Приятные поздравления с Днем ГИБДД в прозе, стихах и СМС

Праздник госавтоинспекторов отмечают сегодня в России

03 июля 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: newstracker.ru

Профессиональный праздник День ГИБДД отмечают в России 3 июля. Amic.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и СМС – тем, кто следит, чтобы на дорогах не было лихачей и все водители соблюдали правила дорожного движения.

Приятные поздравления с Днем ГИБДД в прозе

Поздравляю с Днем ГИБДД! Желаю стойкости, уверенности и удачи, крепчайших сил, здоровья и успехов, достатка, выдержки и оптимизма, решительности, уважения и жизненных побед. Пусть служба будет легкой, а каждый день – счастливым!

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Поздравляем вас с профессиональным праздником, Днем ГИБДД! Пусть исполнение вашего долга будет спокойным и безопасным, желаем вам твердости духа, здоровья, стабильности и всех благ.

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С Днем ГИБДД! Пусть все дороги будут прямыми, водители − дружелюбными, а погода − ясной. Чтобы в жизни было все, к чему стремится каждый человек. Спасибо за службу и безопасность на дорогах!

Приятные поздравления с Днем ГИБДД в стихах

Сегодня, в День ГИБДД,

Тебя спешу поздравить я.

Пусть легкость будет на душе,

Спокойной будет пусть семья.

Пусть радует всегда работа

И пусть спокойным будет сон,

Работать было чтоб охота,

И звезд побольше на погон!

***

Поздравляю с Днем ГАИ!

Пусть прекрасны будут дни,

Станет легкою работа,

А некрупными – заботы!

Любит пусть тебя семья,

Уважают все друзья,

Нарушителей не будет,

А судьба тебя полюбит!

***

Твоя служба не из легких,

С гордостью ее неси,

Чтоб порядок на дорогах

И на трассах наших был!

Пожелаю продвижения,

Больше премий и похвал,

И спецзвания повышения,

Генералом чтобы стал!

Приятные поздравления с Днем ГИБДД в СМС

Пожелаю в День ГАИ

Денег полные карманы,

Сногсшибательной любви

И удачи постоянной.

Чтоб водители тебя

Уважали и боялись,

И по правилам всегда

Ездить чтобы постарались!

***

Поздравляю с Днем ГАИ!

Пусть удача не оставит,

Жизнь мечты осуществит

И скорей растет достаток.

На дорогах будет пусть

Все спокойно и прекрасно,

Чтоб во всем искать лишь плюс,

Радость, доброту и счастье!

***

Добра, удачи, счастья,

По службе продвижения,

Чтоб вызывали только

Всегда вы восхищение.

Чтоб были вы, ребята,

Во всем на высоте.

Желаем настроения

Вам в День ГИБДД!

Источник: pozdravok.com