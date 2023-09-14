Глава региона должен сформировать новый состав правительства

14 сентября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

Избранный на второй срок губернатор Алтайского края Виктор Томенко после церемонии инаугурации должен отправить в отставку правительство региона в полном составе, пишет "Толк".

Депутат АКЗС Александр Молотов пояснил, что по закону отставка происходит после инаугурации губернатора – после его вступления в должность.

"Все действующие члены правительства будут работать в формате временно исполняющих обязанности до назначения на должность нового человека либо переназначения", – уточнил он.

При этом два министра – финансов и экономического развития – должны быть согласованы АКЗС. А руководители Минздрава, Минобразования, Минэкономики и Минфина – с федеральными министерствами.

"Правительство Алтайского края считается сформированным со дня, определенного в указе губернатора, но не ранее назначения на должности двух третей от общей численности членов правительства края", – говорится в законе о правительстве края.

Напомним, торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко пройдет 18 сентября в краевом драмтеатре им. В.М. Шукшина.