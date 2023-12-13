Приятный вечер: сотрудники "Алтайхлеба" посетили драмтеатр
Смотрели "Облако-Рай"
13 декабря 2023, 15:42, ИА Амител
Хорошо, когда руководство компании заботится о сотрудниках и организует для них не только комфортные условия труда, но и разнообразный досуг. Так, коллектив ООО "Алтайхлеб" посетил лирическую комедию "Облако-Рай" в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина. 40 работников из разных цехов и отделов насладились культурным досугом на премьерной постановке текущего сезона.
Корпоративные поездки в театр – это не только способ поддержать местную культуру, но и отличная возможность для сотрудников отдохнуть от рабочих будней и провести время вместе в неформальной обстановке. Это укрепляет дружеские отношения между коллегами и создает атмосферу доверия в коллективе.
Работники выразили благодарность руководству за приятную возможность окунуться в мир театрального искусства. А руководство компании заверило, что подобные встречи станут добрым обычаем ООО "Алтайхлеб".
15:55:00 13-12-2023
Круто. Я бы вот тоже сходила коллективом именно в театр. А то все тимбилдинги по барам, баням, да на свежем воздухе, где нужно прыгать через козла. Поэтому с коллективом никогда не хожу никуда.
17:57:51 13-12-2023
Их хоть встретили хлебом солью
18:46:42 13-12-2023
Молодцы!