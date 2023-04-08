Приятные поздравления в стихах с Днём сотрудников военкоматов
День сотрудников военных комиссариатов ежегодно празднуют уже более ста лет
08 апреля 2023, 06:33, Анастасия Бичакова
День сотрудников военных комиссариатов (военкоматов) отмечают в России 8 апреля. Праздник утвердили в 1918 году Декретом Совнаркома (СНК), он знаменует создание военкоматов и определение их обязанностей.
Amic.ru сделал ко Дню сотрудников военкоматов подборку приятных поздравлений в стихах.
***
Сотрудники военкомата,
Я поздравляю с вашим днём!
Желаю, чтоб росла зарплата,
Как шампиньоны под дождём.
Чтоб на работе вас ценили,
Призыв всегда отлично шёл,
А дома чтобы вас любили
И накрывали пышно стол!
***
В военном комиссариате
Уж служишь ты который год!
Желаю, чтобы в результате
Огромных ты достиг высот!
Желаю сил, терпенья много,
Добра, удачи и достатка,
Здоровья крепкого, стального,
Чтоб в жизни было всё в порядке!
***
Военный комиссариат
Сегодня с шиком поздравляем,
Больших зарплат, моря наград
За службу верную желаем.
А также самых добрых дней,
Коллег отважных, превосходных,
А в жизни – искренних друзей,
И в сердце – радужной погоды!
***
Всех военных комиссаров
Поздравляю я сердечно,
Мужество пусть не покинет,
Счастье будет бесконечным.
Сил желаю и успехов,
Новых званий и побед,
В деле вашем очень сложном
Много славных, долгих лет.
***
Ох, у нас в военкомате
Очень бравый военком.
План призыва выполняет,
А сотрудников своих
Ценит, уважает!
***
Сотрудников военкомата
Сегодня мы хотим поздравить,
Пусть им сопутствует удача,
А беды в прошлом пусть оставят,
Призывников пусть будет больше,
Пускай не прячутся они,
Работайте всегда на совесть,
Цените жизни своей дни!
***
Военкомы, поздравляю,
Отмечаем праздник ваш,
Сил, здоровья и задора,
Брать судьбу на абордаж!
Повышенья вам по службе,
Счастья личного, удачи,
Верить в силы и устав –
Только так, и не иначе.
***
С Днём военных комиссариатов
Вас сегодня поздравляю,
Продвижения по службе
И удачи всем желаю.
Радости вам, позитива,
Звёзд, ребята, на погон,
Будьте преданны уставу,
Вы – наш славный легион.
***
Поздравить комиссариат военный
Сегодня мы спешим.
Отбор ребят идёт отменный
И он не оспорим.
Хотим вам пожелать удачи,
И избегать невзгод.
Пусть хватит вам терпенья
На весь ближайший год.
***
Военкомов я поздравить
В славный день скорей спешу,
Армию бойцов собрать вам
Будет пусть всем по плечу.
Счастья в жизни вашей личной,
Нервов – очень крепких,
Уклонений вам от службы –
Очень-очень редких.
Источник: pozdravok.com
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