Улицы Барнаула "поплыли" после потепления

Таяние снега приводит к подтоплению дорог

12 марта 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

С потеплением и таянием снега в Барнауле начало топить дороги. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.



Ливневые канализации не справляются, да и есть они не везде. На дорогах и тротуарах собираются большие лужи.



В сообществе "В курсе 22" горожанин показал один из затопленных участков, где машины уходят под воду почти на всю высоту колёс.

Топит также парковки и пешеходные зоны.