В 12:00 начнутся концертные программы в парке "Лесная сказка", на площади перед ДК в поселке Южном, а также в парке "Изумрудный".

В 13:00 запланированы программы в парках "Солнечный ветер" и "Арлекино".

А на ул. Мало-Тобольская (Арбат) будет работать выставка фотохудожника Евгения Борисова "Широка страна моя родная", на которой представят фотопейзажи.