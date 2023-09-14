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Когда губернатор Томенко отправит в отставку правительство Алтайского края

Глава региона должен сформировать новый состав правительства

14 сентября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: Антон Федотов
Фото: Антон Федотов

Избранный на второй срок губернатор Алтайского края Виктор Томенко после церемонии инаугурации должен отправить в отставку правительство региона в полном составе, пишет "Толк".

Депутат АКЗС Александр Молотов пояснил, что по закону отставка происходит после инаугурации губернатора – после его вступления в должность.

"Все действующие члены правительства будут работать в формате временно исполняющих обязанности до назначения на должность нового человека либо переназначения", – уточнил он.

При этом два министра – финансов и экономического развития – должны быть согласованы АКЗС. А руководители Минздрава, Минобразования, Минэкономики и Минфина – с федеральными министерствами.

"Правительство Алтайского края считается сформированным со дня, определенного в указе губернатора, но не ранее назначения на должности двух третей от общей численности членов правительства края", – говорится в законе о правительстве края.

Напомним, торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко пройдет 18 сентября в краевом драмтеатре им. В.М. Шукшина.

Виктор Томенко Алтайский край отставки и назначения

Комментарии 9

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Гость

14:55:02 14-09-2023

Выбрал бы себе талантливую,энергичную ,молодую команду,которая сможет изменить жизнь в регионе в лучшую сторону. Так хочется,чтобы край(а не только Барнаул) процветал, чтобы люди получали достойную зарплату,чтобы ...

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гость

15:07:31 14-09-2023

Гость (14:55:02 14-09-2023) Выбрал бы себе талантливую,энергичную ,молодую команду,котор... задачи такой нет

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Гость

15:44:33 14-09-2023

Гость (14:55:02 14-09-2023) Выбрал бы себе талантливую,энергичную ,молодую команду,котор... Где взять хороших хозяйственников, управленцев? (не путать с чиновниками)

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Гость

23:23:15 14-09-2023

Гость (15:44:33 14-09-2023) Где взять хороших хозяйственников, управленцев? (не путать с... Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) , за этим он и существует , чтоб не с улицы прохожих набирать .

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Гость

23:51:07 14-09-2023

Гость (23:23:15 14-09-2023) Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и ... Как бы не пришлось брать на вооружение опыт 1917 года , в формировании кадров . Учиться на заочном , совмещая с работой . Или с вечернего отделения , днём работать , а вечером учиться государственной службе ЗА ПАРТАМИ в классах ... Кто-то же должен их научить , что это за работа относительно Государственности ...

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Гость

23:58:37 14-09-2023

Гость (23:23:15 14-09-2023) Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и ... Поговаривают , в 1917 году , в Алтайском крае революционеры в крае были специфические , утром былые , вечером красные и наоборот , одни и те же , за бутылку горилки могли свой цвет поменять сколько угодно много раз за сутки .

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Гость

09:27:50 15-09-2023

Гость (23:58:37 14-09-2023) Поговаривают , в 1917 году , в Алтайском крае революционеры ... Так поговаривают и что Катя Лель признала в мексиканских инопланетянинах воров своих зубов))))))))))

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Гость

23:51:21 15-09-2023

Гость (09:27:50 15-09-2023) Так поговаривают и что Катя Лель признала в мексиканских ино... Катя Лель молодец , настоящий талант , уже больше 20-ти лет слушаем её песни и ни капельки не надоело , и дальше будем слушать её песни .

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Гость

21:35:30 16-09-2023

Гость (23:23:15 14-09-2023) Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и ... Уж лучше с улуцы.чем из этого филиала

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