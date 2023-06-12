Приятные поздравления с Днём России в стихах
Сегодня празднуется День России
12 июня 2023, 07:02, ИА Амител
День России – праздник, который ежегодно отмечают 12 июня. Он был утвержден первым президентом РФ Борисом Ельциным в 1994 году.
Дату в июне для праздника выбрали не просто так. Дело в том, что именно в этот день в 1990-м была подписана Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Amic.ru сделал ко Дню России подборку приятных поздравлений в стихах. Их можно отправить друзьям по СМС или в соцсетях, а также зачитать вживую.
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Светлый праздник День России
Встретим дружно и красиво,
Всех, кто к нам придет с любовью,
С лаской встретим хлебом-солью.
Счастья нам, добра и света.
Миру – мир для всей планеты.
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Праздник Родины – России,
День твоей большой страны.
Пусть пребудет с нами сила,
Ей будем мы всегда верны.
Пусть наше небо чистым будет,
И мир приходит в каждый дом.
Пусть все плохое нас забудет
И пусть невзгоды станут сном!
***
Россия, наша дорогая,
Державы больше нет такой,
Да нам и не нужна другая:
Тебя мы любим всей душой!
Россия-мать, ты наше солнце,
Прошу тебя, всегда свети!
Пусть твое сердце вечно бьётся
В огромной, царственной груди!
***
Поздравляю с Днем России!
Пусть мечты в душе цветут,
Будет легкой жизнь, счастливой,
И безбедно дни идут.
Чаще дышится свободно,
Станет весело сердцам,
Длится каждый день в покое,
Ждут успехи тут и там!
***
С Днём России, с днём страны,
Дорогие наши россияне.
Нашей гордости величина
Не знает ни конца, ни края.
Пусть держава процветает
И стабильной будет наша жизнь,
Пусть проблем никто не знает,
Будут счастье, радость, оптимизм.
***
С Днем России поздравляю,
Процветает пусть держава,
В радости живёт народ,
Счастья будет пусть немало.
Пусть сбываются желания,
Уровень во всем растет,
В радости пусть проживает
Самый лучший наш народ.
***
Я с Днем России поздравляю,
Процветает пусть страна,
В праздник я ценить желаю
Вам двуглавого орла.
Пускай счастливо вам живется
В державе крепкой и большой,
В достатке жить вам я желаю
В стране любимой и родной.
***
Сегодня праздник у страны,
Ее зовут Россия.
Любить красавицу должны
Все жители простые.
Пусть будет светлою Судьба
Для каждого домишки,
Чтоб стала первою страна,
Гордились чтоб детишки.
***
Белый, синий, красный,
А вместе вся Россия,
С праздником, страна,
Такой же будь красивой!
Цвети и укрепляйся,
Вперед всегда шагая,
Пусть ведёт Россию
Дорога золотая!
***
Поздравляю с Днем России!
Будь ты коми, иль калмык,
Русский иль, чуваш, мариец,
Вид державы – многолик.
Всем и каждому желаю
Единения страны,
Мы нужны своей Отчизне
И друг другу мы нужны!
Источник: pozdravok.com
11:20:03 12-06-2023
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