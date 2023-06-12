Куда сходить и что посмотреть на День России 2023 в Барнауле?
На День России в Барнауле проведут несколько концертов и традиционно под конец 12 июня будет праздничный фейерверк
12 июня 2023, 08:10, Анастасия Бичакова
Недавно в администрации Барнаула прошло совещание, на котором власти обсудили подготовку города к Дню России. На нём председатель комитета по культуре Валерий Паршков рассказал, какие праздничные мероприятия ждут горожан 12 июня (спойлер: всего их обещают аж 76).
Куда сходить на День России в Барнауле – amic.ru собрал самые интересные события.
Нагорный парк
В Нагорном парке, возле стелы "Барнаул – город трудовой доблести", 12 июня состоится торжественная церемония поднятия российского флага.
"Здесь же пройдет вручение паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста", – добавляют на сайте мэрии.
Начало в 09:00.
Площадь Сахарова
На площади Сахарова 12 июня пройдут:
- фестиваль "Готов к труду и обороне", соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, а также настольным играм для людей с особенностями здоровья – с 10:00 до 14:00;
- праздничная программа "Счастлив тем, что в России живу", с выступлением творческих коллективов города, хореографического коллектива "Каблучок" из ДНР и вокалистов из ЛНР – с 15:00;
- молодежная концертная программа с участием студенческих творческих коллективов "Мы будущее России" – с 18:30.
А завершится торжество фейерверком в 22:30.
ДК Барнаула
Во Дворце культуры (ДК) Барнаула 12 июня откроется выставка художника Сергея Боженко "Защитники России, или Штрихи будущей Победы" в 11:00, а в 12:00 начнется праздничный концерт "Мы Россия".
Адрес: ул. Антона Петрова, 146а.
Куда еще сходить
В 12:00 начнутся концертные программы в парке "Лесная сказка", на площади перед ДК в поселке Южном, а также в парке "Изумрудный".
В 13:00 запланированы программы в парках "Солнечный ветер" и "Арлекино".
А на ул. Мало-Тобольская (Арбат) будет работать выставка фотохудожника Евгения Борисова "Широка страна моя родная", на которой представят фотопейзажи.
"Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России в Барнауле, будут посвящены единению российских регионов, всенародной помощи жителям освобождённых территорий и героям специальной военной операции. Также найдет свое отражение тема защиты родного языка, культуры народов России, традиций и веры. В праздничных мероприятиях примут участие гости из Донецка и Славяносербска", – сказал Валерий Паршков.
Как украсят город
По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антона Воробьева, для праздничного оформления Барнаула к Дню России используют "поверхности электронных рекламных конструкций разных форматов".
"Для формирования единой визуальной среды города предлагается использовать цветовое сочетание государственного флага России. В этом году большое внимание будет уделено флажному оформлению, размещению флаговых костров и объёмно-пространственных композиций. <...> В вечернее время рекомендуется максимальное использование светодинамических элементов, силуэтное оформление фасадов зданий светодиодными элементами", – сообщил Воробьев.
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