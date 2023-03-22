Публикуем подборку стихов к Международному дню таксиста

22 марта 2023, 06:41, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Международный день таксиста отмечают 22 марта. В России его начали праздновать в 1925 году. Поздравить причастных можно как лично, так и в соцсетях. Для обоих случаев подойдут стихи.

Amic.ru сделал подборку из десяти приятных поздравлений к Дню таксиста в стихах.

***

Поздравляю с Днём таксиста

И хочу я пожелать

Шутником быть, оптимистом,

За рулём чтоб не скучать.

Щедрых, вежливых клиентов,

Что не ноют, не зудят.

Пусть не будет конкурентов,

И – ни жезла, ни гвоздя!

***

Город знаешь ты отлично,

За рулём сидишь давно.

Поздравляю с Днём таксиста!

Пусть всё будет хорошо!

Жизни лёгкой и в достатке,

Заработка и добра,

Пассажиров не скандальных,

Счастья, радости, добра!

***

Первоклассному таксисту

Пожелаю в этот час

Долгих лет, дороги чистой

И терпения запас.

Пассажиров самых добрых,

И поломок не встречать,

А доходов – просто горы,

Чтоб устал ты их считать!

***

Поздравляю с Днём таксиста!

Пусть клиентов будет много,

Пусть машина едет быстро,

Гладкой будет пусть дорога!

Пусть клиенты все без сдачи

Тебе денежки дают!

Пожелать хочу удачи

И чтоб кайф дарил твой труд!

***

С Днём таксиста!

Пусть клиенты

Будут щедрыми всегда.

На улыбки, комплименты

Не грубят пусть никогда!

Труд достойную оплату

Непременно обретёт,

Что тревожило когда-то

Обязательно пройдёт!

***

Водишь ловко ты машину,

Каждый день за руль садишься,

По своим заявкам едешь,

За клиентами ты мчишься.

С Днём таксиста поздравляем

От души тебя сейчас,

Будет гладкой пусть дорога,

Не иссякнет сил запас!

***

Поздравляю с Днём таксиста!

Целый день ты за рулём.

Да, работа неказиста,

Но зато уютен дом.

Я желаю, чтоб встречались

Смех и радость на пути.

Чтоб проблемы вдаль умчались,

Чтобы счастье смог найти!

***

Тебе желаю в День таксиста

Всегда успешно таксовать,

И довозить клиентов быстро,

Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина

Не смеет в жизни подводить!

Пусть будет полон бак бензина,

Чтоб ты клиентов мог возить!

***

Желаем мы таксисту

Дороги гладкой, чистой,

Без ям и без ухабов,

И без водил-нахалов.

А также пассажиров –

Известных лиц, кумиров.

Чтоб денежки платили

И вас озолотили!

***

Город ты отлично знаешь,

Все проспекты, закоулки,

Ловко тачкой управляешь,

В общем, спец ты на все руки!

И назвать тебя охота

Меломаном уж бывалым –

Целый день ты беззаботно

Крутишь радиоканалы!

За проезд растёт пусть такса,

Чтобы жил ты превосходно.

Евро и рубли, и баксы,

Множат пусть твои доходы!

Источник: pozdravok.com