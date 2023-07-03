Приятные поздравления с Днем ГИБДД в прозе, стихах и СМС
Праздник госавтоинспекторов отмечают сегодня в России
03 июля 2023, 06:35, ИА Амител
Профессиональный праздник День ГИБДД отмечают в России 3 июля. Amic.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и СМС – тем, кто следит, чтобы на дорогах не было лихачей и все водители соблюдали правила дорожного движения.
Приятные поздравления с Днем ГИБДД в прозе
Поздравляю с Днем ГИБДД! Желаю стойкости, уверенности и удачи, крепчайших сил, здоровья и успехов, достатка, выдержки и оптимизма, решительности, уважения и жизненных побед. Пусть служба будет легкой, а каждый день – счастливым!
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Поздравляем вас с профессиональным праздником, Днем ГИБДД! Пусть исполнение вашего долга будет спокойным и безопасным, желаем вам твердости духа, здоровья, стабильности и всех благ.
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С Днем ГИБДД! Пусть все дороги будут прямыми, водители − дружелюбными, а погода − ясной. Чтобы в жизни было все, к чему стремится каждый человек. Спасибо за службу и безопасность на дорогах!
Приятные поздравления с Днем ГИБДД в стихах
Сегодня, в День ГИБДД,
Тебя спешу поздравить я.
Пусть легкость будет на душе,
Спокойной будет пусть семья.
Пусть радует всегда работа
И пусть спокойным будет сон,
Работать было чтоб охота,
И звезд побольше на погон!
***
Поздравляю с Днем ГАИ!
Пусть прекрасны будут дни,
Станет легкою работа,
А некрупными – заботы!
Любит пусть тебя семья,
Уважают все друзья,
Нарушителей не будет,
А судьба тебя полюбит!
***
Твоя служба не из легких,
С гордостью ее неси,
Чтоб порядок на дорогах
И на трассах наших был!
Пожелаю продвижения,
Больше премий и похвал,
И спецзвания повышения,
Генералом чтобы стал!
Приятные поздравления с Днем ГИБДД в СМС
Пожелаю в День ГАИ
Денег полные карманы,
Сногсшибательной любви
И удачи постоянной.
Чтоб водители тебя
Уважали и боялись,
И по правилам всегда
Ездить чтобы постарались!
***
Поздравляю с Днем ГАИ!
Пусть удача не оставит,
Жизнь мечты осуществит
И скорей растет достаток.
На дорогах будет пусть
Все спокойно и прекрасно,
Чтоб во всем искать лишь плюс,
Радость, доброту и счастье!
***
Добра, удачи, счастья,
По службе продвижения,
Чтоб вызывали только
Всегда вы восхищение.
Чтоб были вы, ребята,
Во всем на высоте.
Желаем настроения
Вам в День ГИБДД!
Источник: pozdravok.com
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