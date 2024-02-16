"Привыкли уже". В Барнауле на треть выросло число сообщений о ложном минировании
В день приходит до пяти сигналов, сообщил глава города
16 февраля 2024, 11:15, ИА Амител
В 2023 году учреждения Барнаула получили 157 сообщений о ложном минировании – это на треть больше, чем в прошлом году. Такие данные обнародовал начальник городского УМВД Александр Майдоров на заседании Барнаульской гордумы 16 февраля.
По его словам, сообщения о минировании поступали в органы госвласти, образования, здравоохранения и другие.
"Мы уже третий год относимся к этому как к должному. Сегодня опять поступила рассылка в Алтайский краевой суд, что все суды региона заминированы. Мы всегда реагируем оперативно и отрабатываем в полном объеме вне зависимости от того, ложное сообщение или нет", – отметил Майдоров.
Начальник ведомства также прокомментировал события 12 февраля, когда во многих школах Барнаула были усилены меры безопасности из-за сообщений о готовящемся вооруженном нападении.
Со слов Майдорова, ведомство действовало в соответствии с алгоритмами, которые правительство региона разработало "в течение двух часов".
"Ночью была сформирована группа правоохранителей. Утром в каждую школу до начала учебного процесса прибыл сотрудник и контролировал обстановку до самого последнего ученика и урока", – сообщил Майдоров.
Глава Барнаула Вячеслав Франк подтвердил: сообщений о минировании в Барнауле действительно стало больше, и "многие к ним уже привыкли".
"В день приходит до трех-пяти сигналов. Бывает, все школы заминированы. Охват громадный", – отметил Франк.
И тут же выступил с успокаивающей речью.
"У нас охраняются все школы Барнаула. Там есть кнопки, ЧОПы, видеонаблюдение. Что бы ни произошло, преступник туда не должен попасть", – сообщил Франк.
12:08:57 16-02-2024
Значит, плохая работа соответствующих профильных ведомств, которые не способствуют пресечению.....