Приятные поздравления с Днем молодежи в прозе, стихах и СМС

День молодежи традиционно празднуют в последнюю субботу июня

24 июня 2023, 07:25, Анастасия Бичакова

Молодежь / Фото: viboronline.ru

День молодежи отмечают в России 24 июня 2023 года. С этим праздником можно поздравлять не только людей от 14 до 35 лет, которых в нашей стране принято считать молодежью, но и тех, кто постарше. А все потому, что юность – это не цифры в паспорте, а состояние души.

К Дню молодежи amic.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и СМС. С праздником, молодые и задорные!

Приятные поздравления с Днем молодежи в прозе

Молодые, яркие и перспективные, поздравляем вас с Днем молодежи! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением будущее нашей страны!

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Быть молодым – это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация и успех, новые горизонты и покоряемые вершины. Будьте смелыми и не бойтесь трудностей, ставьте перед собой самые грандиозные цели и выполняйте их! Желаю вам достичь всего, чего только пожелаете, чтобы сбылись все ваши мечты и надежды.

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Пусть молодость будет с нами всегда, станет нашим верным другом. Пусть душа радуется каждому новому дню, чтобы ни одна тучка на небе не загораживала нам солнце. Дорогу молодым и активным. С праздником!

Приятные поздравления с Днем молодежи в стихах

Праздник тех, кто молод сердцем,

У кого все шутки с "перцем",

Праздник – полный позитив.

Вам желаю перспектив,

Крутых планов и везенья,

Драйва, смеха, настроенья!

Ну, чего же ты все ждешь?

Празднуй, ты же – молодежь!

***

День молодежи – праздник общий,

Ведь все мы молоды душой.

С огнем внутри гораздо проще,

И пусть не снится нам покой.

Желаю жить легко и просто

И верить в чудо на Земле.

Пусть каждый день мечту подарит

И лучик солнца на стекле.

***

Всех молодых и смелых,

Активных, обалденных,

С Днём молодежи всех!

Пусть ждет вас всех успех.

Живите, наслаждайтесь

И целей добивайтесь.

Не будет пусть преград,

Пусть каждый будет рад!

Приятные поздравления с Днем молодежи в СМС

День веселый, отрывной

Дружно празднуем толпой.

На другие не похожий –

Это праздник молодежи!

Шум, веселье, смех, задор,

Жизнь – как пламенный мотор.

Беззаботней не найдешь,

Поздравляем, молодежь!

***

Пусть несет День молодежи

Теплоту, любовь, добро,

Много ярких дней, погожих,

Чтоб всегда во всём везло!

Пусть задор в глазах сияет,

Все сбываются мечты,

А в душе цветут цветы!

***

Молодым пути открыты

И подвластен целый мир.

Выходите на орбиту,

Достигайте всех вершин.

Обретайте счастье в жизни,

Дорожите каждым днем.

Вы – надежда для Отчизны!

Пусть же вам везет во всем!

Источник: pozdravok.com