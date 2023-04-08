День сотрудников военных комиссариатов ежегодно празднуют уже более ста лет

08 апреля 2023, 06:33, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

День сотрудников военных комиссариатов (военкоматов) отмечают в России 8 апреля. Праздник утвердили в 1918 году Декретом Совнаркома (СНК), он знаменует создание военкоматов и определение их обязанностей.

Amic.ru сделал ко Дню сотрудников военкоматов подборку приятных поздравлений в стихах.

***

Сотрудники военкомата,

Я поздравляю с вашим днём!

Желаю, чтоб росла зарплата,

Как шампиньоны под дождём.

Чтоб на работе вас ценили,

Призыв всегда отлично шёл,

А дома чтобы вас любили

И накрывали пышно стол!

***

В военном комиссариате

Уж служишь ты который год!

Желаю, чтобы в результате

Огромных ты достиг высот!

Желаю сил, терпенья много,

Добра, удачи и достатка,

Здоровья крепкого, стального,

Чтоб в жизни было всё в порядке!

***

Военный комиссариат

Сегодня с шиком поздравляем,

Больших зарплат, моря наград

За службу верную желаем.

А также самых добрых дней,

Коллег отважных, превосходных,

А в жизни – искренних друзей,

И в сердце – радужной погоды!

***

Всех военных комиссаров

Поздравляю я сердечно,

Мужество пусть не покинет,

Счастье будет бесконечным.

Сил желаю и успехов,

Новых званий и побед,

В деле вашем очень сложном

Много славных, долгих лет.

***

Ох, у нас в военкомате

Очень бравый военком.

План призыва выполняет,

А сотрудников своих

Ценит, уважает!

***

Сотрудников военкомата

Сегодня мы хотим поздравить,

Пусть им сопутствует удача,

А беды в прошлом пусть оставят,

Призывников пусть будет больше,

Пускай не прячутся они,

Работайте всегда на совесть,

Цените жизни своей дни!

***

Военкомы, поздравляю,

Отмечаем праздник ваш,

Сил, здоровья и задора,

Брать судьбу на абордаж!

Повышенья вам по службе,

Счастья личного, удачи,

Верить в силы и устав –

Только так, и не иначе.

***

С Днём военных комиссариатов

Вас сегодня поздравляю,

Продвижения по службе

И удачи всем желаю.

Радости вам, позитива,

Звёзд, ребята, на погон,

Будьте преданны уставу,

Вы – наш славный легион.

***

Поздравить комиссариат военный

Сегодня мы спешим.

Отбор ребят идёт отменный

И он не оспорим.

Хотим вам пожелать удачи,

И избегать невзгод.

Пусть хватит вам терпенья

На весь ближайший год.

***

Военкомов я поздравить

В славный день скорей спешу,

Армию бойцов собрать вам

Будет пусть всем по плечу.

Счастья в жизни вашей личной,

Нервов – очень крепких,

Уклонений вам от службы –

Очень-очень редких.

Источник: pozdravok.com