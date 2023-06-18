День медицинского работника в РФ традиционно празднуют в третье воскресенье июня

18 июня 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

День медицинского работника, или День медика, отмечают в России 18 июня 2023 года. Amic.ru сделал к празднику подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и СМС – тем, кто ежедневно спасает здоровье и жизни людей.

Приятные поздравления с Днём медика в прозе

Поздравляю с Днём медицинского работника! Всем сердцем желаю здоровья и крепких сил, оптимизма и неустанной работы на благо общества. Пусть каждый день начинается с хорошей новости и теплой улыбки. Желаю вам успехов и гордых побед в делах медицины, а также достатка и семейного счастья!

***

С Днем медика! Желаю успехов в вашем благородном и нужном деле, здоровья, любви, тепла и всего, что включает в себя слово "счастье". Пусть дома и на работе всегда все будет гладко.

***

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша профессия – это ежедневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаю вам достичь больших результатов в медицине. Успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма!

Приятные поздравления с Днем медика в стихах

В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

***

Вам в День медика желаю

Настроения, любви,

Чтоб всегда в почете были

И здоровы были вы.

Только добрых пациентов,

Лишь успехов и побед,

Чтобы жили вы отлично,

Никаких не зная бед!

***

В День медика желаю вам

Во всем больших успехов.

Счастливых пациентов,

Любви, здоровья, смеха.

Пусть трудности любые

Минуют в жизни вас,

Чтоб в семьях и в работе

Всегда всё было класс!

Приятные поздравления с Днем медика в СМС

Работник медицины,

Как ангел, нас хранит,

Здоровье поправляет,

Болеть нам не велит.

Я в этот чудный праздник

Хочу вам пожелать,

Чужую жизнь спасая,

Себя не забывать.

***

С Днем медика я поздравляю!

Успехов в карьере желаю,

Здоровья и личного роста,

Добра, позитива, упорства.

В работе приятных моментов,

Хороших вокруг пациентов.

Гармонии в полном объеме,

Достатка и прибыли в доме.

Источник: pozdravok.com