"Привыкли уже". В Барнауле на треть выросло число сообщений о ложном минировании

В день приходит до пяти сигналов, сообщил глава города

16 февраля 2024, 11:15, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2023 году учреждения Барнаула получили 157 сообщений о ложном минировании – это на треть больше, чем в прошлом году. Такие данные обнародовал начальник городского УМВД Александр Майдоров на заседании Барнаульской гордумы 16 февраля.

По его словам, сообщения о минировании поступали в органы госвласти, образования, здравоохранения и другие.

"Мы уже третий год относимся к этому как к должному. Сегодня опять поступила рассылка в Алтайский краевой суд, что все суды региона заминированы. Мы всегда реагируем оперативно и отрабатываем в полном объеме вне зависимости от того, ложное сообщение или нет", – отметил Майдоров.

Начальник ведомства также прокомментировал события 12 февраля, когда во многих школах Барнаула были усилены меры безопасности из-за сообщений о готовящемся вооруженном нападении.

Со слов Майдорова, ведомство действовало в соответствии с алгоритмами, которые правительство региона разработало "в течение двух часов".

"Ночью была сформирована группа правоохранителей. Утром в каждую школу до начала учебного процесса прибыл сотрудник и контролировал обстановку до самого последнего ученика и урока", – сообщил Майдоров.

Глава Барнаула Вячеслав Франк подтвердил: сообщений о минировании в Барнауле действительно стало больше, и "многие к ним уже привыкли".

"В день приходит до трех-пяти сигналов. Бывает, все школы заминированы. Охват громадный", – отметил Франк.

И тут же выступил с успокаивающей речью.