Когда губернатор Томенко отправит в отставку правительство Алтайского края
Глава региона должен сформировать новый состав правительства
14 сентября 2023, 11:15, ИА Амител
Избранный на второй срок губернатор Алтайского края Виктор Томенко после церемонии инаугурации должен отправить в отставку правительство региона в полном составе, пишет "Толк".
Депутат АКЗС Александр Молотов пояснил, что по закону отставка происходит после инаугурации губернатора – после его вступления в должность.
"Все действующие члены правительства будут работать в формате временно исполняющих обязанности до назначения на должность нового человека либо переназначения", – уточнил он.
При этом два министра – финансов и экономического развития – должны быть согласованы АКЗС. А руководители Минздрава, Минобразования, Минэкономики и Минфина – с федеральными министерствами.
"Правительство Алтайского края считается сформированным со дня, определенного в указе губернатора, но не ранее назначения на должности двух третей от общей численности членов правительства края", – говорится в законе о правительстве края.
Напомним, торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко пройдет 18 сентября в краевом драмтеатре им. В.М. Шукшина.
14:55:02 14-09-2023
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15:07:31 14-09-2023
Гость (14:55:02 14-09-2023) Выбрал бы себе талантливую,энергичную ,молодую команду,котор... задачи такой нет
15:44:33 14-09-2023
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23:23:15 14-09-2023
Гость (15:44:33 14-09-2023) Где взять хороших хозяйственников, управленцев? (не путать с... Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) , за этим он и существует , чтоб не с улицы прохожих набирать .
23:51:07 14-09-2023
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23:58:37 14-09-2023
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09:27:50 15-09-2023
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23:51:21 15-09-2023
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