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Улицы Барнаула "поплыли" после потепления

Таяние снега приводит к подтоплению дорог

12 марта 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

С потеплением и таянием снега в Барнауле начало топить дороги. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Ливневые канализации не справляются, да и есть они не везде. На дорогах и тротуарах собираются большие лужи. 

В сообществе "В курсе 22" горожанин показал один из затопленных участков, где машины уходят под воду почти на всю высоту колёс.

Топит также парковки и пешеходные зоны.

Комментарии 2

  • Всё под контролем.
    12 марта, Гость   Ответить
  • В сообществе "В курсе 22" горожанин показал один из затопленных участков, где машины уходят под воду почти на всю высоту колёс.------- а вы почему этот участок не показали? но фото даже до середины не доходит вода
    12 марта, Гость   Ответить
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