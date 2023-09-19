Призер Олимпиады Иван Нифонтов может стать новым министром спорта Алтая
Об этом сообщают источники ИА "Атмосфера"
19 сентября 2023, 16:30, ИА Амител
Новым министром спорта Алтайского края с большой вероятностью станет депутат АКЗС Иван Нифонтов. Призера Олимпийских игр в Лондоне по дзюдо могут назначить уже в ближайшие дни. Он сменит на этом посту Максима Рябцева. Об этом пишет ИА "Атмосфера" со ссылкой на проверенный источник. Поскольку парламентарий был избран в Заксобрание по одномандатному округу, очевидно, что в сентябре 2024 года пройдут довыборы в АКЗС.
В настоящее время пост министра спорта Алтайского края занимает Максим Рябцев. Его назначили в ноябре 2022 года. До этого времени Рябцев исполнял обязанности главы ведомства после ухода Алексея Перфильева, который был освобожден от должности по собственному желанию в апреле 2022-го.
Ранее amic.ru писал о возможных кадровых изменениях в правительстве Алтайского края. Есть вероятность, что новых руководителей получат также министерства транспорта и здравоохранения.
Иван Нифонтов родился 5 июня 1987 года в Павлодаре. С 2007 по 2017 год был членом сборной России по дзюдо, бронзовый призер Олимпиалы-2012, чемпион мира и Европы 2009 года. С 2019 года Нифонтов – президент Федерации дзюдо Алтайского края. В 2019-2021 годах был депутатом Барнаульской гордумы. В 2021 году выиграл выборы в АКЗС по одномандатному округу № 21 (часть Железнодорожного района Барнаула). Женат, воспитывает троих сыновей.
Большое интервью с Иваном Нифонтовым можно почитать по ссылке.
16:38:21 19-09-2023
))))) без комментариев))))))))
17:17:16 19-09-2023
В депутаты за уши притянули. Но там одни понты и обнимашки. А на этой должности нужно работать.
19:18:01 19-09-2023
Гость (17:17:16 19-09-2023) В депутаты за уши притянули. Но там одни понты и обнимашки. ... с каких пор депутат должен работать?
23:10:40 19-09-2023
Гость (19:18:01 19-09-2023) с каких пор депутат должен работать?... Как в песне ... по ресторанам, по ресторанам.... надо завязать с горилкой там
17:38:35 19-09-2023
Что-то он изподлобья смотрит уже...
18:22:41 19-09-2023
просто жесть
18:53:01 19-09-2023
Опять радость то какая.
20:16:17 19-09-2023
Почему обязательно надо пристраивать куда-то депутатов. У нас в крае есть спортсмены с такими же спортивными достижениями, но и хорошим образованием. Например, паралимпиец Егор Шаров. Серебряный призер лондонской Олимпиады по легкой атлетике, окончил экономический факультет АлтГУ. Запомнилось интервью после Олимпиады, когда его спросили, как он пел Гимн России. Ответил: Петь было легко, во время учебы преподавательница истории в универе перед экзаменом предупредила, что выучившие Гимн могут рассчитывать на повышение оценки. С тех пор знает весь текст наизусть)))
22:58:35 19-09-2023
Ну точно, Валуев и Ко...
00:30:58 20-09-2023
Хоть кто то профи.
08:30:27 20-09-2023
Ещё кто-то пытается доказать что выборы честные. Бедный 21 участок. Смертин, теперь Нифонтов с 21 участка. Смертин сразу свой бизнес в Индустриальном организовал, а где Нифонтов будет? На всем 21 участке ни одной спортивной площадки нет. В бывшей 41 школе доведите площадку до ума.
09:45:03 23-09-2023
Кого-то можно с образованием подобающим министру? Или только те, кто всю жизнь по сборам и тренировкам ????