НОВОСТИОбщество

Куда сходить и что посмотреть на День России 2023 в Барнауле?

На День России в Барнауле проведут несколько концертов и традиционно под конец 12 июня будет праздничный фейерверк

12 июня 2023, 08:10, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Недавно в администрации Барнаула прошло совещание, на котором власти обсудили подготовку города к Дню России. На нём председатель комитета по культуре Валерий Паршков рассказал, какие праздничные мероприятия ждут горожан 12 июня (спойлер: всего их обещают аж 76).

Куда сходить на День России в Барнауле – amic.ru собрал самые интересные события.

1

Нагорный парк

В Нагорном парке, возле стелы "Барнаул – город трудовой доблести", 12 июня состоится торжественная церемония поднятия российского флага.

"Здесь же пройдет вручение паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста", – добавляют на сайте мэрии.

Начало в 09:00.

2

Площадь Сахарова

На площади Сахарова 12 июня пройдут:

  • фестиваль "Готов к труду и обороне", соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, а также настольным играм для людей с особенностями здоровья – с 10:00 до 14:00;
  • праздничная программа "Счастлив тем, что в России живу", с выступлением творческих коллективов города, хореографического коллектива "Каблучок" из ДНР и вокалистов из ЛНР – с 15:00;
  • молодежная концертная программа с участием студенческих творческих коллективов "Мы будущее России" – с 18:30.

А завершится торжество фейерверком в 22:30.

3

ДК Барнаула

Во Дворце культуры (ДК) Барнаула 12 июня откроется выставка художника Сергея Боженко "Защитники России, или Штрихи будущей Победы" в 11:00, а в 12:00 начнется праздничный концерт "Мы Россия".

Адрес: ул. Антона Петрова, 146а.

4

Куда еще сходить

В 12:00 начнутся концертные программы в парке "Лесная сказка", на площади перед ДК в поселке Южном, а также в парке "Изумрудный".

В 13:00 запланированы программы в парках "Солнечный ветер" и "Арлекино".

А на ул. Мало-Тобольская (Арбат) будет работать выставка фотохудожника Евгения Борисова "Широка страна моя родная", на которой представят фотопейзажи.

"Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России в Барнауле, будут посвящены единению российских регионов, всенародной помощи жителям освобождённых территорий и героям специальной военной операции. Также найдет свое отражение тема защиты родного языка, культуры народов России, традиций и веры. В праздничных мероприятиях примут участие гости из Донецка и Славяносербска", – сказал Валерий Паршков.

5

Как украсят город

По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антона Воробьева, для праздничного оформления Барнаула к Дню России используют "поверхности электронных рекламных конструкций разных форматов".

"Для формирования единой визуальной среды города предлагается использовать цветовое сочетание государственного флага России. В этом году большое внимание будет уделено флажному оформлению, размещению флаговых костров и объёмно-пространственных композиций. <...> В вечернее время рекомендуется максимальное использование светодинамических элементов, силуэтное оформление фасадов зданий светодиодными элементами", – сообщил Воробьев.

Фото: barnaul.org

День защиты детей 2023: куда сходить и что посмотреть в Барнауле 1 июня?

День будет насыщенным: ребят, их родителей, да и вообще всех горожан ждут спортивные праздники, выставки, экскурсии, музыкальные и игровые программы
НОВОСТИОбщество
Читайте также в сюжете: 12 Июня

Комментарии 0

Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров