Приятные поздравления с Днём России в стихах

Сегодня празднуется День России

12 июня 2023, 07:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

День России – праздник, который ежегодно отмечают 12 июня. Он был утвержден первым президентом РФ Борисом Ельциным в 1994 году.

Дату в июне для праздника выбрали не просто так. Дело в том, что именно в этот день в 1990-м была подписана Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Amic.ru сделал ко Дню России подборку приятных поздравлений в стихах. Их можно отправить друзьям по СМС или в соцсетях, а также зачитать вживую.

***

Светлый праздник День России

Встретим дружно и красиво,

Всех, кто к нам придет с любовью,

С лаской встретим хлебом-солью.

Счастья нам, добра и света.

Миру – мир для всей планеты.

***

Праздник Родины – России,

День твоей большой страны.

Пусть пребудет с нами сила,

Ей будем мы всегда верны.

Пусть наше небо чистым будет,

И мир приходит в каждый дом.

Пусть все плохое нас забудет

И пусть невзгоды станут сном!

***

Россия, наша дорогая,

Державы больше нет такой,

Да нам и не нужна другая:

Тебя мы любим всей душой!

Россия-мать, ты наше солнце,

Прошу тебя, всегда свети!

Пусть твое сердце вечно бьётся

В огромной, царственной груди!

***

Поздравляю с Днем России!

Пусть мечты в душе цветут,

Будет легкой жизнь, счастливой,

И безбедно дни идут.

Чаще дышится свободно,

Станет весело сердцам,

Длится каждый день в покое,

Ждут успехи тут и там!

***

С Днём России, с днём страны,

Дорогие наши россияне.

Нашей гордости величина

Не знает ни конца, ни края.

Пусть держава процветает

И стабильной будет наша жизнь,

Пусть проблем никто не знает,

Будут счастье, радость, оптимизм.

***

С Днем России поздравляю,

Процветает пусть держава,

В радости живёт народ,

Счастья будет пусть немало.

Пусть сбываются желания,

Уровень во всем растет,

В радости пусть проживает

Самый лучший наш народ.

***

Я с Днем России поздравляю,

Процветает пусть страна,

В праздник я ценить желаю

Вам двуглавого орла.

Пускай счастливо вам живется

В державе крепкой и большой,

В достатке жить вам я желаю

В стране любимой и родной.

***

Сегодня праздник у страны,

Ее зовут Россия.

Любить красавицу должны

Все жители простые.

Пусть будет светлою Судьба

Для каждого домишки,

Чтоб стала первою страна,

Гордились чтоб детишки.

***

Белый, синий, красный,

А вместе вся Россия,

С праздником, страна,

Такой же будь красивой!

Цвети и укрепляйся,

Вперед всегда шагая,

Пусть ведёт Россию

Дорога золотая!

***

Поздравляю с Днем России!

Будь ты коми, иль калмык,

Русский иль, чуваш, мариец,

Вид державы – многолик.

Всем и каждому желаю

Единения страны,

Мы нужны своей Отчизне

И друг другу мы нужны!

Источник: pozdravok.com