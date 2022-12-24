Что за закон о такси приняли в Госдуме и по каким правилам будут работать перевозчики?

В документе перечислены требования к водителям, машинам и службам заказа такси

24 декабря 2022, 07:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Госдума 22 декабря приняла в третьем чтении закон, который будет регулировать работу такси по всей России. Документ разработали в правительстве РФ. Он вводит сразу несколько важных ограничений как для водителей, так и для сервисов заказа такси. А ещё для перевозчиков появится сразу несколько специальных реестров.

О главных изменениях и правилах, который содержит себе новый закон о такси, — в материале amic.ru.

Какие новые требования ввели для водителей такси?

Законодатели вводят несколько серьёзных ограничений при допуске человека к работе на легковом такси.

Например, водитель, у которого накопится три (и более) неоплаченных штрафа за нарушение ПДД, не сможет управлять такси.

Если же гражданина лишили прав за нарушение правил, устроиться в такси сразу после восстановления удостоверения он не сможет. Придётся выждать годовой срок, чтобы выйти на работу.

Кроме того, теперь будет обязательным заключение договора между водителем и перевозчиком. Согласно тексту нового закона, водителем такси может быть индивидуальный предприниматель, которому выдали разрешение на легковые перевозки, либо самозанятый гражданин, который получил допуск и заключил договор с агрегатором.

Какие требования будут предъявлять к машинам такси?

Закон устанавливает правила как для внешнего вида такси, так и для внутреннего оснащения.

Так, машина должна иметь на кузове характерные «шашечки», а на крыше — оранжевый фонарь. Расцветка авто тоже должна быть характерной для службы такси, а конкретные параметры определят в каждом регионе отдельно.

В салоне на видном месте должен быть указан госномер автомобиля, наименование перевозчика, порядковый номер в реестре перевозчиков, а также данные о разрешении на осуществление перевозок.

Кроме того, пассажир должен иметь доступ к информации о водителе (ФИО) и номеру телефона перевозчика на случай возникших жалоб.

Также в машине у таксиста должна быть информация о действующих тарифах. Эти данные он обязан предоставлять пассажирам, если те этого требуют.

Придётся ли переоборудовать машины такси, которые работают уже сейчас?

Нет. Машины, которые получили разрешение на работу в такси до вступления закона в силу, смогут продолжить осуществлять перевозки. Этот пункт отдельно прописан в принятом законопроекте.

Что за реестры такси появятся в России?

Согласно закону, в России в скором времени создадут сразу три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси и региональный реестр легковых такси. Несмотря на схожесть названий, сведения они будут содержать разные.

Так, региональный реестр служб заказа такси будет содержать данные обо всех службах заказа такси в регионе, а также об их праве на осуществление легковых перевозок.

В региональный реестр перевозчиков легковыми такси субъекты РФ будут вносить сведения обо всех перевозчиках, а также об их разрешениях на перевозку пассажиров.

Региональный реестр легковых такси — это база данных обо всех автомобилях, которые перевозят пассажиров за деньги.

При этом все три реестра будут объединены в одну большую федеральную информационную систему. Там все эти данные будут систематизированы и доступны для профильных ведомств.

Всю информацию из базы данных будут размещать на специальном сайте. Предполагается, что такая мера позволит усилить контроль за пассажирскими перевозками в России.

Где в России смогут вводить тарифы на услуги такси?

В городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) и граничащими с ними субъектами (областями). Там местные власти смогут устанавливать минимальный тариф на перевозку в такси пассажиров и багажа.