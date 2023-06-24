Приятные поздравления с Днем молодежи в прозе, стихах и СМС
День молодежи традиционно празднуют в последнюю субботу июня
24 июня 2023, 07:25, Анастасия Бичакова
День молодежи отмечают в России 24 июня 2023 года. С этим праздником можно поздравлять не только людей от 14 до 35 лет, которых в нашей стране принято считать молодежью, но и тех, кто постарше. А все потому, что юность – это не цифры в паспорте, а состояние души.
К Дню молодежи amic.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и СМС. С праздником, молодые и задорные!
Приятные поздравления с Днем молодежи в прозе
Молодые, яркие и перспективные, поздравляем вас с Днем молодежи! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением будущее нашей страны!
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Быть молодым – это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация и успех, новые горизонты и покоряемые вершины. Будьте смелыми и не бойтесь трудностей, ставьте перед собой самые грандиозные цели и выполняйте их! Желаю вам достичь всего, чего только пожелаете, чтобы сбылись все ваши мечты и надежды.
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Пусть молодость будет с нами всегда, станет нашим верным другом. Пусть душа радуется каждому новому дню, чтобы ни одна тучка на небе не загораживала нам солнце. Дорогу молодым и активным. С праздником!
Приятные поздравления с Днем молодежи в стихах
Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого все шутки с "перцем",
Праздник – полный позитив.
Вам желаю перспектив,
Крутых планов и везенья,
Драйва, смеха, настроенья!
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же – молодежь!
***
День молодежи – праздник общий,
Ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
И пусть не снится нам покой.
Желаю жить легко и просто
И верить в чудо на Земле.
Пусть каждый день мечту подарит
И лучик солнца на стекле.
***
Всех молодых и смелых,
Активных, обалденных,
С Днём молодежи всех!
Пусть ждет вас всех успех.
Живите, наслаждайтесь
И целей добивайтесь.
Не будет пусть преград,
Пусть каждый будет рад!
Приятные поздравления с Днем молодежи в СМС
День веселый, отрывной
Дружно празднуем толпой.
На другие не похожий –
Это праздник молодежи!
Шум, веселье, смех, задор,
Жизнь – как пламенный мотор.
Беззаботней не найдешь,
Поздравляем, молодежь!
***
Пусть несет День молодежи
Теплоту, любовь, добро,
Много ярких дней, погожих,
Чтоб всегда во всём везло!
Пусть задор в глазах сияет,
Все сбываются мечты,
А в душе цветут цветы!
***
Молодым пути открыты
И подвластен целый мир.
Выходите на орбиту,
Достигайте всех вершин.
Обретайте счастье в жизни,
Дорожите каждым днем.
Вы – надежда для Отчизны!
Пусть же вам везет во всем!
Источник: pozdravok.com
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