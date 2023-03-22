Приятные поздравления с Международным днём таксиста в стихах
Публикуем подборку стихов к Международному дню таксиста
22 марта 2023, 06:41, Анастасия Бичакова
Международный день таксиста отмечают 22 марта. В России его начали праздновать в 1925 году. Поздравить причастных можно как лично, так и в соцсетях. Для обоих случаев подойдут стихи.
Amic.ru сделал подборку из десяти приятных поздравлений к Дню таксиста в стихах.
***
Поздравляю с Днём таксиста
И хочу я пожелать
Шутником быть, оптимистом,
За рулём чтоб не скучать.
Щедрых, вежливых клиентов,
Что не ноют, не зудят.
Пусть не будет конкурентов,
И – ни жезла, ни гвоздя!
***
Город знаешь ты отлично,
За рулём сидишь давно.
Поздравляю с Днём таксиста!
Пусть всё будет хорошо!
Жизни лёгкой и в достатке,
Заработка и добра,
Пассажиров не скандальных,
Счастья, радости, добра!
***
Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас.
Пассажиров самых добрых,
И поломок не встречать,
А доходов – просто горы,
Чтоб устал ты их считать!
***
Поздравляю с Днём таксиста!
Пусть клиентов будет много,
Пусть машина едет быстро,
Гладкой будет пусть дорога!
Пусть клиенты все без сдачи
Тебе денежки дают!
Пожелать хочу удачи
И чтоб кайф дарил твой труд!
***
С Днём таксиста!
Пусть клиенты
Будут щедрыми всегда.
На улыбки, комплименты
Не грубят пусть никогда!
Труд достойную оплату
Непременно обретёт,
Что тревожило когда-то
Обязательно пройдёт!
***
Водишь ловко ты машину,
Каждый день за руль садишься,
По своим заявкам едешь,
За клиентами ты мчишься.
С Днём таксиста поздравляем
От души тебя сейчас,
Будет гладкой пусть дорога,
Не иссякнет сил запас!
***
Поздравляю с Днём таксиста!
Целый день ты за рулём.
Да, работа неказиста,
Но зато уютен дом.
Я желаю, чтоб встречались
Смех и радость на пути.
Чтоб проблемы вдаль умчались,
Чтобы счастье смог найти!
***
Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать,
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!
Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!
***
Желаем мы таксисту
Дороги гладкой, чистой,
Без ям и без ухабов,
И без водил-нахалов.
А также пассажиров –
Известных лиц, кумиров.
Чтоб денежки платили
И вас озолотили!
***
Город ты отлично знаешь,
Все проспекты, закоулки,
Ловко тачкой управляешь,
В общем, спец ты на все руки!
И назвать тебя охота
Меломаном уж бывалым –
Целый день ты беззаботно
Крутишь радиоканалы!
За проезд растёт пусть такса,
Чтобы жил ты превосходно.
Евро и рубли, и баксы,
Множат пусть твои доходы!
Источник: pozdravok.com
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