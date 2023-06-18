Приятные поздравления с Днём медицинского работника в прозе, стихах и СМС
День медицинского работника в РФ традиционно празднуют в третье воскресенье июня
18 июня 2023, 06:35, ИА Амител
День медицинского работника, или День медика, отмечают в России 18 июня 2023 года. Amic.ru сделал к празднику подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и СМС – тем, кто ежедневно спасает здоровье и жизни людей.
Приятные поздравления с Днём медика в прозе
Поздравляю с Днём медицинского работника! Всем сердцем желаю здоровья и крепких сил, оптимизма и неустанной работы на благо общества. Пусть каждый день начинается с хорошей новости и теплой улыбки. Желаю вам успехов и гордых побед в делах медицины, а также достатка и семейного счастья!
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С Днем медика! Желаю успехов в вашем благородном и нужном деле, здоровья, любви, тепла и всего, что включает в себя слово "счастье". Пусть дома и на работе всегда все будет гладко.
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Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша профессия – это ежедневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаю вам достичь больших результатов в медицине. Успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма!
Приятные поздравления с Днем медика в стихах
В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.
Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!
***
Вам в День медика желаю
Настроения, любви,
Чтоб всегда в почете были
И здоровы были вы.
Только добрых пациентов,
Лишь успехов и побед,
Чтобы жили вы отлично,
Никаких не зная бед!
***
В День медика желаю вам
Во всем больших успехов.
Счастливых пациентов,
Любви, здоровья, смеха.
Пусть трудности любые
Минуют в жизни вас,
Чтоб в семьях и в работе
Всегда всё было класс!
Приятные поздравления с Днем медика в СМС
Работник медицины,
Как ангел, нас хранит,
Здоровье поправляет,
Болеть нам не велит.
Я в этот чудный праздник
Хочу вам пожелать,
Чужую жизнь спасая,
Себя не забывать.
***
С Днем медика я поздравляю!
Успехов в карьере желаю,
Здоровья и личного роста,
Добра, позитива, упорства.
В работе приятных моментов,
Хороших вокруг пациентов.
Гармонии в полном объеме,
Достатка и прибыли в доме.
Источник: pozdravok.com
10:47:21 18-06-2023
С праздником, коллеги, а кто на посту - вдвойне!
21:22:32 18-06-2023
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