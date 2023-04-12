Привозят "КамАЗами". В Барнауле территорию кладбища засыпают мусором

Жительница краевой столицы считает, что скоро отходы начнут попадать на могилы

12 апреля 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула пожаловалась на ситуации на Булыгинском кладбище. Как сообщает "Инцидент Барнаул", территорию рядом с захоронениями засыпают мусором.

"Горы строительного мусора и гнилых фруктов привозят на кладбище "КамАЗами". Совсем немного и мусором начнут засыпать могилы", — заявила женщина.

Ранее барнаульцы пожаловались на рекламщиков, которые разбрасывают листовки вместо того, чтобы раздавать их. Некоторые жители краевой столицы отметили, что от бумажной рекламы давно стоит отказаться, потому что она портит внешний вид подъездов.