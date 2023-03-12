Улицы Барнаула "поплыли" после потепления
Таяние снега приводит к подтоплению дорог
12 марта 2023, 11:10, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
С потеплением и таянием снега в Барнауле начало топить дороги. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Ливневые канализации не справляются, да и есть они не везде. На дорогах и тротуарах собираются большие лужи.
В сообществе "В курсе 22" горожанин показал один из затопленных участков, где машины уходят под воду почти на всю высоту колёс.
Топит также парковки и пешеходные зоны.
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