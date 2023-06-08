Приятные поздравления с Днём социального работника в стихах

День соцработника появился ещё при Петре I

08 июня 2023, 06:44, ИА Амител

Роза / Фото: unsplash.com

День социального работника отмечают в России 8 июня. Это ежегодный праздник, дату которого выбрали неслучайно. Дело в том, что 8 июня 1701 года Петром I был издан указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты – "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых".

С тех пор День соцработника остаётся актуальным. Amic.ru подобрал к празднику десять приятных поздравлений в стихах. Ура!

***

С Днем социального работника

От всей души вас поздравляем.

Здоровья, счастья и заботы вам,

Достатка в доме пожелаем!

Пусть ваши добрые дела

Удачей в жизни к вам вернутся.

Пусть сбудутся мечты сполна,

Любовью в сердце отзовутся!

***

Соцработникам любимым,

Добрым, ласковым, красивым,

Пожелаю не болеть

И душою не стареть.

Пусть добро все к вам вернется,

Пусть удача улыбнется.

Силы, выдержки, любви,

Счастливы чтоб были вы!

***

Благородны и почетны

Ваша служба и ваш труд.

Каждый день с надеждой люди

К вам за помощью идут.

Вам желаю крепких нервов,

Бескорыстной доброты,

Бесконечного терпения,

Веры, счастья и любви!

***

Социальная работа –

Очень сложная забота,

Нужно всем вокруг помочь,

Несмотря на день и ночь.

Я тебя хочу поздравить,

Труд твой доблестный прославить,

Пожелать в делах везенья

И лихого настроенья!

***

Вы несете людям радость,

Вас за то благодарим.

Сил и крепкого здоровья

Пожелать мы вам хотим.

Вдохновения в работе

И успешных только дней.

Пусть зарплата будет классной

И всегда много друзей!

***

С Днем социального работника!

Пусть работа радость дарит,

Больше счастья и возможностей

Ежедневно поджидают.

Пусть любовью дни наполнятся,

Пусть терпенье не оставит,

Все, что хочется, – умножится,

И успехи прибывают!

***

Вам от всей души желаем

Солнечных и ясных дней,

Чтобы делали успешно

Вы счастливее людей.

Ежедневно настроенья,

Счастья, радости, тепла.

Чтоб у ваших подопечных

Жизнь прекрасная была!

***

Незаменимый помощник –

Наш социальный работник.

Мы пожелаем вам сил и энергии

В ваших делах благородных.

Мира, здоровья, терпения,

Творчества и вдохновения.

Ваша работа сложна и ответственна –

С праздником вас, с уважением!

***

Ты у нас работник социальный,

Помощи твоей так люди ждут!

Трудишься ты профессионально,

Помогаешь людям там и тут!

Я желаю чаще улыбаться,

За мечтою воплощать мечту

И своей работой наслаждаться,

Ведь ты даришь свет и доброту!

***

Ты в работе социальной

Себя славно проявляешь –

Утешаешь всех морально,

Помощь вмиг предоставляешь.

Пусть твоя самоотдача

Возвратится, словно эхо,

И сопутствует удача,

Чтоб в труде достичь успеха!