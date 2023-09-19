Призер Олимпиады Иван Нифонтов может стать новым министром спорта Алтая

Об этом сообщают источники ИА "Атмосфера"

19 сентября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Новым министром спорта Алтайского края с большой вероятностью станет депутат АКЗС Иван Нифонтов. Призера Олимпийских игр в Лондоне по дзюдо могут назначить уже в ближайшие дни. Он сменит на этом посту Максима Рябцева. Об этом пишет ИА "Атмосфера" со ссылкой на проверенный источник. Поскольку парламентарий был избран в Заксобрание по одномандатному округу, очевидно, что в сентябре 2024 года пройдут довыборы в АКЗС.

В настоящее время пост министра спорта Алтайского края занимает Максим Рябцев. Его назначили в ноябре 2022 года. До этого времени Рябцев исполнял обязанности главы ведомства после ухода Алексея Перфильева, который был освобожден от должности по собственному желанию в апреле 2022-го.

Ранее amic.ru писал о возможных кадровых изменениях в правительстве Алтайского края. Есть вероятность, что новых руководителей получат также министерства транспорта и здравоохранения.

Иван Нифонтов родился 5 июня 1987 года в Павлодаре. С 2007 по 2017 год был членом сборной России по дзюдо, бронзовый призер Олимпиалы-2012, чемпион мира и Европы 2009 года. С 2019 года Нифонтов – президент Федерации дзюдо Алтайского края. В 2019-2021 годах был депутатом Барнаульской гордумы. В 2021 году выиграл выборы в АКЗС по одномандатному округу № 21 (часть Железнодорожного района Барнаула). Женат, воспитывает троих сыновей.

Большое интервью с Иваном Нифонтовым можно почитать по ссылке.