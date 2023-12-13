Приятный вечер: сотрудники "Алтайхлеба" посетили драмтеатр

Смотрели "Облако-Рай"

13 декабря 2023, 15:42, ИА Амител

Сотрудники ООО "Алтайхлеб" / Фото предоставлено компанией

Хорошо, когда руководство компании заботится о сотрудниках и организует для них не только комфортные условия труда, но и разнообразный досуг. Так, коллектив ООО "Алтайхлеб" посетил лирическую комедию "Облако-Рай" в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина. 40 работников из разных цехов и отделов насладились культурным досугом на премьерной постановке текущего сезона.

Корпоративные поездки в театр – это не только способ поддержать местную культуру, но и отличная возможность для сотрудников отдохнуть от рабочих будней и провести время вместе в неформальной обстановке. Это укрепляет дружеские отношения между коллегами и создает атмосферу доверия в коллективе.

ООО "Алтайхлеб" / Фото предоставлены компанией

Работники выразили благодарность руководству за приятную возможность окунуться в мир театрального искусства. А руководство компании заверило, что подобные встречи станут добрым обычаем ООО "Алтайхлеб".