Приют для бездомных животных затопило в Бийске

Администрация учреждения просит у горожан поддоны, на которые можно будет поставить будки

12 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске талые воды затопили территорию приюта для бездомных животных "Преданность". Об этом рассказали в социальных сетях.

Администрация приюта написала, что территорию залило. У горожан просят поддоны, чтобы поднять собачьи будки и оградить их от воды.

Ранее сообщалось, что из-за таяния снега улицы начало заливать и в Барнауле. В некоторых районах топит дороги и парковки, во дворах образовываются огромные лужи.