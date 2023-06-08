Приятные поздравления с Днём социального работника в стихах
День соцработника появился ещё при Петре I
08 июня 2023, 06:44, ИА Амител
День социального работника отмечают в России 8 июня. Это ежегодный праздник, дату которого выбрали неслучайно. Дело в том, что 8 июня 1701 года Петром I был издан указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты – "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых".
С тех пор День соцработника остаётся актуальным. Amic.ru подобрал к празднику десять приятных поздравлений в стихах. Ура!
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С Днем социального работника
От всей души вас поздравляем.
Здоровья, счастья и заботы вам,
Достатка в доме пожелаем!
Пусть ваши добрые дела
Удачей в жизни к вам вернутся.
Пусть сбудутся мечты сполна,
Любовью в сердце отзовутся!
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Соцработникам любимым,
Добрым, ласковым, красивым,
Пожелаю не болеть
И душою не стареть.
Пусть добро все к вам вернется,
Пусть удача улыбнется.
Силы, выдержки, любви,
Счастливы чтоб были вы!
***
Благородны и почетны
Ваша служба и ваш труд.
Каждый день с надеждой люди
К вам за помощью идут.
Вам желаю крепких нервов,
Бескорыстной доброты,
Бесконечного терпения,
Веры, счастья и любви!
***
Социальная работа –
Очень сложная забота,
Нужно всем вокруг помочь,
Несмотря на день и ночь.
Я тебя хочу поздравить,
Труд твой доблестный прославить,
Пожелать в делах везенья
И лихого настроенья!
***
Вы несете людям радость,
Вас за то благодарим.
Сил и крепкого здоровья
Пожелать мы вам хотим.
Вдохновения в работе
И успешных только дней.
Пусть зарплата будет классной
И всегда много друзей!
***
С Днем социального работника!
Пусть работа радость дарит,
Больше счастья и возможностей
Ежедневно поджидают.
Пусть любовью дни наполнятся,
Пусть терпенье не оставит,
Все, что хочется, – умножится,
И успехи прибывают!
***
Вам от всей души желаем
Солнечных и ясных дней,
Чтобы делали успешно
Вы счастливее людей.
Ежедневно настроенья,
Счастья, радости, тепла.
Чтоб у ваших подопечных
Жизнь прекрасная была!
***
Незаменимый помощник –
Наш социальный работник.
Мы пожелаем вам сил и энергии
В ваших делах благородных.
Мира, здоровья, терпения,
Творчества и вдохновения.
Ваша работа сложна и ответственна –
С праздником вас, с уважением!
***
Ты у нас работник социальный,
Помощи твоей так люди ждут!
Трудишься ты профессионально,
Помогаешь людям там и тут!
Я желаю чаще улыбаться,
За мечтою воплощать мечту
И своей работой наслаждаться,
Ведь ты даришь свет и доброту!
***
Ты в работе социальной
Себя славно проявляешь –
Утешаешь всех морально,
Помощь вмиг предоставляешь.
Пусть твоя самоотдача
Возвратится, словно эхо,
И сопутствует удача,
Чтоб в труде достичь успеха!
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