущих мам.

До какого момента можно бесплатно привиться от гриппа?

Изначальный план был в том, чтобы привить 1,3 млн человек до ноября, напомнила Переладова. Но в итоге поставки вакцины в регион шли с некоторым опозданием, из-за чего в сроки не уложились.

"Вмешался случай. Поставки в этом году идут с небольшим запозданием. Поэтому вакцина еще есть, она продолжит поступать в регион и в ноябре", – пояснила эпидемиолог.Конкретных сроков, сколько еще продлится прививочная кампания от гриппа, врач не назвала. По ее словам, жителей Алтайского края будут прививать, пока вакцина не закончится.

Так что возможность привиться есть, но следует поторопиться. Когда препараты, закупленные на федеральные средства, закончатся, пройти иммунизацию от гриппа можно будет только за свой счет.Сейчас отличный момент для прививки, считает врач. Во-первых, заболеваемость ОРВИ в регионе пошла на спад. А во-вторых, до прихода гриппа еще есть время: иммунитет после укола начинает формироваться через две недели.

Как записаться на прививку от гриппа?

Как рассказала главный врач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова, никаких проблем с наличием вакцины в медучреждениях сейчас нет. Да и пациенту не составит труда пройти вакцинацию.

Существует несколько способов записаться на укол.

"Можно записаться на вакцинацию через "Госуслуги". Можно прийти и с приема, если вы по какой-то другой причине посетили поликлинику. Врач без проблем запишет вас в прививочный кабинет. Но сейчас мы уже работаем и в формате живой очереди. Если есть время подождать, можно приходить сразу в прививочный кабинет без записи", – пояснила Азарова.

Когда в Алтайском крае ждут эпидемию гриппа?

По словам Ирины Переладовой, прогнозы по приходу вируса гриппа в Алтайский край остаются прежними. Ожидается, что эпидподъем начнется в конце ноября или начале декабря.

Так что до появления инфекции в крае остался примерно месяц. Ну а перерастет ли приход гриппа в настоящую эпидемию, во многом будет зависеть от количества привившихся.